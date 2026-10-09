18°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Elbocsátásokra készülhet a Netflix
Üzlet

Elbocsátásokra készülhet a Netflix

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Netflix a munkavállalóinak mintegy 5 százalékát tervezi elbocsátani, a hivatalos bejelentés pedig akár már a jövő héten megtörténhet - írja a Reuters lapértesülésekre hivatkozva.

A Puck News információi szerint a streamingóriás jelentős létszámcsökkentésre készül. A vállalat tavaly év végén mintegy 16 ezer főt foglalkoztatott, így a mostani döntés értelmében nagyjából 800 munkahely megszűnésével lehet számolni. A Netflix egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesülést.

A cég legutóbb 2022-ben hajtott végre nagyobb leépítést,

amikor a lassuló növekedés és az előfizetői létszám csökkenése miatt több száz alkalmazottjától vált meg. Azóta a streamingpiaci verseny tovább éleződött, a médiavállalatokat felerősödő konszolidáció jellemzi, a YouTube pedig egyre nagyobb szeletet hasít ki a nézettségből és a hirdetési bevételekből egyaránt.

A Netflix az elmúlt években igyekezett diverzifikálni a bevételi forrásait a hagyományos előfizetési modellen túl, ezért a vállalat a reklámfinanszírozott csomagokba, az élő közvetítésekbe és a videojáték-szegmensbe egyaránt jelentős összegeket fektetett.

Még több Üzlet

Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Elszabadult AI-ügynökök, felelős vezérigazgatók?

Nagy mozgások a magyar tőzsdén, szárnyal az OTP

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility