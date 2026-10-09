Most éri meg igazán cégautót venni? Szakértőket kérdeztünk a piaci helyzetről

Szeptember végén az MHC Mobilitási Élménynapján kérdeztünk autóipari szakértőket: a cégautó- és flottapiac aktuális kihívásairól három iparági szereplő osztotta meg várakozásait, különös tekintettel a beszerzési döntésekre, a modellkínálat változására és a nemzetközi trendekre.

A cégautó- és flottapiac aktuális kérdéseiről három iparági vezető beszélt, akik szerint a következő években a finanszírozási környezet, az árak alakulása, a kínai márkák térnyerése és a maradványérték-kockázat kezelése határozhatja meg a vállalati döntéseket.

Lauscher András, az MHC magyar cégvezetője szerint a bérlés vagy tulajdonlás dilemmája évről évre visszatérő kérdés, de az alapvető érvek nem változtak: a bérlésnél a vállalatnak nem kell tőkét lekötnie, fix díjért kap folyamatos szolgáltatást, rejtett költségek nélkül.

Úgy véli, ez a mai környezetben különösen fontos, mert kíméli a cégek cash flow-ját, így a rendelkezésre álló forrásokat inkább a saját, profitot termelő tevékenységükre fordíthatják.

Bagyó Dávid, a Ford Magyarország haszongépjármű és flotta értékesítési üzletágának igazgatója úgy látja, hogy a következő két-három év az egész járműipar számára izgalmas időszak lesz, különösen a kínai gyártók erős európai megjelenése miatt, amelyet a japán autóexport korábbi felfutásához hasonlított.

Hozzátette, Magyarországon a kínai autók aránya jelenleg nagyjából 10 százalék körül van, de a gyors növekedés után már inkább stagnálás látszik, miközben a Ford a személyautó-portfólióját 2028-tól öt új modellel bővíti, haszongépjárművekben pedig továbbra is erős európai pozícióval számol.

Roelof Hansman, az MHC Mobility CEE-régiós ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínai túltermelés és az emiatt Európába érkező nagy mennyiségű autó bizonytalanná teszi az árképzést és lefelé nyomja az árakat, miközben Magyarországon az árfolyammozgások is kihívást jelentenek, ezért a lízing- és flottakezelő cégek fontos szerepet kaphatnak az ügyfelek maradványérték-kockázatának átvállalásában.

A cikk és a videó megjelenését az MHC Mobility támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio