19°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Hurrikán közeledik az amerikai partokhoz: máris leállt az olajtermelés nagy része
Üzlet

Hurrikán közeledik az amerikai partokhoz: máris leállt az olajtermelés nagy része

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Isaias hurrikán súlyos fennakadásokat okoz az amerikai kőolajkitermelésben a Mexikói-öbölben, és az Egyesült Államok finomítói kapacitásának mintegy 2 százalékát veszélyezteti. A vihar ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor a globális üzemanyagpiacokon amúgy is feszült a helyzet - közölte a CNBC.

A hármas kategóriájú, óránként 193 kilométeres széllökésekkel kísért vihar Mississippi, Alabama és Florida felé tart, az Országos Hurrikánközpont előrejelzése szerint pedig péntek éjjel vagy szombat hajnalban érheti el a partvidéket. Az illetékes szövetségi hatóság, a BSEE adatai alapján

a kitermelők csütörtökig napi mintegy 1,3 millió hordónyi kapacitást állítottak le,

ami a Mexikói-öbölben folyó amerikai termelés nagyjából 63 százalékának felel meg.

A jelenlegi előrejelzések szerint a hurrikán útvonala elkerüli a dél-louisianai, New Orleans és Baton Rouge térségében található, sűrű finomítói övezetet. Ugyanakkor a vihar közvetlenül fenyegeti a Chevron Mississippi állambeli Pascagoulában, valamint a Vertex Energy Alabama állambeli Saralandben működő finomítóját. A két létesítmény együttesen napi 466 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes, ami az amerikai finomítói kapacitás 2,4 százalékát adja – mutatott rá Andy Lipow, a Lipow Oil Associates vezetője. A Chevron finomítója egyelőre tovább üzemel, a Vertex viszont nem reagált a megkeresésekre.

Még több Üzlet

Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd

Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Fontos döntés született az EU és Kína között a hibrid autók behozataláról

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az öbölparti finomítók jelenleg kapacitásuk 95 százalékán üzemelnek, így gyakorlatilag nincs tartalékuk a kieső termelés pótlására. A gázolaj ára ráadásul már a hurrikán érkezése előtt is meredeken emelkedett, mivel a kelet-európai és közel-keleti konfliktusok komoly fennakadásokat okoztak a finomítói szektorban. Az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt Moszkva betiltotta a gázolajexportot, miközben az iráni és húszi akciók a közel-keleti finomítókat érintették hátrányosan.

Az amerikai finomítók éppen a magas finomítói árrést kihasználva pörgették fel a gázolajexportot, különösen Európa irányába. Kevin Book, a ClearView Energy Partners ügyvezető igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a finomítók leállása esetén a nyersolaj ára nyomás alá kerülhet – mivel a feldolgozók kevesebb alapanyagot vásárolnak –, az üzemanyagok ára viszont emelkedhet, mert kevesebb késztermék jut a piacra.

Lipow arra is felhívta a figyelmet, hogy a tartályhajó-forgalomban szintén jelentős fennakadások várhatók. Késhetnek a finomítókhoz tartó nyersolaj-szállítmányok, miközben a benzin, a kerozin és a gázolaj kirakodása is akadozhat, emiatt Florida jelentős üzemanyag-ellátási késésekre számíthat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility