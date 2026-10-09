Négycsíkos ruhák miatt ment bíróságra az Adidas

A német sportszeróriás a szövetségi bírósághoz benyújtott keresetében azt állítja, hogy március óta többször is felszólította a sydney-i székhelyű céget a csíkos termékek forgalmazásának és reklámozásának beszüntetésére, ám a White Fox nem volt hajlandó eleget tenni a megkeresésnek.

Az Adidas álláspontja szerint a négy párhuzamos, azonos szélességű csík használatával a White Fox szándékosan próbál élősködni az Adidas jó hírnevén.

A White Fox jogi képviselői a pénteki tárgyaláson tagadták a védjegy megsértését. Bár a cég egyelőre nem nyújtott be érdemi ellenkérelmet, ügyvédei jelezték, hogy más ismert ausztrál márkákra – például a Cotton Onra, a Sportscraftra és a Glassonsra – kívánnak hivatkozni, amelyek szintén forgalmaznak hasonló, dekoratív csíkos ruhadarabokat.

A keresetben az Adidas külön kiemeli, hogy a White Fox reklámanyagain a négycsíkos termékeket viselő modellek egyes esetekben eredeti Adidas cipőt hordanak, ami azt a benyomást keltheti a fogyasztókban, hogy a két márka között üzleti kapcsolat áll fenn. A bírósághoz benyújtott dokumentumok alapján az egyik, 2025 júniusi online hirdetésben egy White Fox márkájú zoknit viselő modell lábán rózsaszín Adidas cipő volt látható. A per megindítása után néhány nappal a lábbelin lévő logót digitálisan módosították, először eltávolítottak egy csíkot, majd egy héttel később mindhárom csíkot eltüntették a képről.

Az Adidas háromcsíkos védjegye 1957 óta élvez oltalmat Ausztráliában. A cég kártérítést is követel, azt kérve a bíróságtól, hogy a White Fox fizesse meg a szóban forgó termékekből származó teljes nyereséget, a kamatokkal és a perköltséggel együtt. Az Adidas számára egyébként nem példa nélküli az eset, hiszen 2013-ban már sikeresen perelte be a Pacific Brands vállalatot Ausztráliában négycsíkos cipők forgalmazása miatt.

A White Foxot 2013-ban alapította a görög-ausztrál Contos házaspár. Az online fast fashion cég különösen a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében népszerű Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A vállalat a 2025 júniusával záruló üzleti évben 542 millió ausztrál dolláros árbevételt ért el, ami több mint négyszerese a 2022-es 121 millió dolláros forgalomnak.

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