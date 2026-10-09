Több mint 3 százalékos pluszban zárt a BUX

Az OTP szárnyalásától hajtva masszív, 3 százalékot meghaladó pluszban zárta a BUX a pénteki kereskedést, de mindegyik blue chip emelkedni tudott.

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Ma a BUX-index 3,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a BIF vezette a sort 2,1 illetve 1,6 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 37,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo