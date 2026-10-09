Emelkedtek az amerikai tőzsdék

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy sikerült megálllapodnia Vlagyimir Putyinnal, így Oroszország azonnali hatállyal több mint 300 ezer tonna gázolajat fog az amerikai és a világpiacra szállítani. A lépés azért is fontos, mert az gázolajárak világszerte nagyot emelkedtek az elmúlt időszakban, a drágulás pedig az Egyesült Államokat sem kímélte.

A hírre a WTI és a Brent árfolyamában is meredek esés következett be.