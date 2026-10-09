17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Több mint 3 százalékos pluszban zárt a BUX
Üzlet

Több mint 3 százalékos pluszban zárt a BUX

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az OTP szárnyalásától hajtva masszív, 3 százalékot meghaladó pluszban zárta a BUX a pénteki kereskedést, de mindegyik blue chip emelkedni tudott.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 3,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a MBH JZB és a BIF vezette a sort 2,1 illetve 1,6 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 37,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Még több Üzlet

Emelkedésben az amerikai tőzsdék, hasítanak a tech-papírok

Egy lufi kidurrant: mindössze 48 óra alatt omlott össze az ígéretes AI-cég tőzsdére lépése

Egyelőre nem kommentálja a kormány bejelentéseit a V-Híd

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Megérkezett a felmentő sereg az OTP-nél, száguld az árfolyam!

OTP: egészséges korrekció vagy valami csúnyább kezdete?

Tűrhetően indult az ősz a hazai lakáspiacon, nőtt az adásvételek száma

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kiderült a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó titka: tucatjával semmisültek meg az ellenséges fegyverek
Emelkedésben az amerikai tőzsdék, hasítanak a tech-papírok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility