Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Egyetlen félreértés miatt söpört végig tegnap nagy esés az amerikai AI-részvényeknél
Az OpenAI az év végére elérheti vagy meghaladhatja a 70 milliárd dolláros évesített árbevételt, miközben a vállalat új, 30 milliárd dolláros tőkebevonásra készül - írja a Bloomberg.
Elbocsátásokra készülhet a Netflix
A Netflix a munkavállalóinak mintegy 5 százalékát tervezi elbocsátani, a hivatalos bejelentés pedig akár már a jövő héten megtörténhet - írja a Reuters lapértesülésekre hivatkozva.
Vastag pluszok Európában
A főbb nyugat-európai piacokon is egyre jobb a hangulat, a DAX 1,4 százalékos pluszban áll, az FTSE-100 1,3 százalékot emelkedett, a Stoxx 600 1,2 százalékkal került feljebb, míg a CAC-40 1 százalékot erősödött.
Csaknem 7 százalékos pluszban az OTP
Az OTP már közel 7 százalékos pluszban van, és a magyar tőzsde mai eddigi 19,5 milliárd forintos forgalmából 17,5 milliárd a bankpapírhoz köthető.
Menetel tovább az OTP
Nincs megállás az OTP árfolyamában, már 6,4 százalékos pluszban a papír, a forgalom pedig meghaladta a 16 milliárd forintot, ami az átlagos kétszerese.
Nagy mozgások a magyar tőzsdén, szárnyal az OTP
Nagy felpattanás van ma az OTP részvényeiben, a bankpapír már 6 százalékos pluszban van az elmúlt két hét mélyrepülése után. A BUX indexet is magával húzza, miközben az európai tőzsdéken is jó a hangulat.
Hiába van saját finomítója, megszenvedi a drága üzemanyagot a nagy amerikai légitársaság
A Delta Air Lines csaknem negyedével csökkentette az idei évre vonatkozó eredményvárakozását, miután az üzemanyagköltségek drasztikus emelkedése felülírta az erős utazási keresletet és a magasabb jegyárakat. A légitársaság részvényeinek árfolyama a hír hatására 3 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.
Új igazgatósági tag jön a 4iG-nál
Közzétette október 30-ra összehívott rendkívüli közgyűlésének határozati javaslatait a 4iG. A 10 órakor kezdődő közgyűlésen új felügyelőbizottsági és igazgatósági tagról szavazhatnak a részvényesek.
Blénessy László szeptember 30-án lemondott igazgatósági tagságáról, Pafféri Zoltán Lajos pedig október 5-én a felügyelőbizottsági tisztségéről.
Új igazgatósági tagnak Pafféri Zoltán Lajost javasolja a 4iG a közgyűlésen, felügyelőbizottsági tagnak pedig Kunosi Andrást, az iG TECH Capital és az iKON Befektetési Alapkezelő vezérigazgató-helyettesét.
Négycsíkos ruhák miatt ment bíróságra az Adidas
Az Adidas védjegybitorlás miatt beperelte az ausztrál White Fox divatmárkát, amiért az olyan négycsíkos mintázatú ruhákat értékesít, amelyek a német sportszergyártó szerint megtévesztésig hasonlítanak az ikonikus háromcsíkos védjegyére - írta a BBC.
Egyre feljebb kerül az OTP
Az OTP árfolyama már közel 6 százalékos pluszban áll, a forgalom az átlagos kétszerese eddig.
Az OTP-vel együtt emelkedik a BUX is, 2,4 százalékos pluszban a vezető magyar index.
Mi történik az európai piacokon?
A fontosabb európai tőzsdéken emelkedéseket látni péntek délelőtt:
- a DAX 1 százalékot
- a CAC-40 0,9 százalékot
- az FTSE-100 0,8 százalékot
- a Stoxx 600 0,9 százalékot emelkedett.
Az OTP emelkedésének köszönhetően a BUX már 2 százaléko pluszban áll.
526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megérkezett a felmentő sereg az OTP-nél, száguld az árfolyam!
Bő két hét alatt 18 százalékot esett az OTP árfolyama, sokan találgatták, hogy egy ekkora zuhanás után miért nem veszi a bank a részvényeit. Hát azért nem, mert nem volt rá engedélye. Most viszont már van. Ugrik is az árfolyam. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Jöhetnek a sajátrészvény-vásárlások az OTP-nél
Az OTP már 4 százalék feletti pluszban jár. A papírokat felfelé segítheti, hogy a bank újabb 50 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlásra kapott engedélyt az MNB-től.
OTP: +3%
Az OTP piacán egyre nagyobb a felpattanás, már 3 százalékos pluszban áll a részvény. A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.
Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek
Esnek az európai telekomrészvények a ma reggeli kereskedésben, követve amerikai szektortársaikat, miután a SpaceX újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Váratlan visszalépés az Apple-nél: behúzzák a kéziféket a legújabb iPhone-nál
Az Apple arra utasította beszállítóit, hogy csökkentsék az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max alkatrészeinek gyártását, miután a megemelkedett memóriachip-költségek és a drágulások visszavetették a keresletet – tudta meg a Nikkei Asia.
Kis esés az olajpiacon Donald Trump kommentárjára
Az olajárak esnek ma reggel, miután Donald Trump közölte, hogy a félidős választások előtt nem fogja megtámadni Iránt. A WTI 0,6 százalékot, a brent 0,7 százalékot esett.
Emelkedéssel kezdi a napot az OTP
A tegnapi, komoly esés után felfelé korrigál ma a magyar tőzsde, emelkedéssel nyit az OTP és a Richter is a blue chipek közül.
Kis emelkedéssel nyit az OTP
Kisebb felpattanással nyit ma a BUX, miután az OTP korrigál a tegnapi 5 százalékos esés után, a bankpapír 1,7 százalékot emelkedett a nyitást követő percekben, a BUX 0,8 százalékos pluszban áll.
Nyílt háborút hirdetett Elon Musk a telekom cégekkel - Önálló mobilszolgáltatóvá válhat a Starlink
A SpaceX bejelentette, hogy frekvenciaspektrumot vásárol az Egyesült Államokban, amivel újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon az amerikai piacon. A hír hatására az AT&T, a Verizon és a T-Mobile részvényárfolyama is esett a tőzsdezárás utáni kereskedésben - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Megrohanták a vevők a Xiaomi új elektromos autóját
Július óta nem látott mértékben ugrott meg a Xiaomi árfolyama, miután a vállalat meggyőző megrendelési adatokat közölt a nemrég piacra dobott SkyNomad SUV-járól - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,4 százalékot esett.
- Az AI-részvények nagyot estek a csütörtöki kereskedésben az amerikai tőzsdén, miután az OpenAI friss bevételi számot közölt befektetőivel. A hírek szerint 50 milliárd dollárra rúgott évesített bevétele szeptember végén, ezzel szemben múlt hónapban még egy 68 milliárd dolláros szám keringett a piacokon, bár a céghez közel álló források szerint az a partnereknek továbbított jutalékokat is tartalmazta. Az Oracle és az Intel több mint 5 százalékot esett a tegnapi kereskedésben, az Nvidia közel 3, az AMD pedig 4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg a Nikkei stagnál, a Hang Seng 1,6 százalékot emelkedett, a Shanghai Composite pedig 0,2 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékot emelkedhet, a CAC és az FTSE 0,9 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Makroadatok tekintetébe csendes lesz a nap, Amerikában a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 231,64
|0,1%
|0,6%
|-2,9%
|6,6%
|9,9%
|47,4%
|S&P 500
|7 765,36
|-0,5%
|1,3%
|1,2%
|13,4%
|15,0%
|76,8%
|Nasdaq
|30 725,81
|-1,4%
|0,7%
|4,1%
|21,7%
|22,2%
|107,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 042,11
|-1,4%
|0,1%
|5,8%
|37,2%
|44,6%
|146,1%
|Hang Seng
|23 785,79
|-1,4%
|-3,4%
|-6,0%
|-7,2%
|-11,3%
|-4,2%
|CSI 300
|4 310,28
|-1,1%
|-1,1%
|-5,5%
|-6,9%
|-7,1%
|-12,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 806,97
|-1,2%
|-0,5%
|-4,6%
|1,3%
|0,9%
|63,1%
|CAC
|7 729,69
|-0,5%
|-1,3%
|-7,1%
|-5,2%
|-4,1%
|17,8%
|FTSE
|10 441,6
|-0,2%
|0,1%
|-3,4%
|5,1%
|9,3%
|47,2%
|FTSE MIB
|49 297,88
|-1,3%
|-1,9%
|-5,5%
|9,7%
|13,4%
|89,2%
|IBEX
|18 928,9
|-1,0%
|-0,4%
|-5,3%
|9,4%
|20,7%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 165,8
|-2,9%
|-2,0%
|-7,9%
|23,5%
|34,7%
|154,2%
|ATX
|6 560,57
|-0,8%
|-1,8%
|-5,0%
|23,2%
|39,5%
|77,8%
|PX
|2 545,27
|-0,8%
|-3,3%
|-9,3%
|-5,2%
|7,9%
|86,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 870
|-5,1%
|-5,3%
|-17,1%
|7,9%
|26,2%
|103,7%
|Mol
|5 000
|-0,7%
|3,5%
|-1,3%
|70,1%
|80,9%
|86,3%
|Richter
|12 200
|-2,4%
|-1,6%
|-3,0%
|23,7%
|18,6%
|42,0%
|Magyar Telekom
|2 530
|-0,4%
|-1,2%
|-1,5%
|41,2%
|40,6%
|496,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,26
|3,4%
|-1,5%
|4,3%
|71,6%
|55,1%
|23,6%
|Brent
|100,19
|0,0%
|-2,2%
|2,3%
|64,7%
|51,1%
|21,4%
|Arany
|4 115,56
|0,3%
|-1,0%
|-6,6%
|-4,8%
|1,9%
|133,9%
|Devizák
|EURHUF
|365,8250
|-0,1%
|-0,8%
|0,6%
|-4,7%
|-6,6%
|1,3%
|USDHUF
|326,3964
|-0,2%
|-0,3%
|4,4%
|-0,2%
|-3,1%
|4,6%
|GBPHUF
|431,1550
|-0,1%
|-0,5%
|1,7%
|-2,1%
|-4,5%
|1,7%
|EURUSD
|1,1208
|0,1%
|-0,5%
|-3,6%
|-4,6%
|-3,6%
|-3,2%
|USDJPY
|158,0950
|0,0%
|0,2%
|2,7%
|0,9%
|3,7%
|41,1%
|GBPUSD
|1,3227
|0,1%
|0,1%
|-2,4%
|-1,7%
|-1,4%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 676
|-1,9%
|-3,7%
|4,1%
|-7,9%
|-33,8%
|51,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt
A tegnapi amerikai esés után ma reggel az ázsiai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe, miközben Európában is esés látszott. A hangulatot a magas kötvényhozamok, az ismét dráguló olaj és az AI-beruházások növekvő hiteligényével kapcsolatos aggodalmak terhelik. Itthon is folytatódtak az izgalmak, a romló nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is esett, élen az OTP-vel, melynek árfolyama ma 40 000 forint alá került - a bankpapír ezzel a szeptemberi csúcsához képest értékének közel ötödét elvesztette. Este Amerikában szintén az eladók vannak fölényben, a vezető indexek a rosszabb formájukat mutatják, miután az OpenAI-ról kiderült: csaknem 20 milliárd dollárral kisebb az éves bevétele, mint azt eddig sokan gondolták a piacon. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők
Az AI-láz, a geopolitikai kockázatok, a kötvénypiaci fordulat, a forint ereje és a magyar részvénypiac szárnyalása egyszerre adja fel a leckét a befektetőknek. Az MBH Befektetési Bank szakértői szerint ma nem elég a legnagyobb piaci sztorik után menni: legalább ennyire fontos, hogy egy befektetés mögött valódi megtérülés, értelmezhető kockázat és tudatos portfólióépítés álljon. A Portfolio.hu legutóbbi Befektetési Klubján elhangzottak alapján a mesterséges intelligencia továbbra is meghatározó téma marad, de vannak lehetőségek a kötvényekben, és a háttérbe szorult klasszikus részvénypiaci sztorikkal is érdemes lehet foglalkozni.
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Nagyot korrigált az OTP árfolyama, miközben az amerikai részvénypiacot továbbra is néhány technológiai óriás tartja a magasban, Európában pedig a védelmi ipar és a francia bankrészvények kerültek fókuszba. Az Invest legújabb adásában Vidovszky Áron és Nagy Viktor arról beszéltek, hogy a Rheinmetallnál már nem elég a háborús növekedési sztori, Franciaországban pedig a politikai és kötvénypiaci feszültség nyomja a bankokat. Szóba került az is, hogy a globális részvénypiaci rali mennyire szűk bázison áll, és mi történhet, ha a magas kötvényhozamok tartósan velünk maradnak.
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Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?