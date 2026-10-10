Nem kell 150 dolláros olaj ahhoz, hogy nagyon fájjon

Az olajsokk első heteiben a piac elsősorban a "headline" inflációt és a geopolitikai prémiumot árazza. Ha azonban az energiaárak hónapokon át magasak maradnak, megváltozik a helyzet: a magasabb energia költségek fokozatosan megjelenhetnek az árképzésben, a vállalati marzsokban, a bérekben és végül a monetáris politikában is. Az olajpara ráadásul egy olyan kötvénypiacot talál, amelyre már eleve több strukturális, hozamot felhajtó erő nehezedik.

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Július elején az Európában irányadó Brent olaj tőzsdei ára még hordónként 70 dollár körül járt. Szeptember végén, október elején a decemberi kurzus már 100 dollár közelében forgott. A kérdés a kötvénypiacot is érzékenyen érinti, és már nem is az a legnagyobb kérdés, hogy lesz-e még egy újabb látványos olajár ugrás.

Sokkal inkább az, hogy meddig maradnak magasak az energiaárak. A rövid és a tartós olajsokk között ugyanis alapvető különbség van.

Néhány hetes emelkedés elsősorban az üzemanyagárakon és a headline infláción keresztül jelenik meg. Ha azonban egy negyedévig is elhúzódik, már a háztartások energia-költségvetése, a vállalati inputköltségek és marzsok, illetve a kamatpálya is egyre inkább alkalmazkodik. Három–hat hónapos horizonton pedig nő annak a valószínűsége, hogy a másodkörös csatornák – élelmiszer és maginfláció, béralkuk, árazási döntések és inflációs várakozások – is érdemben szerepet kapnak.

Mikor válik az olajsokk valódi makrogazdasági sokkká? Időtartam Domináns állapot Mi változik? Kockázatok, hatások <2 hét Ár-/volatilitási esemény Az üzemanyagárak és az inflációs breakevenek elmozdulnak; a jövedelmi és vállalati csatorna még alig érvényesül. Többnyire piaci zaj, kivéve ha a tőkeáttétel vagy a finanszírozási helyzet eleve sérülékeny. 2–6 hét Korai reálgazdasági transzmisszió Emelkednek a benzin-, dízel-, légi fuvarozási és vállalati inputköltségek; a monetáris politikai várakozások átárazódnak. A makrogazdasági hatás még nagyrészt visszafordítható, ha az energiaárak gyorsan normalizálódnak. ~3 hónap Érdemi makrogazdasági sokk küszöbe A háztartások negyedéves energiakiadása, a vállalati marzsok, a CPI és a kamatpálya már mérhetően reagál. Ezen az időtávon a magas olajár makro-finanszírozási kockázatai érdemben felerősödnek. 3–6 hónap Másodkörös / eredmény- / hitelpiaci zóna Erősödik az élelmiszer- és maginflációs továbbgyűrűzés; reagálnak a béralkuk és a capex, szélesednek az eredményrevíziók. Az olajár tartós megugrása érdemben növelheti a 10–15%-os részvénypiaci esés és a növekedési sokk kockázatát. >6 hónap Rezsimváltás / recessziós kockázatok Tartós reáljövedelem-veszteség + szigorú monetáris politika + refinanszírozási stressz + gyengébb világkereskedelem. A tartós olajár-sokk mellett már reális globális recessziós / rendszerszintű hitelkockázati esemény alakulhat ki, különösen ha a finanszírozási stressz is továbbterjed. Forrás: VIG Alapkezelő

A három hónapot azonban nem érdemes egyfajta mechanikus küszöbként kezelni. A fejlett gazdaságokat vizsgáló empirikus kutatások szerint egy tartós 10%-os olajár-emelkedés gyorsan, közel 2,5%-kal emeli az energiaár-indexet, miközben az élelmiszer- és trendszerű árakra gyakorolt másodkörös hatás fokozatosan, akár nyolc negyedéven keresztül épül fel. A becsült számok önmagukban ugyan nem tűnnek drámainak, a jelenlegi piaci környezetben azonban nem is az olaj izolált hatása a lényeg.

Egy már eleve terhelt kötvénypiac

Hanem a globális kötvénypiac, amely most egyszerre több oldalról kap kínálati és inflációs nyomást.

Az első a fiskális háttér. A magas államadósság és a tartós költségvetési deficit évekig fennállhat anélkül, hogy önmagában kötvénypiaci törést okozna. Sérülékenységet azonban teremt, mert növeli a folyamatos refinanszírozási és új kibocsátási igényt. Csak az összehasonlíthatóság kedvéért: az amerikai Kincstár 2026 harmadik és negyedik negyedévében kb. 600-600 milliárd dollárnyi nettó, piacképes hitelfelvétellel számol.

Ehhez azonban egyre látványosabban csatlakozik a vállalati oldal. Az olyan tech óriások, mint az Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft és Oracle 2026-ban már 220 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátott ki az AI-modellek és adatközpontok finanszírozására, több mint kétszer annyit, mint egy évvel korábban. Ez nem azonos az állampapír-kínálattal, ezért a két számot nem szerencsés közvetlenül egymáshoz arányosítani. A piaci hatás szempontjából viszont ugyanaz a lényeg: a globális megtakarításokért egyre nagyobb állami és vállalati kínálat versenyez.

