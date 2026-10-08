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Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt
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Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt

Portfolio
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A tegnapi amerikai esés után ma reggel az ázsiai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe, miközben Európában is esés látszott. A hangulatot a magas kötvényhozamok, az ismét dráguló olaj és az AI-beruházások növekvő hiteligényével kapcsolatos aggodalmak terhelik. Itthon is folytatódtak az izgalmak, a romló nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is esett, élen az OTP-vel, melynek árfolyama ma 40 000 forint alá került - a bankpapír ezzel a szeptemberi csúcsához képest értékének közel ötödét elvesztette. Este Amerikában szintén az eladók vannak fölényben, a vezető indexek a rosszabb formájukat mutatják, miután az OpenAI-ról kiderült: csaknem 20 milliárd dollárral kisebb az éves bevétele, mint azt eddig sokan gondolták a piacon.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Itt a vége: ez nem a technológiai részvények napja volt

A Dow végül pozitív tartományban, 0,1%-os emelkedéssel zárta a napot. Az S&P 500 0,47%-os, a Nasdaq 1,25%-os eséssel fejezte be a csütörtöki kereskedést.

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A Chipotle felvásárlásán ügyködik a Starbucks, fel is robbant a kiszemelt cég árfolyama

A Financial Times értesülései szerint felvásárlási opciókat vizsgált a Chipotle Mexican Grill étteremláncra vonatkozóan a Starbucks. A tranzakció azt jelentené, hogy Brian Niccol vezérigazgató ismét kapcsolatba kerülne azzal a vállalattal, amelyet korábban ő maga irányított.

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A Chipotle felvásárlásán ügyködik a Starbucks, fel is robbant a kiszemelt cég árfolyama
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Esnek az AI-szektor sztárrészvényei az OpenAI felől érkező hírek hatására

Ahogy már írtunk róla, az OpenAI befektetői prezentációjából kiderült, hogy a cég éves szintre vetített árbevétele szeptember végén mintegy 50 milliárd dollár volt, ami jelentősen elmarad a korábban széles körben hivatkozott közel 70 milliárd dolláros értéktől. A hír hatására csütörtökön gyengült az Nvidia, az Oracle és a CoreWeave részvényárfolyama is - hívta fel a figyelmet a CNBC. A Nasdaq már 1,3%-os mínuszban van.

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Esnek az AI-szektor sztárrészvényei az OpenAI felől érkező hírek hatására
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Miért zuhan az Intel?

Az Intel 6,2%-os mínuszban van, mivel bár nagy lendületet kapott a bérgyártási üzletága számára, miután Elon Musk bejelentette a SpaceX és a Tesla közös Terafab-projektjét, amely teljes körű chipgyártást céloz Texasban, ez mégsem olyan szép az Intel számára, mint elsőre látszik. Az Intel hivatalosan is csatlakozott a projekthez, ami az elmúlt hat hónapban jelentős érdeklődést generált a vállalat foundry szolgáltatásai iránt. Musk azonban megerősítette, hogy az Intel legnagyobb riválisa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing is szerepet kaphat a Terafab kiépítésében. Ez azt jelzi, hogy a TSMC másodlagos gyártási szakértelmet és kapacitást biztosíthat, ami kockázatot jelenthet az Intel számára a befektetők szemében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Esnek az amerikai részvények

Donald Trump amerikai elnök iráni háborúval kapcsolatos kijelentése a részvények piacán nem hozott igazi megnyugvást. A Dow még egész jól áll a 0,1%-os csökkenésével, az S&P 500 viszont 0,8%-os, a Nasdaq 1,6%-os mínuszban van. Az Intel 6,2%-os, a Tesla és a Microsoft 1,9%-os esést mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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Esett egyet, de így is emelkedik az olajár

Irán fokozta a tartályhajók elleni támadásait, miközben a huti fegyveresek ballisztikus rakétákat lőttek ki Szaúd-Arábia fővárosára, Rijádra. Nem sokkal ezelőtt azonban az olajárak visszacsúsztak a nap folyamán elért csúcsértékekről, miután Donald Trump elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog támadást indítani Irán ellen a novemberi félidős választások előtt. Az olajcégek az Isaias hurrikánra reagálva napi mintegy 500 000 hordó, azaz a Mexikói-öbölben termelt mennyiség 25%-ának a szállítását állították le - írja a CNBC.

A Brent 4,2%-os, a WTI 3,4%-os emelkedést mutat jelenleg.

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Amerikában menne tőzsdére a Revolut a vezérigazgató szerint

A Revolut az Egyesült Államokban lépne tőzsdére, amennyiben az elsődleges tőzsdei bevezetés mellett dönt az európai neobank – jelentette ki Nik Sztoronszkij, a társaság vezérigazgatója a Bloomberg TV-nek adott interjújában.

