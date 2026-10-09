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Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd
Üzlet

Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd

MTI
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A V-Híd egyelőre nem kommentálja a Déli körvasút építéséből történő kizárását, a céggel kapcsolatban a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón ismertetett döntést, az ott elhangzott kijelentéseket a társaság részletesen vizsgálja - közölte a V-Híd az MTI kérdésére.

A cég a rendelkezésére álló információk, dokumentumok és hivatalos értesítések teljes körű áttekintése után alakítja ki álláspontját - tették hozzá.

A közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a minisztérium felfüggeszti a Déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-Hidat a folyó vasútépítési munkákból. Vitézy Dávid elmondta: alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett - jelezte a miniszter. Közölte, hogy a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd.

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