A magyar IT-szektor még mindig ütésálló, ám az AI a hazai piacot is felforgatja

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

Makró környezet

2025-ben a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnált, a GDP mindössze 0,5%-kal növekedett. Az IT-szegmens ugyanebben az időszakban a teljes gazdaságot meghaladó mértékben, 1,3%-kal bővült. 2026 első felében a gazdaság 1,7%-os növekedése az elmúlt három évben tapasztalt stagnáláshoz képest pozitív változás, ugyanakkor egyelőre nem látszanak olyan külső környezeti változások, amelyek tartósan magasabb növekedési pályára állíthatnák Magyarországot. Ezzel szemben az IT szektor 2026 első felében csupán 0,2%-kal növekedett a KSH adatai alapján, ami jelentősen elmarad a gazdaság egészének teljesítményétől.

A Bluebird 2026-os IT Salary Guide-ja szerint a legtöbb IT pozícióban a bérek növekedése mérséklődött az elmúlt évekhez képest, érdemi emelkedés elsősorban néhány, továbbra is hiányszakmának számító területen látható. Ez némi mozgásteret adhat a vállalatoknak, a költségoldali nyomás azonban továbbra is jelen van. A három szegmens elemzése során azt látjuk, hogy mindhárom esetben a személyi jellegű ráfordítások növekedése meghaladta az árbevétel növekedési ütemét a vizsgált cégeknél.

Mindez azért is érdekes, mert miközben ezen vállalatok 2025-ben jellemzően kétszámjegyű növekedést értek el, 2026 első felében az IT-szektor növekedési üteme már elmaradt a magyar gazdaság egészétől. A korábbi növekedési dinamika fenntartása ezért egyre inkább vállalatspecifikus tényezőktől – például exportkitettségtől, specializációtól, domain tudástól és az AI-hoz való alkalmazkodástól – függhet.

Módszertan

Riportunkban az IT-szektor három területét elemezzük. Megvizsgáljuk,

mi történik az IT tanácsadásban,

hogyan alakul az egyedi szoftverfejlesztés,

és milyen trendek formálják a saját szoftverek piacát.

Elemzésünk nem a teljes IT-iparág teljesítményére terjed ki, hanem kifejezetten ezen szegmensek magyar tulajdonban lévő társaságaira. Ugyanezeket a területeket követtük az elmúlt években is, így a riportból kirajzolódik, merre tartanak az általunk megfigyelt szegmensek.

A listák elkészítése során lényeges korlátozó tényező volt, hogy a kiválasztott szegmensek határai nem pontosan körülhatárolhatóak, ráadásul az IT-szolgáltatással foglalkozó vállalatok az esetek többségében nem profiltiszták, és több IT-szegmensben párhuzamosan jelen vannak és/vagy más területekhez köthető tevékenységeket és szolgáltatásokat is nyújtanak.

Mivel a cégek nyilvánosan elérhető pénzügyi adatai ritkán tartalmaznak üzletágankénti megbontást, alapvetően saját iparági ismereteinkre, illetve egyéb nyilvánosan elérhető adatokra hagyatkoztunk a cégek szűrésénél és kategorizálásánál. Érdeklődésünk az IT-iparágon belül alapvetően az IT-szolgáltatásokra és a hazai magánszektorra irányult, ezért kiszűrésre kerültek (i) az állami és külföldi tulajdonban lévő cégek, (ii) a nem IT-profilú vállalatok – ideértve például olyan telekommunikációs cégeket, amelyeknél az informatikai tevékenységet nem tudtuk leválasztani –, valamint (iii) azok a vállalatok, ahol a bevételek jelentős része hardver-nagykereskedelemből származik.

IT-tanácsadás - Továbbra is stabil szegmens az IT-iparágban

Ahogy az előző évek során, idén is azokat a tanácsadó cégeket gyűjtöttük össze, amelyek elsősorban felhőalapú szolgáltatásokkal, rendszerintegrációval, ERP-bevezetéssel és adatelemzéssel foglalkoznak.

A 2025-ös számok alapján az IT-tanácsadói szegmens szereplői továbbra is fontos szerepet töltenek be a vállalatok digitális és szoftverigényeinek kiszolgálásában, ami a növekedés ütemén is meglátszik. A TOP20 vállalat medián árbevétel-növekedése továbbra is kétszámjegyű dinamikát mutatott, 10,7%-ot ért el. A jövedelmezőség ugyan minimálisan csökkent, a medián EBITDA-hányad 13,4%-ra mérséklődött, de továbbra is stabil szegmens képét mutatja, tartósan kétszámjegyű EBITDA-marzzsal.