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Amerikában menne tőzsdére a Revolut a vezérigazgató szerint
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Kiderült: messze nem akkora a ChatGPT fejlesztőjének a bevétele, mint eddig mondták

Mintegy 20 milliárd dollárral elmarad a korábban jelzett értéktől az OpenAI évesített árbevétele a befektetőknek bemutatott pénzügyi dokumentumok szerint, ami jelentősen árnyalja a mesterséges intelligencia iránti kereslet növekedésével kapcsolatos várakozásokat - írja a Financial Times.

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Kiderült: messze nem akkora a ChatGPT fejlesztőjének a bevétele, mint eddig mondták
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Több mint 5 százalékot zuhant ma az OTP

Az eladók kerültek fölénybe ma a világ tőzsdéin. Az európai részvénypiacok mínuszban közelítenek a záráshoz, és Amerikában is esés látható. A befektetőket a magas kötvényhozamok és az ismét dráguló olaj aggasztja, amely újabb inflációs nyomást okozhat. A rossz nemzetközi hangulat a magyar tőzsdét sem kerülte el, sőt, a BUX különösen nagyot esett európai összevetésben, ami elsősorban az OTP-nek volt betudható, a bankrészvény ugyanis több mint 5 százalékot zuhant. Az esés nem előzmény nélküli, a korrekciót az oroszországi leánybank jövője körüli bizonytalanság indította el a múlt hét elején, ma pedig erre ráerősített, hogy elesett a technikai szempontból fontos 40 000 forintos támasz, és hogy bankrészvények általánosan is nyomás alá kerültek Európában, részben az emelkedő kötvényhozamok miatt.

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Nagyot drágul az olaj

Jelentős emelkedés látszik az olajpiacon, a Brent árfolyama 4,1 százalékos pluszban, hordónként 108,4 dollár körül jár, míg a WTI 3,9 százalékkal került feljebb, 94,2 dollárra. A drágulás mögött elsősorban a kínálati aggodalmak állnak, a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros környékén megszaporodó hajótámadások veszélyeztetik az olajszállításokat, ráadásul felmerül az újabb iráni eszkaláció esélye. Eközben a Mexikói-öbölben egy közeledő hurrikán miatt fogják vissza a kitermelést, szerdára az amerikai térség olajtermelésének mintegy negyedét leállították.

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Kiderült, mibe fektetett Trump: elképesztő összegekért adta-vette a legnépszerűbb részvényeket

Donald Trump amerikai elnök (vagy pontosabb a pénzét kezelő szakemberek) augusztusban több mint 500 értékpapír-tranzakciót hajtott végre, beleértve egy akár 25 millió dollár értékű Meta-részvényvásárlást és egy jelentős SpaceX-befektetést – utóbbit mindössze két nappal azelőtt, hogy aláírt egy átfogó űripari rendeletet. Az újonnan nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel - írta a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Kiderült, mibe fektetett Trump: elképesztő összegekért adta-vette a legnépszerűbb részvényeket
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Minden nagypapír esik a magyar tőzsdén

Jelentős mínuszban jár a magyar tőzsde délután, a BUX 2,4 százalékkal került lejjebb, miközben mind a négy hazai blue chip árfolyama csökken. Az esést az OTP vezeti, a bankpapír 3,8 százalékos mínuszban jár. A Richter 1,9 százalékkal gyengült, a Mol 1,1 százalékot esett, a Magyar Telekom pedig kisebb, 0,2 százalékos mínuszban forog.

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Eséssel nyitottak az amerikai tőzsdék

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés a Wall Streeten: a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot esett a nyitás utáni percekben. A hangulatot az ismét dráguló olaj és a magas kötvényhozamok terhelik: az amerikai tízéves állampapír hozama 5,3 százalék felett, 2002 óta nem látott szintek közelében jár. A technológiai szektorban emellett aggodalmat okoz az AI-beruházások finanszírozásához kapcsolódó jelentős hitelfelvétel, amely fokozhatja a tőkéért folyó versenyt.

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A Tatra vezérigazgatója lett a Rába igazgatóságának alelnöke

Kristijan Fiketet választotta igazgatósági alelnökké a Rába október 8-i rendkívüli közgyűlése, miközben további három új tag is bekerült a testületbe. A felügyelőbizottság összetétele is változott, Hetzmann Béla pedig távozott az igazgatóságból.

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A Tatra vezérigazgatója lett a Rába igazgatóságának alelnöke
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Felülmúlta a várakozásokat, de mégis visszavágta előrejelzését a Pepsi

A PepsiCo a harmadik negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló árbevételt és nyereséget ért el, elsősorban a nemzetközi piacok növekedésének köszönhetően, miközben az észak-amerikai üzletága továbbra is gyengélkedik. A vállalat ugyanakkor lefelé módosította az egész éves eredmény-előrejelzését - számolt be a CNBC.

