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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP
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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP

Portfolio
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A tegnapi, komoly esés után felfelé korrigál ma a magyar tőzsde, emelkedéssel nyit az OTP és a Richter is a blue chipek közül.

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Információ és jelentkezés

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,7 százalékkal került feljebb, így jelenleg 138 169 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén,

a blue chipek közül az OTP és a Richter árfolyama emelkedik,

miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

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Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban jellemzepn emelkednek a midcapek, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a BIF és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Duna House indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a PannErgy is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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