Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők

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Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója nyitóelőadásában arról beszélt, hogy a befektetői gondolkodást ma erősen meghatározza a mesterséges intelligencia térnyerése. Szerinte az AI kapcsán két fő kérdés merül fel: hogyan hat majd az emberekre, munkavállalókra, illetve hogyan befolyásolja a befektetési döntéseket. Mint fogalmazott, egyszerre van jelen a fatalista és az optimista nézet: előbbi szerint néhány éven belül munkahelyek és piacok tűnhetnek el, utóbbi szerint viszont az emberiség egy új evolúciós lépés előtt áll, amely jelentősen növelheti az egy főre jutó termelést. A bankvezér szerint kijelenthető: valójában senki nem tudja, pontosan merre tart ez a folyamat.

A vezérigazgató óvatosságra intette a befektetőket, példaként említette, hogy 2026-ban a Meta, az Amazon, az Nvidia, a Microsoft és a Google mintegy 730 milliárd dollárt költ beruházásokra, de nem látható pontosan, ebből mekkora rész köthető az AI-hoz, és az sem, hogy végül kik lesznek a piac nyertesei: a munkaerőt kiváltó vállalatok, a fejlesztőcégek vagy a chipgyártók. Brezina Szabolcs szerint éppen ezért

érdemes a hagyományosabb befektetési eszközök és kiszámíthatóbb iparágak felé is fordulni.

Ilyenek lehetnek például a bankrészvények, ahol az árfolyameredmény, a díj- és jutalékbevételek, a kamatmarzs, a költséghányad vagy a sajáttőke-arányos megtérülés alapján értelmezhetőbb képet kaphat egy befektető arról, milyen teljesítmény várható. Mint mondta, nem mindenáron kell a mesterséges intelligencia irányába menni: a kötvények, és más iparágak részvényei is kínálhatnak befektetési lehetőségeket.

Brezina Szabolcs, a kép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője szerint a befektetéseknél fontos különválasztani azt, hogy mi számít jó terméknek vagy ígéretes technológiának, és mi tekinthető valóban jó befektetésnek. A mesterséges intelligencia kapcsán szerinte ma könnyű lenne rávágni, hogy ebben van a legnagyobb fantázia, de ez önmagában még nem elég befektetési érv. A piaci narratívák most egyszerre szólnak az AI hatékonyságnövelő hatásáról, a geopolitikai feszültségekről, a háborúkról, a vámháborúkról és az államadósságok fenntarthatóságáról. Nincs olyan eszköz, amely minden krízisre biztos megoldást adna, éppen ezért

a válasz nem egyetlen befektetés, hanem egy megfelelően összeállított portfólió lehet

– emelte ki előadásában Vince Péter.

Az MBH Befektetési Bank szakértője az elmúlt évek válsághelyzeteit vizsgálva arra hívta fel a figyelmet, hogy a részvénypiacok jellemzően elsőként esnek nagyobbat, amikor a befektetők megijednek, de végül képesek voltak ledolgozni a veszteségeket. Ez szerinte azt jelenti, hogy részvénybefektetőként számolni kell a kilengésekkel, és sokszor ki kell ülni a piaci turbulenciát. A magyar részvénypiac az elmúlt években erős teljesítményt mutatott, de Vince Péter szerint ezt nem érdemes automatikusan a jövőre vetíteni, mert a piac már nem olyan olcsó, mint korábban. Hasonló óvatosságot javasolt a feltörekvő piacoknál is: bár jelentős hozamot biztosítottak, a történetük mára erősen összekapcsolódott az AI-sztorival, különösen Tajvan és Dél-Korea súlya miatt. Az aranynak szerinte továbbra is lehet helye egy portfólióban, de nem gyors meggazdagodási eszközként, hanem diverzifikációs elemként.

Vince Péter szerint a kötvénypiacon most kifejezetten van keresnivalója a befektetőknek. A magyar kötvények idén jól teljesítettek, részben az euróbevezetéshez kapcsolódó várakozások miatt, és bár az áprilisi kiugró teljesítmény megismétlődésére nem számít, a hazai hozamok konvergenciájában még lát lehetőséget. A hosszabb kötvényeknél az előadó szerint a jelenlegi hozamszintek már érdemi reálhozamot kínálhatnak, ugyanakkor a beszállási pont eltalálása nehéz, és a hozamemelkedés rövid távon fájdalmat okozhat. A részvénypiacon azoknak, akik AI-tól kevésbé függő sztorikat keresnek, megatrendekben érdemes gondolkodniuk: ilyen lehet a demográfia és az egészségügy, India hosszabb távú növekedési története, a fenntarthatóság és zöldenergia, valamint a blokkosodás és a deglobalizáció. Zárásként hangsúlyozta, hogy a hosszú távú befektetői siker alapja nem a piaci időzítés, hanem a tudatos portfólióépítés és annak rendszeres felülvizsgálata.

