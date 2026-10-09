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Nagy mozgások a magyar tőzsdén, szárnyal az OTP
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Nagy mozgások a magyar tőzsdén, szárnyal az OTP

Portfolio
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Nagy felpattanás van ma az OTP részvényeiben, a bankpapír már 6 százalékos pluszban van az elmúlt két hét mélyrepülése után. A BUX indexet is magával húzza, miközben az európai tőzsdéken is jó a hangulat.

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A kereskedési nap felénél a BUX-index 2,6 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Az OTP már 6 százalékos pluszban van,

az elmúlt napokban látott esés korrekciója mellett az is támogatja az árfolyamot, hogy újabb 50 milliárd forintos sajátrészvény-vásárlásra kapott engedélyt a bank.

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Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a BIF és a Gránit Bank teljesít, előbbi 4,1, utóbbi 2,3 százalékot erősödött, a sor végén a Duna House áll.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 15,76 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: VladGans

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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