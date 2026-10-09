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Titkos tárgyalások a háttérben: a ChatGPT-t támogató milliárdos újabb AI-hullámot indíthat
Üzlet

Titkos tárgyalások a háttérben: a ChatGPT-t támogató milliárdos újabb AI-hullámot indíthat

Portfolio
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A SoftBank vezérigazgatója, Szon Maszajosi akár 100 milliárd dollárt is bevonhat öböl menti befektetőktől egy újabb, mesterséges intelligenciára összpontosító befektetési hullám finanszírozására – értesült a Financial Times a tranzakcióhoz közel álló forrásokból.
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A lap értesülései szerint Szon az elmúlt hetekben több magas rangú döntéshozóval is tárgyalt, egyebek mellett az Egyesült Arab Emírségekben

akár 100 milliárd dollárnyi tőke bevonásáról.

A SoftBank nem reagált a megkeresésre, a Reuters pedig független forrásból nem tudta megerősíteni az információt.

A lépés illeszkedik a japán befektetési konglomerátum egyre agresszívabb mesterségesintelligencia-stratégiájába. A vállalat a múlt héten jelentette be, hogy lezárta 30 milliárd dolláros befektetését az OpenAI-ba, a ChatGPT fejlesztőjének legutóbbi tőkebevonási fordulójához kapcsolódóan. A SoftBank ezenfelül a közelmúltban 11,1 milliárd dollárt vont be a világ eddigi legnagyobb magas hozamú vállalati kötvénykibocsátásával, szintén az OpenAI-ba történő tőkeinjekció finanszírozására.

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A Financial Times szerint a tervezett öböl menti forrásokból egy olyan alapot hoznának létre, amely vállalatfelvásárlásokra összpontosítana, a megvásárolt cégek működését pedig mesterséges intelligenciával és egyéb fejlett technológiákkal optimalizálnák.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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