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Felülmúlta a várakozásokat, de mégis visszavágta előrejelzését a Pepsi
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Nem enyhül a nyomás

Folytatódik az OTP esése, a bankpapír már 4 százalékos mínuszban, 38 300 forint körül jár. Napközben 37 740 forintig is lecsúszott az árfolyam, miközben a forgalom meghaladta a 21,5 milliárd forintot.

A szeptemberi 47 470 forintos történelmi csúcshoz képest így már közel ötödével került lejjebb a részvény.

A bankpapírt az európai bankszektor gyengélkedése mellett az orosz leánybank jövője körüli bizonytalanság is nyomás alatt tartja.

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Még csak most jön a neheze? Baljós figyelmeztetést küldött Ray Dalio a befektetőknek

Ray Dalio, a Bridgewater Associates alapítója a Milken Institute szingapúri Ázsia-csúcstalálkozóján arra figyelmeztetett, hogy a részvénypiacok egyre sebezhetőbbé válhatnak az emelkedő kötvényhozamok és a romló vállalati szabad cash flow kettős szorításában - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Még csak most jön a neheze? Baljós figyelmeztetést küldött Ray Dalio a befektetőknek
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Több mint 5 százalékos mínusz is volt

Egy ponton 5,3 százalékos mínuszban is járt az OTP árfolyama, ehhez képest némileg enyhült a nyomás, de továbbra is 3 százalékos esésben van a részvény. A ma látható szinteken utoljára április elején,

vagyis fél évvel ezelőtt járt az árfolyam.

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A BUX is nagyot esett

Az OTP esés a BUX indexet is lefelé húzza, a hazai benchmark már 3 százalékos mínuszban van. Az esésben a Mol is szerepet játszik, az olajtársaság részvénye szintén 3 százalékkal került lejjebb, míg a Richter 1,4 százalékot, a Magyar Telelom pedig 0,6 százalékot esett.

A BUX a mai eséssel június közepe óta nem látott szintre került.

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Tovább ütik az OTP-t

A tegnapi esés után ma is nyomás alatt van az OTP, már 4,8 százalékos mínuszban van a bankpapír.

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A fortalom is átlag feletti, már 9,6 milliárd forintért cseréltek gazdát a bank részvényei.

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Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!

Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!

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Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
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Emelte a PannErgy célárát az OTP

Az OTP megemelte a PannErgy részvényeinek célárát, és fenntartotta vételi ajánlását. Az elemző szerint az új hőtarifák mellett is teljesíthető a társaság idei eredményterve.

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Emelte a PannErgy célárát az OTP
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Hulló késként esik az OTP - Érdemes már belenyúlni?

Hatalmas lendülettel és nagy forgalommal töri át egymás után a fontos szinteket az OTP árfolyama, egyre nagyobb a nyomás a magyar bankrészvényen, bő két hét alatt 20 százalékot esett. De csak az OTP-t ütik? Dehogy! Ez egy összeurópai jelenség. Hatalmas nyomás alá került az elmúlt hónapokban az egész európai bankszektor, aminek megvannak az okai. Az OTP-nél ráadásul az orosz leánybankkal kapcsolatos bizonytalanság is növeli a nyomást. Mutatjuk, hogy meddig eshet még az OTP árfolyama, és hogy olcsó-e már a magyar bankrészvény. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Hulló késként esik az OTP - Érdemes már belenyúlni?
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Elárulta a BYD, mi a legnagyobb akadálya a további terjeszkedésnek

Stella Li, a BYD alelnöke a szingapúri Milken Institute Asia Summit konferencián beszélt a kínai autógyártó nemzetközi terjeszkedési terveiről, valamint az azokat nehezítő geopolitikai kihívásokról.

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Elárulta a BYD, mi a legnagyobb akadálya a további terjeszkedésnek
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Az OTP mellett az európai bankokat is adják

Az OTP mellett az európai nagybankok részvényei is esnek a délelőtti kereskedésben: a Société Générale árfolyama 2,6, a BNP Paribas-é 2,3, a Londonban jegyzett HSBC-é pedig 2,1 százalékkal került lejjebb. A Santander 1,8, az ING 1,7 százalékot veszített értékéből, míg a Deutsche Bank és a Barclays egyaránt 1,6 százalékos mínuszban jár.

A bankszektort már tegnap is nyomás alá helyezte a kötvényhozamok emelkedése és a francia adóssághelyzet körüli aggodalom. A magasabb hozamok veszteséget okozhatnak a bankok állampapír-portfólióin, miközben a befektetők a feszültségek más euróövezeti országokra történő átterjedésétől is tartanak.

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Folytatódik az esés Európában

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC 40 0,9 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,6 százalékkal került lejjebb. Az olasz FTSE MIB 1,1 százalékot veszített értékéből, a spanyol IBEX 35 pedig 0,9 százalékos mínuszban jár.

Az átfogó Stoxx 600 közel 1 százalékot esett, és közel négy hónapos mélypontra került.

A hangulatot továbbra is a magas kötvényhozamok és az ismét dráguló olaj terheli, miközben a francia államadósság körüli aggodalmak más euróövezeti országok kötvénypiacára is átterjedtek.

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Nagy esésben az OTP

Jelentős mínuszban van az OTP a nyitás után, a bankpapír 2,9 százalékkal került lejjebb, miután elesett a 40 000 forintos támasz. A szeptemberi csúcshoz képest így már összesen 18,5 százalékot esett az OTP árfolyama. Az elmúlt napokban az OTP esésének fő oka az oroszországi kivonulás körüli bizonytalanság volt, mivel a kiszállás jelentős profitkiesést és egyszeri veszteséget okozhatna. A kérdés a balti Luminor tervezett felvásárlása miatt került ismét előtérbe.

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Csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén

Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén: a BUX-index 1,4 százalékos mínuszban van, a blue chipek többsége pedig gyengélkedik, az OTP 2,5 százalékos esése a legszembetűnőbb, míg a Magyar Telekom enyhe pluszban tudott maradni.

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Csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén
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Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban

Nassim Taleb, A fekete hattyú című könyv szerzője a greenwichi gazdasági fórumon arra figyelmeztetett, hogy az amerikai állampapírpiac egyre sérülékenyebb, az ott kialakuló feszültségek pedig a részvénypiacokra is átterjedhetnek - számolt be a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Hiába a történelmi tőzsdei szárnyalás, aggasztó folyamat zajlik az Egyesült Államokban
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Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac

Emelkednek az olajárak csütörtökön, miután sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok nagyszabású katonai műveleteket fontolgat Irán ellen a következő hetekben, miközben a közel-keleti feszültségek tovább éleződnek - közölte a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagyszabású katonai csapásra készülhet az USA, máris reagált az olajpiac
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Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,2 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,87 százalékot esett, a Hang Seng 1,04 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,11 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalékot emelkedhet, a CAC 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,16 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,28 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,23 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a német külkereskedelem mellett az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, mely szintén a következő hónapok döntéseivel kapcsolatban árulhat el újdonságokat. Pénteken pedig Amerikában a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 13,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 65,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 179,87 -0,7% 0,5% -4,2% 6,5% 9,8% 47,3%
S&P 500 7 801,77 -0,2% 2,0% 1,1% 14,0% 16,2% 77,3%
Nasdaq 31 160,08 -0,2% 2,5% 5,5% 23,4% 25,4% 109,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 70 035,71 -0,9% 4,9% 5,5% 39,1% 46,1% 153,0%
Hang Seng 24 130,5 -0,6% -2,0% -5,0% -5,9% -10,5% -2,3%
CSI 300 4 357,62 0,0% 0,0% -4,8% -5,9% -6,1% -10,5%
Európai részvényindexek              
DAX 25 104,36 -1,4% -0,4% -3,5% 2,5% 2,9% 64,6%
CAC 7 769,21 -1,2% -2,5% -6,5% -4,7% -2,6% 17,7%
FTSE 10 458,5 -0,8% -1,4% -3,4% 5,3% 10,3% 47,8%
FTSE MIB 49 972,25 -2,5% -2,7% -4,3% 11,2% 16,0% 92,3%
IBEX 19 118 -1,7% -1,6% -4,5% 10,5% 23,1% 113,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 308,09 -1,7% -2,7% -4,2% 27,3% 39,4% 162,4%
ATX 6 611,99 -2,7% -3,6% -4,2% 24,1% 40,6% 79,6%
PX 2 565,99 -2,4% -4,1% -8,9% -4,5% 8,8% 87,8%
Magyar blue chipek              
OTP 39 900 -3,8% -6,6% -11,3% 13,7% 34,6% 114,6%
Mol 5 035 -0,4% 1,2% 1,0% 71,3% 81,1% 87,9%
Richter 12 500 1,1% 1,1% -1,7% 26,7% 22,1% 46,7%
Magyar Telekom 2 540 -1,2% -0,2% -0,5% 41,7% 41,0% 497,6%
Nyersanyagok              
WTI 95,02 -1,3% -2,2% 2,5% 65,9% 52,0% 21,1%
Brent 100,19 -0,5% -3,3% 2,3% 64,7% 53,0% 21,5%
Arany 4 104,1 -1,4% -1,4% -7,0% -5,1% 2,9% 133,4%
Devizák              
EURHUF 366,1750 0,2% 0,0% 0,7% -4,6% -6,9% 2,1%
USDHUF 327,1172 0,8% 1,4% 4,7% 0,1% -3,0% 5,4%
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Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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