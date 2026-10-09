Egy lufi kidurrant: mindössze 48 óra alatt omlott össze az ígéretes AI-cég tőzsdére lépése

A vállalat hónapokig az AI iránti kereslet egyik kulcsszereplőjeként pozicionálta magát, és az ausztrál tőzsde történetének egyik legnagyobb kibocsátására készült mintegy 30 milliárd dolláros cégértékeléssel. A tranzakciót szervező befektetési bankok – a Bank of America, a JPMorgan, a Morgan Stanley és a Morgans Financial – elsősorban amerikai alapkezelőkre építettek, ám azok sorra jelezték, hogy a megcélzott árazás túlzó. Szerdára egyértelművé vált, hogy az IPO az eredeti feltételekkel nem valósítható meg, ezért mentőakció indult. Felmerült a kibocsátás méretének mintegy 3 milliárd dollárra történő csökkentése és az értékeltség 20–25 milliárd dolláros sávba szorítása,
az éjszakai egyeztetések azonban nem vezettek eredményre, a tengerentúli befektetőket ugyanis az alacsonyabb áron sem sikerült meggyőzni.
A problémák részben az értékesítési korlátozások hiányából eredtek, kiderült ugyanis, hogy a meglévő részvényesekre nem vonatkozott volna kötelező tartási időszak (lock-up period), így papírjaikat azonnal értékesíthették volna a piacon. A csütörtöki könyvépítés lezárásakor már az árfolyam és a tranzakció pontos szerkezete sem volt tisztázott. A Firmus egyik fő befektetője, a Maas Group Holdings árfolyama Sydneyben rekordmértékű, 30 százalékos zuhanást szenvedett el.
A szkepticizmus nem volt előzmény nélküli. Az egyik legnagyobb ausztrál nyugdíjalap, a UniSuper már júliusban jelezte, hogy távol marad az IPO-tól, mivel túl keveset tudni a cég üzleti modelljéről. A Firmus értékeltsége ugyanakkor rohamtempóban emelkedett. Áprilisban a Coatue Management és az Nvidia bevonásával 5,5 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, majd nem sokkal később egy újabb tőkebevonási körben – a Jane Street és a Blackstone részvételével – ez az összeg már meghaladta a 10,5 milliárd dollárt. Az IPO során megcélzott 30 milliárd dolláros értékelés azonban a nyilvános piac szigorúbb mércéjének már nem felelt meg.
A befektetők egy korai fázisban lévő vállalkozást láttak, amelynek 912 megawattos tervezett kapacitásából mindössze 46 megawatt épült meg, a 2026-os pénzügyi évben elért bevétele mindössze 51 millió dollár volt, az IPO árazása pedig egy két évvel későbbi nyereségelőrejelzésre épült. Bár a cég az amerikai CoreWeave-hez hasonló EV/EBIT mutatóval kalkulált, a CoreWeave nagyságrendekkel nagyobb árbevétellel és lényegesen hosszabb múlttal rendelkezett. A tőzsdére lépés előtt néhány nappal a Firmus a Metával kötött új kapacitásszerződésre hivatkozva felfelé módosította a várakozásait, ami több befektető szemében inkább a cégvezetés túlzott önbizalmát tükrözte.
A helyzetet tovább nehezítette az egyik társalapító, Oliver Curtis háttere, akit egy évtizede bennfentes kereskedés miatt börtönbüntetésre ítéltek. Bár ezt önmagában nem tekintették kizáró oknak, az ausztrál sajtó negatív híreivel együtt fokozta a befektetői óvatosságot. "Rosszul felépített, túl nagy, borzalmas árazás, értelmetlen mutatók – minden együtt volt" – összegezte Leonyid Mironov, a Gavekal Capital portfóliómenedzsere, hozzátéve, hogy a cég egy éve még a 2 milliárd dolláros értéket sem érte el.
Péntekre a Firmus végül visszavonta az IPO-tervét,
és a tőzsdei jelenlét helyett meglévő befektetőivel kezdett tárgyalásokat egy kisebb léptékű, zárt körű tőkebevonásról.
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