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Jó a hangulat a tőzsdéken, pattan az OTP
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Jó a hangulat a tőzsdéken, pattan az OTP

Portfolio
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Nyomás alá került a csütörtöki kereskedésben az OTP, ennek eredményeként jelentős eséssel zárt a BUX, ma délelőtt azonban markánsabb felfelé korrekciót látni a bankpapír piacán, és ezzel együtt a BUX indexben is. A nemzetközi hangulat inkább pozitív, bár az amerikai indexek vegyesen zártak és Ázsiában is felemás elmozdulásokat látni a tőzsdéken, az európai tőzsdéken emelkedésekkel indul a nap. Makroadatok tekintetében csendes lesz a nap külföldön, a befektetők továbbra is a kötvényhozamok és az olajár alakulására figyelhetnek.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Négycsíkos ruhák miatt ment bíróságra az Adidas

Az Adidas védjegybitorlás miatt beperelte az ausztrál White Fox divatmárkát, amiért az olyan négycsíkos mintázatú ruhákat értékesít, amelyek a német sportszergyártó szerint megtévesztésig hasonlítanak az ikonikus háromcsíkos védjegyére - írta a BBC.

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Négycsíkos ruhák miatt ment bíróságra az Adidas
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Egyre feljebb kerül az OTP

Az OTP árfolyama már közel 6 százalékos pluszban áll, a forgalom az átlagos kétszerese eddig.

otp

Az OTP-vel együtt emelkedik a BUX is, 2,4 százalékos pluszban a vezető magyar index.

bux
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Mi történik az európai piacokon?

A fontosabb európai tőzsdéken emelkedéseket látni péntek délelőtt:

  • a DAX 1 százalékot
  • a CAC-40 0,9 százalékot
  • az FTSE-100 0,8 százalékot
  • a Stoxx 600 0,9 százalékot emelkedett.

Az OTP emelkedésének köszönhetően a BUX már 2 százaléko pluszban áll.

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526 százalékkal többet érhet ez a részvény!

A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
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Megérkezett a felmentő sereg az OTP-nél, száguld az árfolyam!

Bő két hét alatt 18 százalékot esett az OTP árfolyama, sokan találgatták, hogy egy ekkora zuhanás után miért nem veszi a bank a részvényeit. Hát azért nem, mert nem volt rá engedélye. Most viszont már van. Ugrik is az árfolyam. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Megérkezett a felmentő sereg az OTP-nél, száguld az árfolyam!
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Jöhetnek a sajátrészvény-vásárlások az OTP-nél

Az OTP már 4 százalék feletti pluszban jár. A papírokat felfelé segítheti, hogy a bank újabb 50 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlásra kapott engedélyt az MNB-től.

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OTP: +3%

Az OTP piacán egyre nagyobb a felpattanás, már 3 százalékos pluszban áll a részvény. A forgalom az átlagosnál valamivel magasabb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek

Esnek az európai telekomrészvények a ma reggeli kereskedésben, követve amerikai szektortársaikat, miután a SpaceX újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek
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Váratlan visszalépés az Apple-nél: behúzzák a kéziféket a legújabb iPhone-nál

Az Apple arra utasította beszállítóit, hogy csökkentsék az iPhone 18 Pro és az iPhone 18 Pro Max alkatrészeinek gyártását, miután a megemelkedett memóriachip-költségek és a drágulások visszavetették a keresletet – tudta meg a Nikkei Asia.

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Váratlan visszalépés az Apple-nél: behúzzák a kéziféket a legújabb iPhone-nál
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Kis esés az olajpiacon Donald Trump kommentárjára

Az olajárak esnek ma reggel, miután Donald Trump közölte, hogy a félidős választások előtt nem fogja megtámadni Iránt. A WTI 0,6 százalékot, a brent 0,7 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP

A tegnapi, komoly esés után felfelé korrigál ma a magyar tőzsde, emelkedéssel nyit az OTP és a Richter is a blue chipek közül.

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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP
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Kis emelkedéssel nyit az OTP

Kisebb felpattanással nyit ma a BUX, miután az OTP korrigál a tegnapi 5 százalékos esés után, a bankpapír 1,7 százalékot emelkedett a nyitást követő percekben, a BUX 0,8 százalékos pluszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Nyílt háborút hirdetett Elon Musk a telekom cégekkel - Önálló mobilszolgáltatóvá válhat a Starlink

A SpaceX bejelentette, hogy frekvenciaspektrumot vásárol az Egyesült Államokban, amivel újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon az amerikai piacon. A hír hatására az AT&T, a Verizon és a T-Mobile részvényárfolyama is esett a tőzsdezárás utáni kereskedésben - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Nyílt háborút hirdetett Elon Musk a telekom cégekkel - Önálló mobilszolgáltatóvá válhat a Starlink
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Megrohanták a vevők a Xiaomi új elektromos autóját

Július óta nem látott mértékben ugrott meg a Xiaomi árfolyama, miután a vállalat meggyőző megrendelési adatokat közölt a nemrég piacra dobott SkyNomad SUV-járól - írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Megrohanták a vevők a Xiaomi új elektromos autóját
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,4 százalékot esett.
  • Az AI-részvények nagyot estek a csütörtöki kereskedésben az amerikai tőzsdén, miután az OpenAI friss bevételi számot közölt befektetőivel. A hírek szerint 50 milliárd dollárra rúgott évesített bevétele szeptember végén, ezzel szemben múlt hónapban még egy 68 milliárd dolláros szám keringett a piacokon, bár a céghez közel álló források szerint az a partnereknek továbbított jutalékokat is tartalmazta. Az Oracle és az Intel több mint 5 százalékot esett a tegnapi kereskedésben, az Nvidia közel 3, az AMD pedig 4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg a Nikkei stagnál, a Hang Seng 1,6 százalékot emelkedett, a Shanghai Composite pedig 0,2 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékot emelkedhet, a CAC és az FTSE 0,9 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Makroadatok tekintetébe csendes lesz a nap, Amerikában a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 231,64 0,1% 0,6% -2,9% 6,6% 9,9% 47,4%
S&P 500 7 765,36 -0,5% 1,3% 1,2% 13,4% 15,0% 76,8%
Nasdaq 30 725,81 -1,4% 0,7% 4,1% 21,7% 22,2% 107,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 042,11 -1,4% 0,1% 5,8% 37,2% 44,6% 146,1%
Hang Seng 23 785,79 -1,4% -3,4% -6,0% -7,2% -11,3% -4,2%
CSI 300 4 310,28 -1,1% -1,1% -5,5% -6,9% -7,1% -12,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 806,97 -1,2% -0,5% -4,6% 1,3% 0,9% 63,1%
CAC 7 729,69 -0,5% -1,3% -7,1% -5,2% -4,1% 17,8%
FTSE 10 441,6 -0,2% 0,1% -3,4% 5,1% 9,3% 47,2%
FTSE MIB 49 297,88 -1,3% -1,9% -5,5% 9,7% 13,4% 89,2%
IBEX 18 928,9 -1,0% -0,4% -5,3% 9,4% 20,7% 111,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 137 165,8 -2,9% -2,0% -7,9% 23,5% 34,7% 154,2%
ATX 6 560,57 -0,8% -1,8% -5,0% 23,2% 39,5% 77,8%
PX 2 545,27 -0,8% -3,3% -9,3% -5,2% 7,9% 86,3%
Magyar blue chipek              
OTP 37 870 -5,1% -5,3% -17,1% 7,9% 26,2% 103,7%
Mol 5 000 -0,7% 3,5% -1,3% 70,1% 80,9% 86,3%
Richter 12 200 -2,4% -1,6% -3,0% 23,7% 18,6% 42,0%
Magyar Telekom 2 530 -0,4% -1,2% -1,5% 41,2% 40,6% 496,7%
Nyersanyagok              
WTI 98,26 3,4% -1,5% 4,3% 71,6% 55,1% 23,6%
Brent 100,19 0,0% -2,2% 2,3% 64,7% 51,1% 21,4%
Arany 4 115,56 0,3% -1,0% -6,6% -4,8% 1,9% 133,9%
Devizák              
EURHUF 365,8250 -0,1% -0,8% 0,6% -4,7% -6,6% 1,3%
USDHUF 326,3964 -0,2% -0,3% 4,4% -0,2% -3,1% 4,6%
GBPHUF 431,1550 -0,1% -0,5% 1,7% -2,1% -4,5% 1,7%
EURUSD 1,1208 0,1% -0,5% -3,6% -4,6% -3,6% -3,2%
USDJPY 158,0950 0,0% 0,2% 2,7% 0,9% 3,7% 41,1%
GBPUSD 1,3227 0,1% 0,1% -2,4% -1,7% -1,4% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 676 -1,9% -3,7% 4,1% -7,9% -33,8% 51,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt

A tegnapi amerikai esés után ma reggel az ázsiai tőzsdéken is az eladók kerültek fölénybe, miközben Európában is esés látszott. A hangulatot a magas kötvényhozamok, az ismét dráguló olaj és az AI-beruházások növekvő hiteligényével kapcsolatos aggodalmak terhelik. Itthon is folytatódtak az izgalmak, a romló nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsde is esett, élen az OTP-vel, melynek árfolyama ma 40 000 forint alá került - a bankpapír ezzel a szeptemberi csúcsához képest értékének közel ötödét elvesztette. Este Amerikában szintén az eladók vannak fölényben, a vezető indexek a rosszabb formájukat mutatják, miután az OpenAI-ról kiderült: csaknem 20 milliárd dollárral kisebb az éves bevétele, mint azt eddig sokan gondolták a piacon. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt
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Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők

Az AI-láz, a geopolitikai kockázatok, a kötvénypiaci fordulat, a forint ereje és a magyar részvénypiac szárnyalása egyszerre adja fel a leckét a befektetőknek. Az MBH Befektetési Bank szakértői szerint ma nem elég a legnagyobb piaci sztorik után menni: legalább ennyire fontos, hogy egy befektetés mögött valódi megtérülés, értelmezhető kockázat és tudatos portfólióépítés álljon. A Portfolio.hu legutóbbi Befektetési Klubján elhangzottak alapján a mesterséges intelligencia továbbra is meghatározó téma marad, de vannak lehetőségek a kötvényekben, és a háttérbe szorult klasszikus részvénypiaci sztorikkal is érdemes lehet foglalkozni.

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Van élet az AI-részvényeken túl is: ezekben az eszközökben látnak lehetőséget a befektetési szakértők
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OTP: egészséges korrekció vagy valami csúnyább kezdete?

Nagyot korrigált az OTP árfolyama, miközben az amerikai részvénypiacot továbbra is néhány technológiai óriás tartja a magasban, Európában pedig a védelmi ipar és a francia bankrészvények kerültek fókuszba. Az Invest legújabb adásában Vidovszky Áron és Nagy Viktor arról beszéltek, hogy a Rheinmetallnál már nem elég a háborús növekedési sztori, Franciaországban pedig a politikai és kötvénypiaci feszültség nyomja a bankokat. Szóba került az is, hogy a globális részvénypiaci rali mennyire szűk bázison áll, és mi történhet, ha a magas kötvényhozamok tartósan velünk maradnak.

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OTP: egészséges korrekció vagy valami csúnyább kezdete?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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