Vince Péter, a kép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője szerint a geopolitikai konfliktusok önmagukban jellemzően nem tartják tartós nyomás alatt a részvénypiacokat. A piacok számára inkább a háborúkhoz vezető időszak bizonytalansága és volatilitása fontos, míg amikor a konfliktus már ténnyé válik, a részvénybefektetők gyakran gyorsan továbblépnek. Példaként említette, hogy 2026 március végéig az olaj és a nyersanyagpiacok tudtak emelkedni, az iráni háború kitörése után azonban a kockázatosabb eszközök is felpattantak: az S&P 500 növekedési részvényei, a magas bétájú papírok és a Nasdaq is erősödni tudtak. Az elemző szerint az olajpiac továbbra is fontos kockázat, de a globális gazdaság rugalmassága és hatékonysága miatt a 100-110 dolláros olajárnak sincs akkora hatása, mint korábban. Az olajcégek ugyanakkor profitálhatnak a magas finomítói marzsokból, amelyek a kieső finomítói kapacitások miatt rövid távon nem biztos, hogy érdemben csökkennek.

A mesterséges intelligenciára kitérve Debreczeni Csaba elmondta, hogy

az AI körül egyszerre jelennek meg túlzottan pozitív és túlzottan negatív narratívák,

miközben nagyon nehéz megmondani, milyen gazdasági megtérülést hoznak a beruházások. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban az AI-hoz kapcsolódó tőkeberuházások a GDP 3,6 százalékát is elérhetik, ami meghaladja a korábbi vasútépítési láz és a dotkomlufi idején látott arányokat. A nagy kérdés szerinte az, hogy ez a hatalmas beruházási hullám képes lesz-e termőre fordulni. A legnagyobb amerikai felhő- és technológiai cégektől a befektetők továbbra is magas hozamot várnak el a beruházott tőkére, ehhez azonban az elemző szerint éves szinten több százmilliárd dollárnyi többletárbevételre lenne szükség. Kiemelte azt is, hogy a technológiai ciklusok rendkívül gyorsan változnak: az Nvidia például az elmúlt tíz évben a videokártyák, a bitcoinbányászat és az AI hullámát is megjárta, miközben más iparágakban, például az olajban egy ciklus akár két évtizedig is eltarthat.

A részvénypiaci kilátásoknál Debreczeni Csaba szerint az amerikai és globális indexek felszíne alatt kedvezőtlenebb a kép, mint amit a fő indexek mutatnak. Az S&P 500-ban a vállalati profit jelentős része a technológiai szektorhoz és azon belül is az AI-hoz kapcsolódó nagy cégekhez köthető, miközben a vállalatok többsége az 52 hetes csúcsa alatt forog. A részvényelemző szerint sok papír 10-20 százalékos esés után sem lett olcsóbb, mert az értékeltségi mutatók nem csökkentek érdemben. Európában és a közép-kelet-európai régióban továbbra is vannak részvénypiaci sztorik, de a korábbi diszkont fokozatosan eltűnik; a BUX P/E-mutatója például már közelebb került a historikus átlaghoz. Debreczeni Csaba szerint a KKE-régió még vonzó, de a korábbi olcsóságra már nem lehet ugyanúgy építeni.

A nagy AI-sztori mellett ezért érdemes figyelni azokra a klasszikus, „old economy” vállalatokra is

– például egészségügyi szolgáltatókra, fogyasztási és háztartási cikkeket gyártó cégekre, illetve hagyományos ipari szereplőkre –, amelyek most háttérbe szorultak, miközben a mesterséges intelligencia hatása már szinte az egész globális részvénypiaci ökoszisztémát átszövi.

Debreczeni Csaba, a kép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos

A rendezvény végén Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője, Demjén Ottó, az MBH Befektetési Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója, valamint Herczog Péter, az MBH Alapkezelő befektetési üzletágvezetője egy panelbeszélgetés keretében fejtegették a hazai befektetők legfőbb dilemmáit. Az MNB 2028-tól érvényes, 2,5 százalékra csökkentett inflációs céljával kapcsolatban Árokszállási Zoltán kiemelte, hogy szerinte a lépés rövid távon szigorúbb jegybanki hozzáállást indokolhat, ugyanakkor ha a célcsökkentés hiteles, akkor ennek hatása viszonylag gyorsan kifuthat. Hangsúlyozta, hogy Magyarország kis, nyitott gazdaságként nem hagyhatja figyelmen kívül a külső környezetet és a külföldi befektetők jelentős jelenlétét a magyar állampapírpiacon. A panelbeszélgetés során elhangzott, hogy a 2,5 százalékos cél a korábbi magas inflációs évekhez képest fontos viszonyítási pont lehet a reálhozamok számításánál, és a konvergenciatörténetet is erősítheti. A résztvevők szerint

hosszabb távon a magyar kötvényekben még lehet potenciál,

de a jelenlegi nemzetközi kötvénypiaci volatilitás miatt a pozícióépítést inkább fokozatosan érdemes megtenni.

