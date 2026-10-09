Hurrikán közeledik az amerikai partokhoz: máris leállt az olajtermelés nagy része

A hármas kategóriájú, óránként 193 kilométeres széllökésekkel kísért vihar Mississippi, Alabama és Florida felé tart, az Országos Hurrikánközpont előrejelzése szerint pedig péntek éjjel vagy szombat hajnalban érheti el a partvidéket. Az illetékes szövetségi hatóság, a BSEE adatai alapján
a kitermelők csütörtökig napi mintegy 1,3 millió hordónyi kapacitást állítottak le,
ami a Mexikói-öbölben folyó amerikai termelés nagyjából 63 százalékának felel meg.
A jelenlegi előrejelzések szerint a hurrikán útvonala elkerüli a dél-louisianai, New Orleans és Baton Rouge térségében található, sűrű finomítói övezetet. Ugyanakkor a vihar közvetlenül fenyegeti a Chevron Mississippi állambeli Pascagoulában, valamint a Vertex Energy Alabama állambeli Saralandben működő finomítóját. A két létesítmény együttesen napi 466 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes, ami az amerikai finomítói kapacitás 2,4 százalékát adja – mutatott rá Andy Lipow, a Lipow Oil Associates vezetője. A Chevron finomítója egyelőre tovább üzemel, a Vertex viszont nem reagált a megkeresésekre.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy az öbölparti finomítók jelenleg kapacitásuk 95 százalékán üzemelnek, így gyakorlatilag nincs tartalékuk a kieső termelés pótlására. A gázolaj ára ráadásul már a hurrikán érkezése előtt is meredeken emelkedett, mivel a kelet-európai és közel-keleti konfliktusok komoly fennakadásokat okoztak a finomítói szektorban. Az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt Moszkva betiltotta a gázolajexportot, miközben az iráni és húszi akciók a közel-keleti finomítókat érintették hátrányosan.
Az amerikai finomítók éppen a magas finomítói árrést kihasználva pörgették fel a gázolajexportot, különösen Európa irányába. Kevin Book, a ClearView Energy Partners ügyvezető igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a finomítók leállása esetén a nyersolaj ára nyomás alá kerülhet – mivel a feldolgozók kevesebb alapanyagot vásárolnak –, az üzemanyagok ára viszont emelkedhet, mert kevesebb késztermék jut a piacra.
Lipow arra is felhívta a figyelmet, hogy a tartályhajó-forgalomban szintén jelentős fennakadások várhatók. Késhetnek a finomítókhoz tartó nyersolaj-szállítmányok, miközben a benzin, a kerozin és a gázolaj kirakodása is akadozhat, emiatt Florida jelentős üzemanyag-ellátási késésekre számíthat.
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