Jó a hangulat a tőzsdéken, kilőtt az OTP

A tegnapi amerikai esés után ma reggel az ázsiai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe, miközben Európában is esés látszott. A hangulatot a magas kötvényhozamok, az ismét dráguló olaj és az AI-beruházások növekvő hiteligényével kapcsolatos aggodalmak terhelik. Itthon is folytatódtak az izgalmak, a romló nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is esett, élen az OTP-vel, melynek árfolyama ma 40 000 forint alá került - a bankpapír ezzel a szeptemberi csúcsához képest értékének közel ötödét elvesztette. Este Amerikában szintén az eladók vannak fölényben, a vezető indexek a rosszabb formájukat mutatják, miután az OpenAI-ról kiderült: csaknem 20 milliárd dollárral kisebb az éves bevétele, mint azt eddig sokan gondolták a piacon. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.