Árakoszállási Zoltán, a kép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos

A fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése kapcsán az MBH Csoport szakértői kiemelték, hogy az amerikai piacon olyan hozamszintek jelentek meg, amelyekre közel két évtizede nem volt példa. Herczog Péter szerint a mostani hozamemelkedés nem elsősorban az inflációs félelmekről, hanem a magasabb elvárt reálhozamokról szól, miközben az amerikai inflációkövető állampapíroknál már 3 százalék körüli reálhozam is elérhető. Ez a szint szerinte fokozatos pozícióépítésre alkalmas lehet, de a kötvényhozamok tetejét nehéz eltalálni. Árokszállási Zoltán óvatosabban fogalmazott: szerinte a mostani helyzet abban különbözik a 20 évvel ezelőttitől, hogy az államadósságok GDP-arányosan jóval magasabbak, így a kamatteher is nagyobb. Emiatt a következő hetek-hónapok szerinte arról szólhatnak, hogy a piacok kikényszerítik-e a költségvetési konszolidációt, vagy valamilyen piaci „baleset” történik.

A forint kilátásairól a panelben az hangzott el, hogy az elmúlt években sok megtakarító nem elsősorban hozamvárakozás, hanem biztonságérzet miatt váltott devizában történő befektetésre. Demjén Ottó szerint a forinttal szembeni bizalmatlanság erős volt, de a konvergenciatörténet és a hitelességépítés ezt fokozatosan változtathatja. Herczog Péter optimistábban értékelte a forint helyzetét: szerinte ha a piac elhiszi, hogy Magyarország az euró előszobájában van, akkor a forint lényegében magasabb hozamú eurós kitettségként jelenhet meg a befektetők szemében. Árokszállási Zoltán szerint a forintnál más rezsim kezdődött, és nem számít jelentős gyengülésre, de arra sem, hogy a következő hónapokban érdemben erősödne nominálisan. A panelbeszélgetés során ugyanakkor elhangzott az is, hogy az eurócsatlakozási történet komoly költségvetési fegyelmet igényel, miközben a nagy állami beruházási igények és a maastrichti kritériumok teljesítése között feszültség lehet.

Demjén Ottó, a kép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos

A magyar eszközök súlyáról szólva a résztvevők nem javasolták a magyar piac alulsúlyozását. Elhangzott, hogy a magyar rövid kötvények a még mindig viszonylag magas hozamkörnyezet miatt óvatosabb befektetőknek is érdekesek lehetnek, miközben a hosszabb távú kilátások alapján a kockázatosabb eszközök felé is nyílhat tér. Demjén Ottó szerint forintban és magyar eszközökben továbbra is lehet gondolkodni, akár közvetlen részvénybefektetéseken, akár befektetési jegyeken vagy abszolút hozamú alapokon keresztül. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a befektetőknek nem érdemes kellő körültekintés, elemzések vagy tanácsadás nélkül önállóan belevágniuk összetettebb és kockázatosabb tranzakciók lebonyolításába.

A részvénypiacok kilátásaira rátérve elhangzott, hogy a magyar piac erősen koncentrált. Demjén Ottó szerint a hazai háztartások részvénybefektetései emelkedtek, de ebben jelentős szerepe volt az árfolyamhatásnak, miközben a BÉT forgalmának több mint fele egyetlen papírhoz, az OTP-hez kötődik, a Richterrel és a Mollal együtt pedig a három blue chip adja a forgalom nagy részét. Herczog Péter szerint a hazai részvénypiac hosszabb távon vonzó lehet, különösen akkor, ha a hozamkonvergencia miatt a befektetők a kötvények felől fokozatosan kockázatosabb eszközök felé fordulnak. Rövid távon ugyanakkor a fejlett kötvénypiacok volatilitása és az OTP-ben látott korrekció óvatosságot indokolhat. A szakértők szerint nagyobb esések esetén érdemes lehet növelni a részvényarányt, különösen olyan szektorokban és piacokon, amelyek haszonélvezői lehetnek a hatékonyságnövekedésnek.

Herczog Péter, a kép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos

Címlapkép forrása: Portfolio / Kaiser Ákos