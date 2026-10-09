Hiába van saját finomítója, megszenvedi a drága üzemanyagot a nagy amerikai légitársaság

A Delta Air Lines csaknem negyedével csökkentette az idei évre vonatkozó eredményvárakozását, miután az üzemanyagköltségek drasztikus emelkedése felülírta az erős utazási keresletet és a magasabb jegyárakat. A légitársaság részvényeinek árfolyama a hír hatására 3 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.

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Az atlantai székhelyű légitársaság a korrigált éves eredményvárakozását részvényenként 5,1–5,6 dollárra módosította, szemben a júliusban közölt 6,5–7,5 dolláros sávval. Az új várakozás 5,35 dolláros középértéke elmaradt az elemzői konszenzustól, amely az LSEG adatai szerint 5,46 dollár volt.

A legutóbbi, harmadik negyedéves korrigált részvényenkénti eredmény 1,72 dollár lett, amely elmaradt az elemzők által várt 1,76 dollártól, míg a korrigált üzemi eredményhányad 11,1 százalékról 9,4 százalékra csökkent.

A Delta éves szinten mintegy 6 milliárd dolláros üzemanyagköltség-növekedéssel számol az előző évhez képest, a harmadik negyedévben pedig az üzemanyagra fordított kiadások 62 százalékkal, 4,1 milliárd dollárra ugrottak, ami több mint 500 millió dollárral haladta meg a júliusi előrejelzést.

Mindennek az üzemanyag az oka

– mondta Erik Snell, a Delta pénzügyi igazgatója, utalva a nyár óta folyamatosan emelkedő nyersolaj- és finomított kerozinárakra.

A kereslet továbbra is erős, hiszen a negyedik negyedéves kapacitás csaknem 60 százaléka már elkelt. A társaság körülbelül 20 százalékos bevételnövekedésre számít az év utolsó három hónapjában, a negyedik negyedéves korrigált részvényenkénti eredményt pedig 1,15 és 1,65 dollár közé várja.

Az amerikai légitársaságok az idei első nyolc hónapban összesen 42,9 milliárd dollárt költöttek a menetrend szerinti járatok üzemanyagára. Ez csaknem 13,2 milliárd dollárral több az egy évvel korábbi értéknél, miközben az üzemanyag-felhasználás valamelyest csökkent. A légitársaságok eddig nagyrészt képesek voltak áthárítani a többletköltségeket az utasokra, hiszen a jegyárak átlagosan mintegy 25 százalékkal emelkedtek az augusztusig tartó öt hónapban az előző év azonos időszakához képest. A Deutsche Bank elemzői szerint a negyedik negyedévben az ágazat a többletköltségeknek már kisebb részét tudja majd érvényesíteni a bevételeiben.

A Delta előnye a versenytársaival szemben az, hogy tulajdonában áll egy Philadelphia közelében működő finomító, amely idén várhatóan 700 millió dolláros nyereséget termel. A 2012-ben megvásárolt Monroe-finomító nyersolajból kerozint és egyéb termékeket állít elő. Bár a légitársaság piaci áron veszi át a saját üzemanyagát, a finomítói nyereség a vállalaton belül marad, ami különösen akkor előnyös, ha a nyersolaj és a finomított üzemanyag közötti árrés tágul. Ez a védelem azonban csak részleges, mivel a negyedik negyedévben a gallononkénti üzemanyagköltség a várakozások szerint 4,25 dollárra emelkedik a harmadik negyedéves 3,61 dollárról.

A Delta az első a nagy amerikai légitársaságok közül, amely beszámolt a harmadik negyedéves eredményeiről, miközben a United Airlines, az American Airlines és a Southwest Airlines még október hátralévő részében teszi közzé jelentését. A Delta gyorsjelentését követően esik az árfolyam, a nyitás előtti kereskedésben

3 százalékos mínuszban áll a részvény.

Forrás: Reuters

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