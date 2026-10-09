Emelkedésben az amerikai tőzsdék, hasítanak a tech-papírok

Továbbra is pozitív a hangulat a tengerentúlon. A Dow árfolyama már közel 0,8%-kal került feljebb, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,55%-ot emelkedett eddig.

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A technológiai szektorban a SpaceX jegyzése vezeti az emelkedést, 2 százalékkal, az Oracle árfolyama több mint 6, a Microsofté pedig szintén 2 százalékkal került feljebb.