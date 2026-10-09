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Megrohanták a vevők a Xiaomi új elektromos autóját
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Megrohanták a vevők a Xiaomi új elektromos autóját

Portfolio
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Július óta nem látott mértékben ugrott meg a Xiaomi árfolyama, miután a vállalat meggyőző megrendelési adatokat közölt a nemrég piacra dobott SkyNomad SUV-járól - írja a Bloomberg.

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A hongkongi tőzsdén a papírok napközben több mint 9 százalékos pluszban is jártak, miután kiderült, hogy

a SkyNomad modellre az első hónapban több mint 70 ezer megrendelés érkezett.

A Xiaomi árfolyama idén mintegy 35 százalékot esett az emelkedő nyersanyagárak és az éles hazai verseny miatt, miközben a piacon egyre többen kérdőjelezték meg, hogy a társaság képes lesz-e teljesíteni az éves elektromosautó-értékesítési célját.

A Goldman Sachs elemzői szerint bár a szám elmarad a legoptimistább várakozásoktól, az adatközlés összességében alátámasztja a Xiaomi elektromosautó-üzletágának növekedési sztoriját. Az elemzőház a SkyNomad mellett a közelgő ráncfelvarrott és új modellektől is az eladások további bővülését várja Kínában.

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Emelkedéssel kezdi a napot az OTP

A Xiaomi szárnyalása a teljes kínai elektromosautó-szektort magával húzta, így a BYD és a Li Auto papírjai is emelkedtek ma reggel. Kereskedők szerint a szektorszintű ralit az is fűtötte, hogy egyes alapok elkezdtek zárni az autóipari részvényekre felvett short pozícióikból, amelyeket korábban a mesterségesintelligencia-hardvercégekre nyitott long ügyleteik finanszírozására használtak.

xiaomiarfolyam

Címlapkép forrása: Qin Zihang/VCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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