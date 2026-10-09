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Egyetlen félreértés miatt söpört végig tegnap nagy esés az amerikai AI-részvényeknél
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Egyetlen félreértés miatt söpört végig tegnap nagy esés az amerikai AI-részvényeknél

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Az OpenAI az év végére elérheti vagy meghaladhatja a 70 milliárd dolláros évesített árbevételt, miközben a vállalat új, 30 milliárd dolláros tőkebevonásra készül - írja a Bloomberg.
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A ChatGPT-t fejlesztő cég éves szintre vetített bevétele szeptember végén megközelítőleg 50 milliárd dollárt tett ki – derül ki a Bloomberg értesüléseiből, amelyeket a témát ismerő, névtelenséget kérő források erősítettek meg. A növekedést elsősorban a vállalati ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások hajtják. Az OpenAI ezeket az adatokat a legújabb tőkebevonási körének befektetőivel is megosztotta, miközben a vállalat jelenleg legalább 30 milliárd dolláros tőkeemelésről tárgyal, 1400 milliárd dolláros értékelés mellett.

A múlt hónapban több sajtóorgánum arról számolt be, hogy az OpenAI évesített bevétele már megközelíti a 70 milliárd dollárt, ezt azonban befektetői becslések alapján közölték. A Financial Times feltárta, hogy a

z eltérés abból adódik, hogy az OpenAI befektetői az Anthropic módszertanával próbálták kiszámítani a társaság bevételeit.

Csütörtökön a technológiai részvények vezették az S&P 500 esését, miután kiderült, hogy az OpenAI árbevétele elmaradt a korábbi becslésektől, így a Nasdaq 100 1,4 százalékot, a chipgyártók indexe pedig 3,4 százalékot esett.

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A félreértés gyökere az eltérő bevételszámítási módszertan. Az Anthropic a felhőpartnerein – például az Amazonon – keresztül realizált eladások bruttó összegét számítja el árbevételként, míg az OpenAI csak a saját részesedését mutatja ki a partnereken – köztük a Microsofton – keresztül generált bevételből. Emiatt azonos üzleti volumen mellett is alacsonyabbnak tűnhet az OpenAI árbevétele. Az Anthropic éves szintre vetített bevétele július végén elérte a 65 milliárd dollárt.

Az OpenAI legutóbb márciusban vont be 122 milliárd dollárt, 852 milliárd dolláros cégértékelés mellett. A vállalat jelenleg az Egyesült Arab Emírségek több befektetési alapjával – köztük az Abu-Dzabi székhelyű MGX-szel – is tárgyal az új finanszírozási kör lehorgonyzásáról.

A társaság a tőzsdei bevezetést legkorábban jövőre tervezi,

hivatkozva a mesterséges intelligencia biztonsági kérdéseire, míg az Anthropic akár már novemberben részvényeladásba kezdhet egy IPO keretében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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