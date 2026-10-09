Megszólaltak a kata módosításáról a munkaadók

Az érdekképviselet üdvözli, hogy a lehetőséggel a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és a tanulmányaik mellett vállalkozók is élhetnek.
A havi tételes adó növelése jelentős mértékű, de szükséges ahhoz, hogy a kata fenntartható és az adórendszer többi elemével összhangba kerülő adózási forma legyen - írták.
Az éves bevételi értékhatár emelését időszerűnek tartják, és jelentős lépésként értékelik, hogy a magasabb tételes adóhoz a főállású vállalkozók esetében magasabb társadalombiztosítási ellátási alap is társul. Az új kata a szövetség álláspontja szerint főképp az alacsony költséghányadú, tudásalapú szolgáltatások, valamint a mellékállású vállalkozások körében élénkítheti a vállalkozási kedvet. Fellendítheti a nagyobb cégek és a mikrovállalkozások közötti beszállítói kapcsolatokat is, emellett csökkentheti a vállalkozásalapítás kockázatait, és hozzájárulhat az adózási fegyelem javulásához.
Számításaik szerint egy évi 18 millió forint árbevételű, több vállalkozásnak szolgáltató informatikai vagy tanácsadó egyéni vállalkozó éves közterhe akár 1 millió forinttal is csökkenhet, évi 8 millió forint bevételnél egy lakossági ügyfeleknek dolgozó, mellékállású vállalkozó megtakarítása meghaladhatja a félmillió forintot.
A nyugdíjas vállalkozók egy része ugyanakkor az átalányadózással járhat jobban, mert annak közterheit a kata szerinti tételes adójuk meghaladhatja.
A VOSZ emiatt szorgalamazza a nyugdíjas kisadózók tételes adójának csökkentését vagy más, arányos kedvezmény bevezetését.
Sürgetik továbbá a megrendelői koncentrációra vonatkozó 50 százalékos korlát felülvizsgálatát, vagyis azt, hogy ne szűnjön meg a kata-jogosultság, ha az éves bevétel legalább fele egy megrendelőtől, illetve annak kapcsolt vállalkozásaitól származik. A szabály "nyilvánvaló célját", a bújtatott foglalkoztatás megakadályozását üdvözlik, ám szerintük a korlátozás a vállalkozói tevékenységet is akadályozhatja. Előfordulhat például, hogy egy projektből származik az éves árbevétel többsége, illetve adózási okból, a korlátozás miatt kell megbízást visszautasítani, pedig gazdaságilag ez nem lenne indokolt. A VOSZ emiatt az 50 százalékos küszöb emelését, illetve olyan kiegészítő feltételek kialakítását javasolja, amelyek a gazdasági önállóságot vizsgálják a megrendelők közötti bevételmegoszlás helyett.
Kifogásolják emellett a számlázási lehetőség kizárását volt munkáltató részére a munkaviszony megszűnését követő két évben. Bár az adózási szabályok nem ösztönözhetik a munkaviszony vállalkozói jogviszonnyá alakítását, az általános tilalom a közlemény szerint "túlzottan merev", vállalkozók gyakran nyújtanak szolgáltatásokat a korábbi munkáltatójuknak valós tevékenységként. A jogszabálynak az ilyen eseteket meg kell különböztetnie a színlelt foglalkoztatástól - hangsúlyozták.
Az éves bevételi értékhatár 22 millió forintra emelése a közlemény szerint kedvező, jövőre ez egybeesik az általános forgalmi adó alanyi mentességének értékhatárával. A határok átlépése viszont jelentős többletterhet okozva visszafoghatja a vállalkozások növekedési szándékát, ezért a két rendszert hosszabb távra össze kell hangolni, és csökkenteni kell a határátlépéshez kapcsolódó adminisztrációt. Az ilyen terhek mérséklése más területen is hozzájárulna a kisvállalkozók versenyképességéhez - hangsúlyozták.
Hozzátették továbbá, hogy az új kata megítélésekor nem elég a havi tételes adó összegét vizsgálni, értékelésekor az átalányadózást és más választható adózási formákat, a személyi jövedelemadót, a társadalombiztosítási járulékokat, a szociális hozzájárulási adót, valamint az ellátási jogosultságokat is figyelembe kell venni. Ez különösen azért fontos, mert 2027-ben az átalányadózás általános költséghányada 50 százalékra nő - emelik ki.
A vállalkozói tevékenységek és bevételi kategóriák szerint elkészített részletes hatásvizsgálat feltárhatná az adózási formák közötti különbségeket, költségvetési hatásaikat, a vállalkozói működésre gyakorolt következményeket, és segítene megítélni, hogy az egymáshoz viszonyított szabályozásuk kiegyensúlyozott feltételeket biztosít-e az azonos piacon működő vállalkozások számára.
A kata megújítását kedden jelentette be a miniszterelnök, a társadalmi egyezetés október 14-ig tart. A VOSZ szerint a szabályozás gazdasági jelentősége alapos szakmai párbeszédet indokol, ezért közvetlen egyeztetést kezdeményeznek a Pénzügyminisztériummal, és javasolják a véleményezési határidő meghosszabbítását is. A szervezet bízik benne, hogy az új kisvállalkozói adózás növekedését támogató, kiszámítható szabályozási környezetet teremt, de a törvény véglegesítése előtt vállalkozási modelleken is ellenőrizni kell a várható hatásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már a franciákat kostólgatja a kötvénypiac, és ennek nagy ára lehet
Nagyon nehéz fél év jön.
Váratlan ajándék a Tisza-kormánytól: sok nyugdíjas még nagyobb emelést kap januárban
A törvénytervezetben rejtették el az örömteli hírt.
Hatalmas fordulat jön az időjárásban a hétvégén: itt a lehűlés, utána pedig érkezik az eső
Feloldozás az aszályos területeknek.
Egyetlen félreértés miatt söpört végig tegnap nagy esés az amerikai AI-részvényeknél
Az OpenAI bevételei kapcsán.
Mahmúd Abbász mégsem engedi meg a demokratikus fordulatot: elhalasztják a választásokat Palesztinában
Bár az indok jogos, valószínűleg más körülmények között is találtak volna valamilyen kibúvót.
Vagyonadó-tervezet: így kalkulálhatnak az ingatlantulajdonosok
A kormány mintegy 15 ezer magánszeméllyel és 2 ezer vagyonkezelési adóalannyal számol.
Rögvest Trumppal viccelődött a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, miután megtudta a hírt
Egy nemzetközi büntetőjogász a díjazott.
Pontosan látjuk a problémát, mégsem szánjuk rá magunkat a váltásra – téged mi tart vissza?
A kérdőív kitöltése 5 perc.
Havi 140 ezer forint? Ennyibe kerül valójában egy használt autó fenntartása
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 461 autó jut minden 1000 lakosra, vagyis egy négyfős magyar családra átlagosan közel 2 autó esik. Kiszámoltuk, mennyibe kerül ma egy használt autó fenn
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?