Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd

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A közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a minisztérium felfüggeszti a Déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-Hidat a folyó vasútépítési munkákból. Vitézy Dávid elmondta: alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az erre vonatkozó megállapítások alapján az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett - jelezte a miniszter. Közölte, hogy a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasútépítő cége, a V-Híd.
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