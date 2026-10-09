Váratlan visszalépés az Apple-nél: behúzzák a kéziféket a legújabb iPhone-nál

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Az Apple szeptemberben vált óvatosabbá a szállítási terveit illetően, és

az októberi alkatrészmegrendeléseket az eredetileg tervezetthez képest legalább 15 százalékkal csökkentette

a lap több, az ügyben jártas forrása szerint. A vállalat egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A visszafogottabb megrendelések hátterében a mesterségesintelligencia-iparág okozta globális alkatrészhiány áll. A technológiai vállalatok egymással versengve foglalják le a fejlett chipgyártási kapacitásokat és memóriachipeket az AI-adatközpontok számára, ami jelentős áremelkedést idézett elő. Ez nemcsak az okostelefonok, hanem a PC-k piacát is szűkíti idén. Az Apple már júniusban árat emelt az iPad és MacBook termékcsaládok esetében is, arra hivatkozva, hogy a megnövekedett memória- és adattárolóchip-költségeket már nem tudja elnyelni.

A drágulás az iPhone-szériát sem kerülte el, az iPhone 18 Pro ugyanis 1199, a Pro Max pedig 1299 dolláros kezdőárat kapott, ami modellről modellre 100 dolláros áremelkedést jelent az előző generációhoz képest. A múlt hónapban debütált készülékek mellett az Apple bemutatta első összehajtható telefonját, a Duót is.

A Nikkei megjegyezte, hogy az augusztus végétől októberig tapasztalt gyengébb kereslet részben azzal is magyarázható, hogy az Apple módosította az iPhone modellek piaci bevezetési ütemezését. Ez a tényező nehezíti annak megítélését, hogy az értékesítési adatok mennyiben tükröznek valódi keresletcsökkenést, és mennyiben csupán naptárhatásról van szó.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Apple