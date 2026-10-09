Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek

A SpaceX tegnap bejelentette, hogy

frekvenciaspektrumot vásárol az Egyesült Államokban,

amivel újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon az amerikai piacon. A hírt követően a nagy amerikai telekomcégek, a Verizon, az AT&T és a T-Mobile US árfolyama is nagyot esett a zárás utáni kereskedésben az amerikai tőzsdén.

Az európai tőzsdéken alapvetően jó a hangulat ma reggel, a nyitást követően pluszban áll a vezető részvényindexek többsége, de a távközlési szektor alulteljesít, a nagy európai telekomcégek részvényei esnek:

A Deutsche Telekom, amely 54 százalékos részesedéssel rendelkezik a T-Mobile US-ban, 6,2 százalékos mínuszban áll.

A Vodafone árfolyama 3 százalékot esett.

Az Orange 2 százalékkal került lejjebb.

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