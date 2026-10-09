18°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Literenként 25 forinttal csökken a gázolaj jövedéki adója, de csak egy bizonyos körnek
Veszélyben az amerikai innováció? Lecsapott a Microsoftra Trump, amiért állítólag visszaél a rendszerrel
Üzlet

Veszélyben az amerikai innováció? Lecsapott a Microsoftra Trump, amiért állítólag visszaél a rendszerrel

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Trump-kormányzat határozatlan időre felfüggesztette a Microsoft, az Adobe és hat másik nagyvállalat részvételét az úgynevezett PERM-programban, amely lehetővé teszi a külföldi munkavállalók számára az állandó tartózkodási engedély megszerzését az Egyesült Államokban - írja a Bloomberg. A döntést a vízumrendszerrel való szisztematikus visszaélésekkel indokolták.

A felfüggesztést csütörtökön J. D. Vance alelnök és Keith Sonderling munkaügyi miniszter jelentette be.

A Microsofton és az Adobe-on kívül a Cognizant, az Infosys, a Tata, a Wipro, a HCL Technologies és a Capgemini érintett.

Utóbbiak jellemzően indiai székhelyű vagy ott jelentős kapacitással rendelkező IT-szolgáltató cégek, amelyek kiszervezett informatikai szolgáltatásokat nyújtanak más vállalatoknak. Sonderling közölte, hogy több szövetségi nyomozás is folyik velük kapcsolatban, Vance pedig név szerint a Microsoftot emelte ki mint a rendszer legnagyobb kihasználóját.

A PERM (Permanent Labor Certification Program) kulcsfontosságú a techszektor számára, ennek révén az amerikai cégek a H-1B vagy más munkavízummal az országban tartózkodó külföldi alkalmazottaik számára állandó letelepedési engedély – úgynevezett zöldkártya – kiadását kezdeményezhetik, ami az amerikai állampolgárság felé vezető út első lépése. A 2026-os pénzügyi év első 9 hónapjában a Microsoft mintegy 1680 állandó letelepedési kérelmet nyújtott be.

Még több Üzlet

Hiába van saját finomítója, megszenvedi a drága üzemanyagot a nagy amerikai légitársaság

Jó a hangulat a tőzsdéken, pattan az OTP

Négycsíkos ruhák miatt ment bíróságra az Adidas

A Microsoft közleményben védekezett, kiemelve, hogy a legutóbbi pénzügyi évben benyújtott mintegy 6 ezer H-1B-vízumkérelmének 80 százaléka a meglévő alkalmazottak státuszának meghosszabbítására irányult, az új munkavállalói kérelmeik pedig olyanokra vonatkoztak, akik már az Egyesült Államokban tartózkodtak legálisan, ráadásul az amerikai munkavállalóik mindössze 1 százalékát teszik ki. Az Adobe és az indiai cégek nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

A mostani bejelentés illeszkedik a Trump-kormányzat szigorú bevándorláspolitikájába.

A kabinet már megemelte a H-1B vízumok igénylési díját 100 ezer dollárra, és az éves kvótasorsolásnál előnyben részesíti a magasabb fizetést kínáló vállalatokat. Ezzel csaknem egyidejűleg csütörtökön arról is beszámoltak, hogy kilenc elit egyetemen – köztük a Harvardon, a Stanfordon és az MIT-n – vizsgálatot indítottak a J-1 csereprogramos vízumokkal való esetleges visszaélések miatt.

Vance bírálata mindössze néhány órával azelőtt hangzott el, hogy Donald Trump a Nemzeti Technológiai és Innovációs Érdemérmet adományozta Satya Nadellának, a Microsoft vezérigazgatójának egy washingtoni csúcstalálkozón. Ezen a Trump-kormányzat bejelentette, hogy több mint 100 millió dollárt szánna az amerikai állampolgárnak minősülő kutatók képzésére a természettudományos és mérnöki területeken, mérséklendő a honosított tudósokra való támaszkodást.

Pramila Jayapal demokrata kongresszusi képviselő bírálta a republikánus kormányzat lépését, mondván, a legális bevándorlás elleni fellépés aláássa Amerika innovációs képességét. Iparági szereplők is arra figyelmeztetnek, hogy a külföldi kutatók és mérnökök beáramlásának korlátozása hosszú távon az Egyesült Államok technológiai versenyképességét veszélyezteti.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült: bénító csapást szenvedett az amerikai légierő – Csúnyán odavert az iráni hadsereg

Friss jelentés: gőzerővel készülnek a háborúra a felemelkedő nagyhatalomban, Ukrajna az élő példa

Kiszivárgott: Trump ujja már az elsütőn van - Három napos intenzív bombázással kényszerítenék térdre Amerika ősellenségét

Csúcsdrónok indulnak hamarosan bevetésre a határon: MQ-9 Reapereket mozgósítanak a drogháborúban

Példátlan: az interneten közvetítik Trumpék, ahogy kivégzőosztag elé áll egy őrnagy – Ilyenről csak a Közel-Keleten hallani

Vészjósló fordulat Amerikában: elfogyhatnak a munkások, akik az építőipart a hátukon vitték

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Vegyesen zárt végül Amerika, de ez nem a techpapírok napja volt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility