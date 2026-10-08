Több mint 5 százalékot zuhant ma az OTP

Az eladók kerültek fölénybe ma a világ tőzsdéin. Az európai részvénypiacok mínuszban közelítenek a záráshoz, és Amerikában is esés látható. A befektetőket a magas kötvényhozamok és az ismét dráguló olaj aggasztják, amely újabb inflációs nyomást okozhat. A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerülte el, sőt, a BUX különösen nagyot esett európai összevetésben, ami elsősorban az OTP-nek volt betudható, a bankrészvény ugyanis több mint 5 százalékot zuhant. Az esés nem előzmény nélküli, a korrekciót az oroszországi leánybank jövője körüli bizonytalanság indította el a múlt hét elején, ma pedig erre ráerősített, hogy elesett a technikai szempontból fontos 40 000 forintos támasz, és hogy bankrészvények általánosan is nyomás alá kerültek Európában, részben az emelkedő kötvényhozamok miatt.

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Ma a BUX-index 2,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 5,0 százalékkal került lejjebb, az Opus árfolyama pedig 4,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 46,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Martin Leissl/Bloomberg via Getty Images