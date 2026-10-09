Nagy szigorítás jön Magyarországon a környezetszennyező cégekkel szemben

Több érdekes kormánydöntés is megjelent a pénteki közlönyökben, összesen 62 oldalon.
Szigorít a kormány: árbevételhez kötött minimum bírság jön a környezetszennyező cégeknek
Szigorítja a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási bírságok szabályait a kormány. A rendeletben meghatározott vállalkozásoknál egyes korábbi környezetvédelmi jogsértések esetén
az új bírságnak el kell érnie az előző évi nettó árbevétel 0,5 százalékát,
de legalább az ötmillió forintot.
A korábbi jogsértés alatt ezt kell érteni:
- a) a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót – ugyanezen vagy más tevékenységére tekintettel – a bírság kiszabását megelőző 5 éven belül, végleges döntéssel környezetszennyezés miatt legalább két alkalommal az e rendeletben vagy más rendeletben meghatározott környezetvédelmi bírság megfizetésére kötelezte, vagy
- b) a környezethasználó – ugyanezzel vagy más tevékenységével – a bírság kiszabását megelőző 5 évben, végleges döntéssel megállapított módon környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozó jogsértést követett el.
A módosítás az érintett környezetvédelmi bírság felső határát is megemeli (2 milliárd forintról 5 milliárd forintra).
120 milliárdot adna Budapestnek a kormány, de komoly feltételt szabott
120 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásról döntött a kormány Budapest működőképességének megőrzése érdekében. A pénzt a főváros és intézményei költségvetési befizetéseire, tartozásaira és más fennálló kötelezettségeire lehet fordítani. A támogatás feltétele ugyanakkor, hogy Budapest megtegye a szükséges lépéseket a 2023–2026-os szolidaritási hozzájárulás miatt indított, még folyamatban lévő perek feladására.
Súlyos szabálytalanságokat tártak fel a Déli körvasútnál, új tender jöhet
Nem biztosít további hazai költségvetési finanszírozást a Déli körvasút második ütemének jelenlegi kivitelezési szerződése alapján még el nem végzett munkákra a kormány. A határozat szerint az Európai Számvevőszék vizsgálata súlyos közbeszerzési szabálytalanságokat tárt fel, amelyek ellehetetlenítik a tervezett CEF-források felhasználását, és veszélyeztetik az IKOP Plusz támogatásainak teljes körű felhasználását is. A beruházást a szerződés megszüntetésével és új közbeszerzéssel folytathatják, ha ehhez és a határidő 2030 végéig történő meghosszabbításához az Európai Bizottság hozzájárul. A kormány felszólítja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy indítsa el az állam polgári jogi igényeinek érvényesítését. Ha büntetőjogi felelősség gyanúja merül fel, tegyen büntetőfeljelentést.
Évi közel 850 millió forintot biztosítanak a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére
Állandó személyvédelmet kap a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnökhelyettese. Az ehhez kapcsolódó többletkiadásokra idén 175,1 millió forintot, 2027-től pedig a rendőrség költségvetésébe beépülő, évi 848,7 millió forintos forrást ír elő a kormány. A hivatal egyúttal bekerül a nemzetbiztonsági védelem alatt álló szervek körébe is.
Újabb 4,3 milliárdot kap a vállalkozások honlapprogramja
További 4,32 milliárd forintot csoportosít át a kormány a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” programra. A forrás a Központi Maradványelszámolási Alapból kerül a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz egy pénteken megjelent költségvetési döntés alapján. A határozat a program előirányzatát növeli meg, új pályázati időpontot vagy jelentkezési feltételeket azonban nem közöl.
Október végéig lépniük kell az állami cégeknél a vezetői javadalmazás ügyében
Október 31-i határidőt szabott a kormány az állami vállalatok vezetői javadalmazásáról, valamint igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságáról szóló augusztusi szabályok végrehajtására a most meghatározott vállalati körben. A döntés a felsorolt társaságok mellett a többségi befolyásuk alatt álló cégekre is kiterjed. A listákon többek között a MÁV-csoport, az MVM, a Magyar Posta, az MFB és a Szerencsejáték Zrt. is szerepel; a végrehajtás eredményeiről november végéig kell beszámolni.
26 milliárdot irányít át a kormány a gazdaságfejlesztési keretből az állami ellátóhoz
26,1 milliárd forintot csoportosít át a kormány a Gazdaságfejlesztési Keretből a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság dologi kiadásaira. A döntés egyúttal ugyanekkora összeggel további túllépést engedélyez a gazdaságfejlesztési előirányzaton, az eddig jóváhagyott összegeken felül. A közlönyből nem derül ki, milyen konkrét beszerzéseket vagy működési kiadásokat fedez majd a pénz.
Átrendezi a kormány a TEK költségvetési helyét
Október 15-ével a rendőrség költségvetési címére sorolja át a Terrorelhárítási Központot a kormány. Ugyanebben a határozatban a Nemzeti Információs Központ és a Védelmi Igazgatási Hivatal költségvetési besorolása a Belügyminisztériumtól a Miniszterelnökséghez kerül. A döntés a kormányzati feladatkörök korábbi átrendezésének és a rendészeti feladatellátás racionalizálásának költségvetési átvezetéséről rendelkezik.
Novembertől nagyobb beleszólást kap a Nébih az agrárhatóságok működésébe
Bővíti a Nébih szakmai irányítói jogkörét, és a megyei kormányhivatalokba integrálja a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervezeti egységeit a kormány. A novembertől életbe lépő változások többek között az agrárkárok megállapítását, az élelmiszerlánc-felügyeletet, a borászati és pálinkaellenőrzési ügyeket, valamint a talajvédelmet érintik. Az érintett megyei szakmai vezetők kinevezéséhez és felmentéséhez a Nébih elnökének egyetértése is szükséges lesz.
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