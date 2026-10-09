Veszélyben az amerikai innováció? Lecsapott a Microsoftra Trump, amiért állítólag visszaél a rendszerrel

A felfüggesztést csütörtökön J. D. Vance alelnök és Keith Sonderling munkaügyi miniszter jelentette be.
A Microsofton és az Adobe-on kívül a Cognizant, az Infosys, a Tata, a Wipro, a HCL Technologies és a Capgemini érintett.
Utóbbiak jellemzően indiai székhelyű vagy ott jelentős kapacitással rendelkező IT-szolgáltató cégek, amelyek kiszervezett informatikai szolgáltatásokat nyújtanak más vállalatoknak. Sonderling közölte, hogy több szövetségi nyomozás is folyik velük kapcsolatban, Vance pedig név szerint a Microsoftot emelte ki mint a rendszer legnagyobb kihasználóját.
A PERM (Permanent Labor Certification Program) kulcsfontosságú a techszektor számára, ennek révén az amerikai cégek a H-1B vagy más munkavízummal az országban tartózkodó külföldi alkalmazottaik számára állandó letelepedési engedély – úgynevezett zöldkártya – kiadását kezdeményezhetik, ami az amerikai állampolgárság felé vezető út első lépése. A 2026-os pénzügyi év első 9 hónapjában a Microsoft mintegy 1680 állandó letelepedési kérelmet nyújtott be.
A Microsoft közleményben védekezett, kiemelve, hogy a legutóbbi pénzügyi évben benyújtott mintegy 6 ezer H-1B-vízumkérelmének 80 százaléka a meglévő alkalmazottak státuszának meghosszabbítására irányult, az új munkavállalói kérelmeik pedig olyanokra vonatkoztak, akik már az Egyesült Államokban tartózkodtak legálisan, ráadásul az amerikai munkavállalóik mindössze 1 százalékát teszik ki. Az Adobe és az indiai cégek nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.
A mostani bejelentés illeszkedik a Trump-kormányzat szigorú bevándorláspolitikájába.
A kabinet már megemelte a H-1B vízumok igénylési díját 100 ezer dollárra, és az éves kvótasorsolásnál előnyben részesíti a magasabb fizetést kínáló vállalatokat. Ezzel csaknem egyidejűleg csütörtökön arról is beszámoltak, hogy kilenc elit egyetemen – köztük a Harvardon, a Stanfordon és az MIT-n – vizsgálatot indítottak a J-1 csereprogramos vízumokkal való esetleges visszaélések miatt.
Vance bírálata mindössze néhány órával azelőtt hangzott el, hogy Donald Trump a Nemzeti Technológiai és Innovációs Érdemérmet adományozta Satya Nadellának, a Microsoft vezérigazgatójának egy washingtoni csúcstalálkozón. Ezen a Trump-kormányzat bejelentette, hogy több mint 100 millió dollárt szánna az amerikai állampolgárnak minősülő kutatók képzésére a természettudományos és mérnöki területeken, mérséklendő a honosított tudósokra való támaszkodást.
Pramila Jayapal demokrata kongresszusi képviselő bírálta a republikánus kormányzat lépését, mondván, a legális bevándorlás elleni fellépés aláássa Amerika innovációs képességét. Iparági szereplők is arra figyelmeztetnek, hogy a külföldi kutatók és mérnökök beáramlásának korlátozása hosszú távon az Egyesült Államok technológiai versenyképességét veszélyezteti.
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