A költségoldalon a személyi jellegű ráfordítások a bevételnél nagyobb mértékben emelkedtek: medián szinten 20,6%-kal a TOP20 vállalatnál. A vizsgált három szegmens közül az IT-tanácsadásnál teszik ki a legnagyobb arányt az anyagjellegű ráfordítások, az árbevétel mintegy 64%-át, ami elsősorban a továbbértékesített szoftvereknek köszönhető. (A táblázatok egy kattintással nagyíthatók - a szerk.)

Forrás: Heal Partners

Az IT-szektor ezen szegmensében a legnagyobb növekedés a felhő szolgáltatások, a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia területén látható. A legnagyobb platformok, mint az SAP vagy az Atlassian, az elmúlt években fokozatosan terelik ügyfeleiket a saját infrastruktúrán futó, on-premise megoldásokból a felhőalapú modellek felé. Az ilyen jellegű átállások az IT-tanácsadók számára tartós és értékes tanácsadói munkát hozhatnak az elkövetkező években.

Az AI-integrációs szolgáltatások iránti kereslet szintén jelentős potenciált hordoz. Az ügyfelek egyik elsődleges motivációja a jelentős humánkapacitást igénylő mindennapi folyamatok automatizálása és AI-agentekkel történő támogatása. Az AI ezért nemcsak új szolgáltatási lehetőséget, hanem a szolgáltatók közötti differenciálódás egyik fontos eszközét is jelentheti. A következő években felértékelődhetnek azok a szereplők, amelyek az AI-t nem önálló technológiaként, hanem konkrét iparági vagy üzleti problémák megoldásába integrálva tudják értékesíteni.

Összességében az IT-tanácsadói piac 2025-ben stabil képet mutatott. A szegmens növekedési pályája továbbra is jól azonosítható, miközben az AI és a cloud transzformáció újabb keresleti területeket nyithat. A következő időszak egyik fontos kérdése az lesz, hogy a szolgáltatók mennyire tudják a technológiai változásokat magasabb hozzáadott értékű, jól skálázható szolgáltatásokká alakítani.

Egyedi szoftverfejlesztés – Nagy lendület, javuló megtérülés

Azokat a cégeket soroltuk ebbe a szegmensbe, amelyek meglévő fejlesztési kapacitásaikat értékesítik a piacon, vagyis az ügyfelek által meghatározott specifikációk szerint végzik el a szoftverfejlesztési feladatokat.

A 2025-ös számok meglepően erős visszapattanást mutatnak.

A TOP20 vállalat medián bevételnövekedése 16,8%-ra ugrott a 2024-es 10,4%-ról.

Ez a három vizsgált szegmens közül a legmagasabb növekedési ütem. A jövedelmezőség szintén javult: a medián EBITDA-hányad 13%-ról 15,2%-ra emelkedett. Ez azt jelezheti, hogy a 2024-ben részben kihasználatlan kapacitások hasznosítása javult, és a korábban felépített csapatok hatékonyabban dolgoztak. A növekedés tehát nemcsak a bevételi oldalon, hanem a megtérülésben is megjelent.

A földrajzi kitettség terén a szegmens karaktere változatlan. A legnagyobb szereplők döntően a hazai piacot látják el. A TOP20 vállalat közül a Gloster Csoport és a Sysdata PSE azok a szereplők, ahol az árbevétel nagyobb részét (50% feletti arányát) teszi ki az exportbevétel.

Forrás: Heal Partners

Az AI hatása ebben a szegmensben talán a legösszetettebb a három vizsgált terület közül. Egyrészt valódi hatékonyságnövelő eszköz: ugyanaz a fejlesztési feladat rövidebb idő alatt, kevesebb emberi erőforrással elvégezhető, ami – amennyiben a folyamatok is alkalmazkodnak – javíthatja a hatékonyságot és a jövedelmezőséget. Másrészt azonban árnyomást is generálhat: ha a fejlesztési munka gyorsabbá válik, az ügyfelek egy része azt várhatja, hogy ennek előnye az árakban is megjelenjen. Ráadásul az AI-eszközök csökkenthetik a belépési korlátokat, ami hosszabb távon tovább erősítheti a versenyt.

Ez nemcsak az árazásra, hanem magára az üzleti modellre is hatással lehet. Az óradíj- és kapacitásalapú modell fenntarthatósága mellett egyre nagyobb jelentőséget kaphat az eredményalapú árazás, a magasabb hozzáadott értékű szakértelem, valamint az olyan domain tudás, amelyet az AI-eszközök önmagukban nem tudnak könnyen reprodukálni.

Összességében az egyedi szoftverfejlesztés 2025-ben a három szegmens közül a leglátványosabb növekedést és a legnagyobb jövedelmezőség-javulást produkálta. A kérdés az, hogy ez a lendület mennyire fenntartható egy olyan környezetben, ahol az AI rövid távon is jelentősen átírhatja a fejlesztési munka értékét. A jövőben az exportjelenlét erősítése is fontos lehet, mind a bevételi diverzifikáció, mind a régiós – különösen lengyel és román – szereplőkkel szembeni versenyképesség megőrzése érdekében.

