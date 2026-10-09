Nyílt háborút hirdetett Elon Musk - Önálló mobilszolgáltatóvá válhat a Starlink

A vállalat a digitális infrastruktúrára specializálódott Grain Managementtől vásárol meg egy országos frekvenciaportfóliót, amely a 800 MHz-es sávban akár 14 megahertznyi párosított spektrumot tartalmaz. Az ügylet lezárásához az amerikai távközlési hatóság (FCC) jóváhagyása szükséges. A SpaceX közleményében úgy fogalmazott, hogy ez az alacsony frekvenciás spektrum "az egyik utolsó kulcsfontosságú technikai hiányt pótolja", ami

lehetővé teszi, hogy a Starlink Mobile meghatározó mobilszolgáltatóvá váljon az Egyesült Államokban.

Elon Musk az X-en "rendkívül fontos üzletnek" nevezte a tranzakciót.

A bejelentés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a múlt héten a T-Mobile, az AT&T és a Verizon közös vállalatot hozott létre a műholdas és közvetlen eszközelérési (D2D) szolgáltatások fejlesztésére, a SpaceX kihagyásával. A T-Mobile korábban a Starlink nevét is eltávolította a T-Satellite promóciós anyagaiból. A SpaceX ezzel egyértelműen jelezte, hogy a hagyományos távközlési cégek közreműködése nélkül kíván saját szolgáltatást nyújtani.

Tim Farrar, a TMF Associates iparági szakértője szerint a lépés "olajat önt a tűzre a SpaceX és a mobilszolgáltatók csatájában". Ugyanakkor hozzátette, hogy a megszerzett spektrum mennyisége korlátozott, és a városi területeken a megbízható, épületen belüli lefedettség biztosításához a SpaceX-nek földi bázisállomásokat is telepítenie kellene.

A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy az FCC közölte, szavazásra bocsát egy javaslatot 25 megahertznyi spektrum árverésére a D2D műholdas szolgáltatások támogatására, emellett október 29-én további 482 MHz-es spektrum felszabadításáról és a vonatkozó szabályozás modernizálásáról is dönthetnek. Ezek a lépések a SpaceX mellett az Amazont is segíthetik, amely szintén saját műholdas hálózatot épít.

A júniusban rekordösszegű tőzsdei kibocsátással (IPO) piacra lépő, jelenleg több mint 2000 milliárd dolláros piaci értékű SpaceX számára a Starlink jelenti az egyetlen nyereséges üzletágat. A szolgáltatás 205 országban érhető el, a második negyedéves jelentés szerint júniusig 12 millió előfizetője volt, míg a Deutsche Bank elemzői szeptember végére már 13,5 milliót becsültek, amiből 4,1 millió az Egyesült Államokra jut. A Starlink a világ legnagyobb műholdas kommunikációs hálózata, amely több mint 11 ezer keringő műholdat számlál.

A SpaceX részvényeinek árfolyama a tőzsdezárás utáni kereskedésben több mint százalékkal emelkedett. Eközben

a Verizon, az AT&T és a T-Mobile US 6 százalék körüli esést szenvedett el zárás után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images