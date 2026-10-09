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Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek
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Nagy dobásra készül Elon Musk cége, még az európai telekomcégek is beleremegnek

Portfolio
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Esnek az európai telekomrészvények a ma reggeli kereskedésben, követve amerikai szektortársaikat, miután a SpaceX újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon.

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A SpaceX tegnap bejelentette, hogy

frekvenciaspektrumot vásárol az Egyesült Államokban,

amivel újabb lépést tett afelé, hogy a Starlink önálló mobilszolgáltatóvá váljon az amerikai piacon. A hírt követően a nagy amerikai telekomcégek, a Verizon, az AT&T és a T-Mobile US árfolyama is nagyot esett a zárás utáni kereskedésben az amerikai tőzsdén.

Az európai tőzsdéken alapvetően jó a hangulat ma reggel, a nyitást követően pluszban áll a vezető részvényindexek többsége, de a távközlési szektor alulteljesít, a nagy európai telekomcégek részvényei esnek:

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A Deutsche Telekom, amely 54 százalékos részesedéssel rendelkezik a T-Mobile US-ban, 6,2 százalékos mínuszban áll.

dtelekom

A Vodafone árfolyama 3 százalékot esett.

vodafone

Az Orange 2 százalékkal került lejjebb.

orange

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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