Saját szoftverek fejlesztése – Minimális lendületvesztés

A „saját szoftver” szegmensben azokat a cégeket vizsgáljuk, amelyek meglévő kapacitásaikat saját szoftvereik fejlesztésére fordítják, majd az elkészült megoldásokat közvetlenül értékesítik ügyfeleiknek, akár hagyományos licensz, akár előfizetéses SaaS-modellben.

A 2025-ös számok ugyan növekedést, de némileg lassuló dinamikát mutatnak: a medián bevételnövekedés közel 16%-ról 11,4%-ra mérséklődött, ami a vizsgált szegmensek között a legnagyobb visszaesés a növekedési ütem tekintetében. Ugyanakkor a jövedelmezőség terén továbbra is ez a szegmens áll az első helyen. A medián EBITDA-hányad az elmúlt években tapasztalt 25%-ról 2025-re 19%-ra esett vissza, de ezzel továbbra is a legjövedelmezőbb a vizsgált három szegmens közül.

A költségek alakulása szintén azt mutatja, hogy a magasabb jövedelmezőség mellett a szegmensre is jelentős költségnyomás nehezedik: az anyagjellegű ráfordítások 8%-kal, míg a személyi jellegű ráfordítások 16%-kal növekedtek.

Forrás: Heal Partners

Tranzakciós szempontból érdemes kitérnünk a „Rule of 40” mutatóra, amely egy szoftvervállalatot érintő M&A folyamatban gyakran előkerül. A mutató az éves bevételnövekedés és az EBITDA-hányad összegét jelenti. 2024-ben a TOP20 vállalat közül 11 érte el a „Rule of 40” szintet, míg 2025-ben 9. A súlyokat illetően a kép vegyes: 5 cégnél a megtérülés dominált, míg 4-nél a növekedés. Ez azt mutatja, hogy a TOP20-as listán egymás mellett megtalálhatók gyorsan növekvő, de még kevésbé jövedelmező, illetve érett, stabil marzsot termelő, de lassabban bővülő vállalatok.

Az AI kérdése ebben a szegmensben is meghatározó. A saját szoftverek esetében azonban nem pusztán a fejlesztési folyamat hatékonyságáról van szó: az AI bizonyos funkciókat és teljes szoftvertermékeket is könnyebben helyettesíthetővé tehet. Emiatt felértékelődhet a domain tudás, a beágyazott ügyfélkapcsolat, a saját adatállomány, a magas switching cost és minden olyan technológiai vagy üzleti elem, amelyet a versenytársak és az új technológiák nehezebben tudnak reprodukálni.

Ez különösen fontos az értékeltség szempontjából. Egy olyan szoftvercég, amelynek értékajánlata elsősorban egy jól működő, de könnyen helyettesíthető funkcióra épül, más kockázati megítélés alá eshet, mint egy olyan vertikális szoftvercég, amely mély iparági tudással, stabil ügyfélbázissal és magas váltási költséggel rendelkezik.

Tranzakciós környezet

Az elmúlt időszakban riportunk mindhárom vizsgált szegmensében történt hazai érintettségű vállalati tranzakció. A négy tranzakció közül háromban nemzetközi vevő jelent meg, ami jól mutatja, hogy a magyar IT- és szoftverpiac egyre inkább része a régiós és európai konszolidációs folyamatoknak.

A tranzakciók mögötti stratégiai logika eltérő, ugyanakkor több közös elem is azonosítható. Az EuroSolid esetében a Bechtle egy erős hazai piaci pozícióval, jelentős ügyfélbázissal és specializált PLM*-kompetenciával rendelkező szereplőt szerzett, amely jól illeszkedik a csoport európai PLM-platformjába. A Bechtle az akvizícióval kilenc európai országra terjesztette ki PLM-tevékenységét, és kifejezetten a nemzetközi szinergiák erősítését emelte ki.

A Vesta az SK Trend akvizíciójával egy specializált, vertikális szoftvercéggel bővítette portfólióját. A Vesta saját kommunikációja szerint az SK Trend pontosan abba a kategóriába illeszkedik, amelyet hosszú távú, „hold-forever” megközelítéssel keres: erős vertikális fókuszú szoftver cég, amelynek terméke és ügyfélbázisa hosszú távon tovább építhető.

A Dorsum tranzakciója szintén azt mutatja, hogy a nemzetközi vevők számára a magyar piacról történő belépésnél a specializált domain tudás és a nemzetközi növekedési potenciál fontos értékteremtő tényező lehet. A Hawk Infinity a Dorsum további nemzetközi növekedésének támogatását emelte ki a tranzakció kapcsán.

A fenti tranzakciók alapján egyértelműen kirajzolódik az a kép, hogy a nemzetközi vevők számára a magyar IT-szektorban nem önmagában a fejlesztői vagy szolgáltatási kapacitás a legfontosabb értékteremtő tényező. Felértékelődik a specializált domain tudás, a stabil és beágyazott ügyfélkapcsolat, a saját technológia és IP, valamint az exportképes üzleti modell.

Ezt jól példázza az Attrecto és a Bobcats Coding tranzakciója is. A magyar vevő az akvizícióval nem pusztán fejlesztői kapacitást szerzett, hanem egy olyan, elsősorban amerikai startupokkal dolgozó csapatot és AI-központú fejlesztési kompetenciát integrált, amely saját növekedési stratégiáját támogatja.

A tranzakciós piacot ugyanakkor mindig is befolyásolta a külső környezet – iparági, szabályozói, gazdasági és politikai – alakulása, amely hatással van a befektetői étvágyra és az értékeltségi szintekre egyaránt. A hazai tranzakciós piac aktivitásának alakulását ezért érdemes a szabályozási és makrogazdasági környezettel együtt értelmezni. A kiszámítható környezet csökkenti a kockázatot és növeli a keresletet.

Tranzakciós szempontból az AI körüli fejlemények szoros követése is egyre fontosabb. A hatás kettős: egyrészt jelentősen javíthatja a fejlesztési és szolgáltatási tevékenységek hatékonyságát, másrészt megváltoztathatja az üzleti modelleket, az árazási struktúrákat és ezáltal a vállalatok értékelését is. Különösen igaz ez a szoftverfejlesztési szolgáltatókra, ahol a fejlesztési kapacitás önmagában egyre kevésbé jelenthet tartós versenyelőnyt.

A saját szoftvert fejlesztő vállalatok esetében az AI térnyerésének szintén közvetlen hatása lehet az értékeltségi szintekre. 2026 elején a tőzsdei szoftvercégek értékeltsége több tényező együttes hatására jelentős változáson ment keresztül, amelyek között a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bizonytalanság is fontos szerepet játszott. Negyedévente frissülő SaaS riportunkban részletesen bemutatjuk az aktuális SaaS-értékeltségi szintek alakulását, amelyben ez a trend is jól követhető.

A tranzakciók alapján a magyar IT- és szoftverpiac továbbra is képes nemzetközi vevőket vonzani, ugyanakkor a befektetői érdeklődés várhatóan egyre szelektívebbé válik. A vevők számára nem önmagában a növekedés vagy a fejlesztői kapacitás lesz meghatározó, hanem az, hogy egy vállalat milyen nehezen reprodukálható értéket kínál: saját technológiát, vertikális szakértelmet, stabil és beágyazott ügyfélbázist, exportpiaci jelenlétet vagy AI-kompetenciát. M&A szempontból ezért várhatóan azok a magyar IT- és szoftvervállalatok kerülnek kedvezőbb pozícióba, amelyek a technológiai változásokhoz való alkalmazkodás mellett jól definiált, védhető piaci pozícióval és nemzetközileg is skálázható üzleti modellel rendelkeznek.

Konklúzió

Összességében a 2025-ös adatok alapján

a magyar IT-szektor vizsgált szereplői továbbra is ellenállónak bizonyultak a kedvezőtlenebb makrogazdasági környezetben.

Mindhárom szegmensben kétszámjegyű medián árbevétel-növekedést láttunk a TOP20 szereplő körében, ugyanakkor a növekedés minősége és a jövedelmezőség alakulása már eltérő képet mutatott. Az egyedi szoftverfejlesztés hozta a legdinamikusabb növekedést és javuló jövedelmezőséget, az IT-tanácsadás stabil teljesítményt nyújtott, míg a saját szoftverek fejlesztésénél a magasabb jövedelmezőség mellett már érzékelhető a növekedési ütem lassulása.

A következő időszak legfontosabb kérdése ezért nem pusztán az lesz, hogy képesek-e a vállalatok tovább növekedni, hanem az is, hogy ezt milyen üzleti modell mellett és milyen hatékonysággal tudják megtenni. Az AI térnyerése valamennyi vizsgált szegmensben egyszerre jelent lehetőséget és kihívást: javíthatja a működés hatékonyságát és új szolgáltatási lehetőségeket teremthet, ugyanakkor csökkentheti bizonyos szolgáltatások értékét, nyomást helyezhet az árazásra és megváltoztathatja a korábbi üzleti modelleket. Emiatt várhatóan tovább erősödik a különbség az egyes vállalatok között attól függően, hogy mennyire képesek az új technológiát saját működésükbe és értékajánlatukba integrálni.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images