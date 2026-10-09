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Elszabadult AI-ügynökök, felelős vezérigazgatók?
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Elszabadult AI-ügynökök, felelős vezérigazgatók?

Portfolio
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A biztosítók már az elszabadult mesterségesintelligencia-ügynökök okozta, akár több millió dolláros kárigényekre készülnek. A Financial Times szerint egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az OpenAI-t vezető Sam Altman vagy az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei felelősségre vonható lehet a vállalataik modelljei által okozott károkért.
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A Financial Times szerint olyan incidensek sorozata, köztük az OpenAI Hugging Face nevű startup elleni hackelése vezetett oda, hogy a biztosítók és jogi tanácsadóik azt vizsgálják,

nekik kell-e viselniük az esetleges perek és kártérítések költségét.

Az Aon biztosítási alkusz több mint 300 mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogi ügyet elemzett, és arra jutott, hogy a biztosítók a vállalati bűncselekmény, a szellemi tulajdoni, a médiafelelősségi, a kiberbiztonsági, valamint a technológiai szakmai felelősségbiztosítások alapján is fizetésre kötelezhetők lehetnek.

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó felelősség kérdéséről a Portfolio is többször írt már:

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Iparági szereplők szerint az AI-laborok vezetői is perelhetők lehetnek a modellek működéséért. Ilyenkor a „directors and officers”, azaz D&O-biztosítások is érintettek lehetnek, amelyek a vezetőket fedezik, ha döntéseik vagy nyilatkozataik miatt perbe fogják őket. Tim Rayner, a Verisk brit kockázatvállalási és kárrendezési vezetője szerint a Hugging Face-incidensért végső soron az OpenAI vezérigazgatója felel, mert a cégnél hiányzik az ellenőrzés, így D&O-szempontból a felelősség őrá vezethető vissza. Rayner úgy gondolja, ha az OpenAI kötött D&O-biztosítást, a cég a Sam Altmant célzó jövőbeli perekből eredő veszteségek fedezésére igényt nyújthatna be a kötvény alapján.

Minden vezérigazgatón múlik, hogy a cége megfelelően irányított és ellenőrzött legyen. Az AI ezen nem változtat

– mondta.

Más biztosítók és jogi tanácsadók egyetértettek abban, hogy az AI-vezetők D&O-igényekben elvileg felelőssé tehetők, de szerintük az ilyen ügyeknek nincs precedensük, és bíróság még nem tesztelte őket. Aaron Le Marquer, a Stewarts ügyvédi iroda biztosítottak jogvitáival foglalkozó csoportjának vezetője szerint az OpenAI részvényesei

akkor léphetnének fel az igazgatók ellen, ha bizonyítani tudnák, hogy a kockázatok nem megfelelő kezelése kárt okozott a cégnek.

Kevin Kalinich, az Aon digitális kockázatokra szakosodott alkusza szerint a kereset erőssége attól is függne, hogy a vezető „ésszerű üzleti mérlegelés” alapján járt-e el a cégről és termékeiről tett nyilvános kijelentéseiben. Aki Hussain, a Hiscox biztosító vezérigazgatója szerint még túl korai megmondani, hogyan kezelnék az amerikai bíróságok az AI-ügynökök felelősségét. Az Egyesült Államokban szerinte bármilyen jogalapon indulhat kereset, bármilyen biztosításuk is van.

Az OpenAI és az Anthropic nem válaszolt az FT megkeresésére. A két labor a közelmúltban arra figyelmeztette a befektetőket, hogy termékeik nagy léptékű károkat okozhatnak.

Az OpenAI hivatalos Preparedness Frameworkjesevere harm”, vagyis súlyos kár kockázatairól beszél a frontier AI-képességek kapcsán, és olyan területeket említ, mint a biológiai és kémiai képességek, a kiberbiztonság, az önfejlesztés, az autonóm replikáció és a biztosítékok aláásása. Az Anthropic hivatalos Responsible Scaling Policyje és Transparency Hubjacatastrophic risks”, vagyis katasztrofális kockázatok kezeléséről ír, és rendszeres kockázati jelentéseket, valamint a modellek katasztrofális kockázatot hordozó képességeinek értékelését említi.

Az Anthropichoz közel álló befektetők szerint a cég tőzsdei kibocsátási tájékoztatójában az fog szerepelni, hogy technológiája „az emberiséget fenyegető egzisztenciális kockázatokat” rejthet, írja az FT.

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A vezetők elleni keresetek mellett a biztosítók a laborok ellen indított perekre is készülnek, amelyek termékfelelősségi, algoritmikus diszkriminációs, adatvédelmi és jogellenes halálokozás miatti igényeket is érinthetnek. Az Anthropic szerzőkkel kötött 1,5 milliárd dolláros egyezsége (maga a dokumentum a Class Action Settlement Agreement) júliusban végleges bírósági jóváhagyást kapott abban a csoportos perben, amelyben szerzők azzal vádolták a céget, hogy engedély nélkül használta fel műveiket AI-modelljei betanításához.

Le Marquer szerint azok a cégek, amelyek rendszereit AI-ügynökök törték fel, még pénzügyi veszteség esetén is nehezen találhatnak módot a modellfejlesztők bíróság elé citálására, mert

még nincsenek az online tér használatát szabályozó felelősségi jogszabályok.

A Meta gyermekvédelmi és közösségimédia-függőséggel kapcsolatos állítólagos mulasztásai miatt kötött közelmúltbeli, 18 milliárd dolláros egyezsége szerinte mégis mintát adhat az online tér gondossági kötelezettségeinek megállapításához.

A New York-i főügyészség közleménye szerint a Meta legfeljebb 17,1 milliárd dollárt fizethet az államoknak, és jelentős változtatásokat kell végrehajtania a Facebookon és az Instagramon a fiatalok addiktív és káros közösségimédia-használatának visszaszorítása érdekében.

Le Marquer szerint az emberi kontrollon kívül, együttműködve hackelést végrehajtó autonóm ügynökök „raja” az olajszennyezéshez is hasonlítható, ami a nyilvánosságnak lehetőséget adhat arra, hogy kárigényt támasszon az AI-cégekkel szemben. A szakértő arra számít, hogy az AI-laborok ellen a korábbi környezetvédelmi, dohányipari és gyógyszeripari perek mintájára indulnak majd keresetek az esetleges veszteségekért.

Címlapkép forrása: AAron Ontiveroz/The Denver Post via Getty Images

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