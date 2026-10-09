Láthatatlan veszély fenyegeti a magyar cégeket: egy szempillantás alatt elveszi a vevőket a mesterséges intelligencia

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Google rangsorolt. Az AI már válogat.

A hagyományos keresőben akkor is jelen voltál, ha nem te voltál az első. Lehettél ötödik, tizenötödik vagy harmincadik: rosszabb helyen, de még mindig ott voltál a választható lehetőségek között. Az AI-nál élesebb lehet a határ. Ha valaki azt kérdezi, hogy „melyik fogászatot ajánlod Szegeden?”, nem feltétlenül kap egy hosszú listát, amelyből saját maga válogathat, hanem egy kész választ, amelyben konkrét szereplők jelennek meg. A kérdés ezért egyre kevésbé az, hogy hányadik vagy, és egyre inkább az, hogy bekerülsz-e egyáltalán.

A mérésünkben ez nagyon erősen megjelent. A 8 400 vizsgált AI-válasz 95,6%-ában legalább egy konkrét helyi vállalkozást egyértelműen azonosítani tudtunk. ChatGPT-nél ez az arány 99,9%, Gemininél 93,0%, Google AI Mode-nál 91,0% volt. Vagyis az AI a vásárlói kérdésekre nagyon gyakran nemcsak általános tanácsot ad, hanem konkrét cégeket is behoz a döntésbe.

Mire a felhasználó átkattint, a döntés egy része már megszületett

Más helyzetből érkezik az a felhasználó, aki azt írja be a Google-be, hogy „könyvelő Budapest”, és az, aki azt kérdezi az AI-tól: „Melyik könyvelőirodát választanád egy 20 fős SaaS cégnek, ahol fontos a gyors kommunikáció és a nemzetközi számlázás?” Az első még keres, a második már választani próbál. Az AI természetes módon több kontextust kap arról, hogy mi fontos a felhasználónak: az ár, a helyszín, egy speciális igény, egy konkrét szolgáltatás vagy éppen az, amit mindenképpen el szeretne kerülni. Ezek alapján nem egyszerűen linkeket sorol fel, hanem elő is szűri a lehetőségeket.

Mire a felhasználó végül megérkezik egy ajánlott vállalkozás weboldalára, sok esetben már nem azt próbálja eldönteni, hogy szóba jöhet-e ez a cég, hanem azt, hogy valóban ezt válassza-e. Ennek üzleti hatása egy saját magyar esettanulmányunkban is látszott.

A MATRACEXPRESS SEO- ÉS GEO-ESETTANULMÁNYBAN AZ AI-FORRÁSBÓL ÉRKEZŐ LÁTOGATÁSOK KÖZEL 8%-A VÉGZŐDÖTT VÁSÁRLÁSSAL, MÍG A TÖBBI VIZSGÁLT FORRÁSNÁL EZ KÖRÜLBELÜL 1,4% VOLT.

Ebben az esetben egy vásárláshoz nagyjából 12,5 AI-ból érkező látogatás kellett, szemben körülbelül 71 más forrásból érkező látogatással. Ez különösen fontossá teheti az AI-ajánlásokban való megjelenést olyan termékeknél és szolgáltatásoknál, ahol a döntés nagy értékű vagy erősen személyre szabott.

Az AI-ban még nagyobb lehet a különbség a nyertesek és a többiek között

Az AI térnyerésének egyik fontos következménye, hogy a figyelem még kevesebb szereplőnél koncentrálódhat. Egy vállalkozás így technikailag jelen lehet az interneten, miközben abból a figyelemből, amelyet az AI ténylegesen eloszt, már alig részesül. A saját mérésünkben

A LEGLÁTHATÓBB DOMAINEK FELSŐ 10%-A GOOGLE-BEN A MEGJELENÉSEK 22,0%-ÁT VITTE EL. A CHATGPT-BEN VISZONT UGYANEZ A FELSŐ 10% MÁR 42,6%-OT.

Ugyanez látszik a teljes eloszlást mérő Gini-indexen is. A piaconként számított érték átlaga Google Organic esetében 0,364, ChatGPT-ben 0,594 volt, ami körülbelül 63%-kal magasabb koncentrációt jelent. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent elölről kell kezdeni. A Google-ben már jól látható vállalkozások az AI-ban is jellemzően előnyösebb helyzetből indultak: a vizsgált 40 helyi piacból 39-ben pozitív kapcsolatot találtunk a Google és az AI-láthatóság között.

Nem feltétlenül maga a Google-helyezés okozza ezt az előnyt. Sokkal valószínűbb, hogy részben ugyanazok az alapok segítenek mindkét felületen: a jól strukturált weboldal, a releváns tartalom, az erős online jelenlét és a külső említések. A ma felépített digitális előny tehát holnap is számíthat, de önmagában már nem garantálja az AI-láthatóságot.

Jó Google-helyezéssel sem vagy automatikusan bent az AI világában

Elsőre logikusnak tűnne, hogy az AI egyszerűen a Google legjobb találatait emeli át egy új felületre. Ha így lenne, az optimalizálás is egyszerű maradna: kerüljetek előre Google-ben, és az AI majd követi. A saját adataink alapján azonban ennél jóval nyitottabb a rendszer.

A ChatGPT által használt források közel 70%-a nem a Google első tíz organikus találatából érkezett.

Több mint minden harmadik forrás pedig ugyanarra a keresésre még a Google első 100 organikus találata között sem szerepelt.

Pontosabban a ChatGPT-források 30,2%-a volt a Google Top 10-ben, 35,1%-a a 11–100. hely között, 34,6%-a pedig a Top 100-on kívül. A Gemini és a Google AI Mode erősebben támaszkodott a Google-ben is jól szereplő forrásokra, de egyik rendszer sem egyszerűen a Google találati listájának másolata. A különbség még látványosabb, ha nem a forrásokat, hanem magukat az ajánlott vállalkozásokat nézzük.

Ugyanarra a kérdésre a ChatGPT és a Google AI Mode az esetek 91,1%-ában eltérő céget hozott ki elsőként.

A ChatGPT és Gemini között pedig 86,2% volt az eltérés. Még a leginkább hasonló Gemini és Google AI Mode is az esetek 47,3%-ában más első ajánlást adott.

Még ugyanazon modellen belül sem teljesen stabil a helyzet. Amikor ugyanazt az igényt csak másképp fogalmaztuk meg, ChatGPT-ben az esetek 27,3%-ában, Geminiben pedig 41%-ában más vállalkozás került az első helyre. Nincs tehát egyetlen stabil „AI-rangsor”. Ez jó hír annak, aki ma nincs az élmezőnyben, mert nincs lezárt elit klub, ugyanakkor rossz hír annak, aki azt hiszi, hogy egyszer megszerzett egy biztos pozíciót.

A legveszélyesebb helyzet az lehet, amikor még minden működik

A valódi kiszorulás valószínűleg nem úgy kezdődik majd, hogy egyik napról a másikra eltűnik a weboldal forgalma. Éppen ez teszi nehezen észrevehetővé. A vállalkozás továbbra is jól szerepelhet Google-ben, továbbra is jöhetnek látogatók, a telefon csöröghet és a bevétel is nőhet, miközben fokozatosan kialakul egy második döntési tér, ahol ugyanez a vállalkozás már nincs jelen.

A saját adatainkban ennek már most láttuk az előképét. Olyan helyi vállalkozások is voltak a mintában, amelyek saját piacukon a Google Top 10-ben szerepeltek, miközben egyik vizsgált AI-rendszer válaszaiban sem tudtuk őket név szerint azonosítani. Vagyis lehet valaki a hagyományos keresésben kifejezetten látható, miközben egy másik döntési csatornán gyakorlatilag láthatatlan.

Ez a különbség idővel egyre fontosabbá válhat. Ahogy többen kérnek közvetlenül ajánlást AI-rendszerektől, illetve az AI Overviews egyre szorosabban beépül a hagyományos Google-keresésbe, a vásárlói döntés egy része még azelőtt megtörténhet, hogy a felhasználó eljutna a klasszikus találati listához. Az AI ezért nem teszi feleslegessé a SEO-t, inkább hozzáad egy új kérdést a régi mellé: nemcsak azt kell tudni, hogy megtalál-e a Google, hanem azt is, hogy abból, amit a vállalkozásunkról az interneten felépítettünk, mit talál meg, mit ért meg és mit használ fel az AI.

A jövőben kétféle online jelenlét válhat külön

Egy vállalkozás számára eddig nagyjából ugyanazt jelentette az online jelenlét és az online megtalálhatóság. Ez kezdhet kettéválni. Az első szint továbbra is a hagyományos jelenlét: van weboldalad, megtalál a Google, vannak értékeléseid, tartalmaid, említéseid és ügyfeleid. A második szint viszont az, hogy ott vagy-e abban a szűkebb körben, ame-lyet az AI egy konkrét vásárlónak megmutat.

A két világ ma még erősen átfed. A kutatásunk alapján a Google-ben felépített előny az AI-ban is számít, de már most sem ugyanaz a kettő. A következő évek egyik fontos üzleti kérdése ezért nem feltétlenül az lesz, hogy „megtalálható vagyok-e az interneten?”, hanem az, hogy „amikor a vásárlóm megkérdezi az AI-t, kit válasszon, ott vagyok-e egyáltalán a válaszban?”

A mezőny ráadásul még nincs lezárva. Más modellek más cégeket hoznak elő, a megfogalmazás is változtatja az eredményt, és az AI olyan forrásokat is felhasznál, amelyek Google-ben nem tartoznak az élmezőnyhöz. Ez lehetőséget ad annak, aki időben alkalmazkodik. A veszély inkább az, hogy a változást túl későn vesszük észre, mert mire a Google Analyticsben látványosan megjelenik, hogy valami megváltozott, a vásárló fejében kialakuló shortlist már rég máshol készülhet.

Online lehetsz úgy is, hogy a döntés pillanatában már nem létezel.

A vizsgálat részletes eredményei az emlitve.hu AI-láthatósági kutatásában olvashatók. A szerzők 1,5 órás interaktív workshopot tartanak november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

A szerzőkről:

Orosz Kolos emlitve.hu, társalapító, tulajdonos Műszaki hátterét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alapozta meg, Mechatronikai mérnök szakon. Kvantitatív fejlesztőként adatelemzési gyakorlatot gyűjtött a Morgan Stanley-nél. Tudomán … Tovább

Széles Tamás emlitve.hu, társalapító, tulajdonos Műszaki hátterét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alapozta meg, Mechatronikai mérnök szakon. Tudományos hátterét kutató-fejlesztőként a HUN-REN Számítástechnológiai és Automatizálási … Tovább

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images