Elbocsátásokra készülhet a Netflix

A Netflix a munkavállalóinak mintegy 5 százalékát tervezi elbocsátani, a hivatalos bejelentés pedig akár már a jövő héten megtörténhet - írja a Reuters lapértesülésekre hivatkozva.

A Puck News információi szerint a streamingóriás jelentős létszámcsökkentésre készül. A vállalat tavaly év végén mintegy 16 ezer főt foglalkoztatott, így a mostani döntés értelmében nagyjából 800 munkahely megszűnésével lehet számolni. A Netflix egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesülést.

A cég legutóbb 2022-ben hajtott végre nagyobb leépítést,

amikor a lassuló növekedés és az előfizetői létszám csökkenése miatt több száz alkalmazottjától vált meg. Azóta a streamingpiaci verseny tovább éleződött, a médiavállalatokat felerősödő konszolidáció jellemzi, a YouTube pedig egyre nagyobb szeletet hasít ki a nézettségből és a hirdetési bevételekből egyaránt.

A Netflix az elmúlt években igyekezett diverzifikálni a bevételi forrásait a hagyományos előfizetési modellen túl, ezért a vállalat a reklámfinanszírozott csomagokba, az élő közvetítésekbe és a videojáték-szegmensbe egyaránt jelentős összegeket fektetett.

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Forrás: Reuters

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