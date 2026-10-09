Fontos döntés született az EU és Kína között a hibrid autók behozataláról

Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa pénteken Pekingben jelentette be, hogy

a felek megállapodtak a kínai hibrid és plug-in hibrid járművek uniós exportjának mérsékléséről.

"Ez megnyitja az utat az előtt, hogy a kínai export több mint a felével csökkenjen" – fogalmazott a biztos a kétnapos kereskedelmi tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón, amelyet Vang Ventao kínai kereskedelmi miniszterrel tartott. A konkrét intézkedések részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hibrid járművek kérdése azért vált kulcsfontosságú feszültségforrássá, mert a kínai gyártású hibridekre nem vonatkoztak az EU által 2024-ben a kínai elektromos autókra kivetett védővámok, így ezek behozatala meredeken emelkedett.

Augusztusban a kínai gyártású modellek már az európai hibridértékesítések mintegy negyedét adták.

Az EU jelenleg a vámkvótákon felüli pluszvámok bevezetésével készül korlátozni a kínai hibridek importját.

A megállapodás a hibrid autókon túl más területekre is kiterjed. Kína megnyitja piacát egyes uniós termékek – köztük az autóalkatrészek, az olívaolaj és egyéb élelmiszeripari cikkek – előtt, emellett a felek a ritkaföldfémek exportengedélyezésének egyszerűsítésén is dolgoznak majd.

A tárgyalások tétjét növeli, hogy az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kritikus ponthoz érkeztek. Az európai vezetők szerint a támogatott kínai termékek áradatszerű beáramlása aláássa a kontinens iparát.

Franciaország és Németország ezen a héten tovább fokozta a nyomást Pekingre. A két ország azt szorgalmazza, hogy az EU jelentősen bővítse gazdasági válaszintézkedéseinek eszköztárát, akár a kereskedelmi háborút kirobbantó szereplőkkel való kapcsolatok megszakításáig elmenve. Emellett vizsgálat indítását is kezdeményezik annak feltárására, hogy a szubvencionált import károsítja-e a vegyipari és műanyagipari ágazatot, ami újabb vámok kivetéséhez vezethet. Peking megelőző jelleggel már figyelmeztetett az általa protekcionistának tartott lépések ellen. Ha a tárgyalások nem hoznak hamarosan kézzelfogható eredményt, az EU új jogosítványok bevezetését tárgyalja meg, amelyekkel korlátozhatná Kína piacra jutását.

A német autógyártók részvényei emelkednek, a Volkswagen és a BMW árfolyama is 3 százalék feletti pluszban áll a mai kereskedésben.

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