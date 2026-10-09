Merre megy a magyar tőzsde a nagy esés után? - Mutatjuk, mi mozgatja a piacokat

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Kis emelkedéssel nyit az OTP
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Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,4 százalékot esett.
- Az AI-részvények nagyot estek a csütörtöki kereskedésben az amerikai tőzsdén, miután az OpenAI friss bevételi számot közölt befektetőivel. A hírek szerint 50 milliárd dollárra rúgott évesített bevétele szeptember végén, ezzel szemben múlt hónapban még egy 68 milliárd dolláros szám keringett a piacokon, bár a céghez közel álló források szerint az a partnereknek továbbított jutalékokat is tartalmazta. Az Oracle és az Intel több mint 5 százalékot esett a tegnapi kereskedésben, az Nvidia közel 3, az AMD pedig 4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg a Nikkei stagnál, a Hang Seng 1,6 százalékot emelkedett, a Shanghai Composite pedig 0,2 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalékot emelkedhet, a CAC és az FTSE 0,9 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,3 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Makroadatok tekintetébe csendes lesz a nap, Amerikában a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének friss adata jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,2 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 71,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 231,64
|0,1%
|0,6%
|-2,9%
|6,6%
|9,9%
|47,4%
|S&P 500
|7 765,36
|-0,5%
|1,3%
|1,2%
|13,4%
|15,0%
|76,8%
|Nasdaq
|30 725,81
|-1,4%
|0,7%
|4,1%
|21,7%
|22,2%
|107,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 042,11
|-1,4%
|0,1%
|5,8%
|37,2%
|44,6%
|146,1%
|Hang Seng
|23 785,79
|-1,4%
|-3,4%
|-6,0%
|-7,2%
|-11,3%
|-4,2%
|CSI 300
|4 310,28
|-1,1%
|-1,1%
|-5,5%
|-6,9%
|-7,1%
|-12,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 806,97
|-1,2%
|-0,5%
|-4,6%
|1,3%
|0,9%
|63,1%
|CAC
|7 729,69
|-0,5%
|-1,3%
|-7,1%
|-5,2%
|-4,1%
|17,8%
|FTSE
|10 441,6
|-0,2%
|0,1%
|-3,4%
|5,1%
|9,3%
|47,2%
|FTSE MIB
|49 297,88
|-1,3%
|-1,9%
|-5,5%
|9,7%
|13,4%
|89,2%
|IBEX
|18 928,9
|-1,0%
|-0,4%
|-5,3%
|9,4%
|20,7%
|111,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|137 165,8
|-2,9%
|-2,0%
|-7,9%
|23,5%
|34,7%
|154,2%
|ATX
|6 560,57
|-0,8%
|-1,8%
|-5,0%
|23,2%
|39,5%
|77,8%
|PX
|2 545,27
|-0,8%
|-3,3%
|-9,3%
|-5,2%
|7,9%
|86,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 870
|-5,1%
|-5,3%
|-17,1%
|7,9%
|26,2%
|103,7%
|Mol
|5 000
|-0,7%
|3,5%
|-1,3%
|70,1%
|80,9%
|86,3%
|Richter
|12 200
|-2,4%
|-1,6%
|-3,0%
|23,7%
|18,6%
|42,0%
|Magyar Telekom
|2 530
|-0,4%
|-1,2%
|-1,5%
|41,2%
|40,6%
|496,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,26
|3,4%
|-1,5%
|4,3%
|71,6%
|55,1%
|23,6%
|Brent
|100,19
|0,0%
|-2,2%
|2,3%
|64,7%
|51,1%
|21,4%
|Arany
|4 115,56
|0,3%
|-1,0%
|-6,6%
|-4,8%
|1,9%
|133,9%
|Devizák
|EURHUF
|365,8250
|-0,1%
|-0,8%
|0,6%
|-4,7%
|-6,6%
|1,3%
|USDHUF
|326,3964
|-0,2%
|-0,3%
|4,4%
|-0,2%
|-3,1%
|4,6%
|GBPHUF
|431,1550
|-0,1%
|-0,5%
|1,7%
|-2,1%
|-4,5%
|1,7%
|EURUSD
|1,1208
|0,1%
|-0,5%
|-3,6%
|-4,6%
|-3,6%
|-3,2%
|USDJPY
|158,0950
|0,0%
|0,2%
|2,7%
|0,9%
|3,7%
|41,1%
|GBPUSD
|1,3227
|0,1%
|0,1%
|-2,4%
|-1,7%
|-1,4%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 676
|-1,9%
|-3,7%
|4,1%
|-7,9%
|-33,8%
|51,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt
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