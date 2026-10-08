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Váratlan fordulat: mégis ingyenes marad egy darabig a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere
Üzlet

Váratlan fordulat: mégis ingyenes marad egy darabig a világ legnagyobb azonnali fizetési rendszere

Portfolio
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India néhány hónappal elhalaszthatja a népszerű UPI (Unified Payment Interface) fizetési rendszerben a nagyobb összegű tranzakciókra kivetett díj bevezetését – derült ki szabályozási és iparági forrásokból.
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Az indiai kormány szeptemberben vetett véget az ingyenes UPI-korszaknak, amikor engedélyezte, hogy a kereskedők

a 2000 rúpiát (nagyjából 7500 forintot) meghaladó tranzakciók után 0,4 százalékos díjat számítsanak fel.

A platformot több mint 500 millió ember használja napi rendszerességgel, így az utcai teázóktól kezdve a prémium elektronikai üzletekig rendkívül elterjedt fizetési megoldásnak számít.

Az új díj eredetileg október 15-én lépett volna hatályba, ami egybeesett volna az októbertől decemberig tartó indiai ünnepi szezonnal, amikor hagyományosan megugrik a lakossági fogyasztás. A halasztással a hatóságok el szeretnék kerülni, hogy az intézkedés megzavarja az ünnepi időszak kiskereskedelmi forgalmát, emellett a fizetési szolgáltatóknak is több időt biztosítanának a technikai felkészülésre.

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A befektetők a díj bevezetését kulcsfontosságú bevételszerzési lehetőségként értékelték a fizetési szolgáltatók számára, amelyek részesedést kaptak volna a tranzakciós bevételekből. A halasztás hírére csütörtökön jelentősen gyengültek az indiai digitális fizetési cégek részvényei, a Paytm árfolyama 7,6, a One Mobikwik Systems jegyzése pedig 7,2 százalékot esett.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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