Az AI-boom ráadásul nemcsak a kötvénykínálatot növeli. Az adatközpontok, félvezetők, villamosenergia-hálózatok és kapcsolódó infrastruktúra iránti beruházási kereslet a reálgazdasági növekedést is támogatja, no meg egyes árupiaci termékek növekvő keresletén keresztül közvetlenül is visszahathat az inflációra. Az elmúlt hetek globális kötvénypiaci eladási hullámának egyik magyarázataként kifejezetten az energiaárak, az erősebb növekedés és a nagy technológiai beruházási igény kombinációját emelhetjük ki: hiába nem drámai önmagában az olajársokk közvetlen inflációs hatása, ezek a folyamatok most egymásra rakódnak és egy esetleges rezsimváltás, vagy strukturális törés esetén beindulhatnak a nemlineáris folyamatok.

Közben az amerikai növekedés sem ad semmi érdemi jelet, hogy az egyre gyorsabban emelkedő kötvényhozamok recessziós menekülőutat mutathatnának a kötvénypiacnak. Az amerikai GDP a második negyedévben évesítve 2,2%-kal nőtt, az első negyedéves adatot pedig 2,5%-ra módosították és számos más makro adat is inkább erősebb növekedésre engedett következtetni.

Ez felvet egy kellemetlen kérdést: hol van ma az az egyensúlyi reálkamatszint, amely már valóban eléggé restriktív?

Ha a beruházási kereslet és a potenciális növekedés strukturálisan erősebbé válik, elképzelhető, hogy jóval magasabb nominális és reálhozam szükséges ahhoz, hogy a makrogazdasági kereslet és az infláció érdemben lehűljön.

Az olaj nem feltétlenül az ok – hanem az erősítő

Ebben a környezetben a tartósan 100 dollár körüli Brent szerepe sokkal érdekesebb, mint a szokásos korreláció az olajár emelkedése és a kötvényhozamok megugrása között. A jelenlegi folyamatok leegyszerűsítve így írhatóak le: a magas államadósság és a növekvő költségvetési hiány tartósan nagy állampapír-kínálatot eredményez. Ezzel párhuzamosan az AI- és technológiai beruházások felfutása növeli a vállalati finanszírozási igényt és a kötvénykibocsátást. Ebben a környezetben az ellenálló gazdasági növekedés bizonytalanságot teremt az egyensúlyi kamatszint körül, miközben egy tartós energiaár-sokk inflációs nyomást és monetáris politikai kockázatot hordoz. E tényezők együttesen a nominális hozamok emelkedésének, illetve a lejárati prémium növekedésének kockázatát erősítik.

A piac ezt a fenti kombinációt már elkezdte árazni. Az amerikai tízéves államkötvény hozama október 1-jén 5,34%-ot is elért, ami 2002 óta a legmagasabb szint; a harmadik negyedév során közel 90 bázispontos volt az emelkedés.

Fontos pont azonban az, hogy ez nem szükségszerűen egyirányú kapcsolat. Egy elég nagy és tartós olajsokk végül a reáljövedelmeket, a fogyasztást és a vállalati profitokat is olyan mértékben ronthatja, hogy a növekedési félelmek felülírhatják az inflációs csatornát. Ilyenkor a kezdeti hozamemelkedést akár erős kötvény-rali is követheti.

A következő egy-két hónap ezért fontosabb lehet, mint a következő 20 dollár

A november 3-i amerikai félidős választásig már csak hetek vannak hátra. Nagyjából október közepén bezárul az az idősáv, amikor még az amerikai elnök közvetlenül lesz érdekelt a közel-keleti feszültségek mérséklésében hiszen utána már nem lesz elegendő idő arra, hogy egy esetleges megállapodás érdemben le tudja szorítani az amerikai benzinkutakon az üzemanyagok árait. Nem tudhatjuk, hogy az iráni fél a választások előtti maximális nyomás stratégiáját választja -e, vagy akár tartós ellenállásra készül berendezkedni. A politikai naptár nem mondja meg önmagában, lesz-e amerikai–iráni megállapodás. A magas energiaárak azonban az infláción, az üzemanyagárakon és a kamatvárakozásokon keresztül rövid távon is makrogazdasági jelentőséget adnak a tárgyalásoknak.

Az olajpiaccal kapcsolatban ezért szerintem ma nem is feltétlen az a legfontosabb kérdés, hogy a Brent árfolyama átmenetileg eléri-e a hordónkénti 120 vagy akár a 130-150 dollárt.

Nagyobb kockázat lehet az, ha nem történik semmi látványos – csak az olaj tartósan 100 dollár körül marad.

Egy rövid, éles ugrás az olajárakban viszonylag könnyen olyan eseménnyé válhat, amin áttekintenek a legfontosabb gazdasági döntéshozók, így a jegybankok is. Tavasszal, az iráni-amerikai-izraeli összecsapások kezdetén még ebben reménykedhettünk. Egy újabb negyedévnyi magas energiaár azonban már több időt ad arra, hogy a sokk a vállalati árazásba, a szolgáltatási költségekbe, az inflációs várakozásokba és végül a monetáris politikába is beépüljön: a jelenlegi piaci konszenzus alapján 2026-ban nagyjából 90 dollár körüli Brent-átlaggal lehet számolni, ami a 2025-ös 69 dollárhoz képest nagyjából 30%-os drágulás.

Az Európai Központi Bank megfogalmazása szerint a másodkörös hatások akkor válnak igazán fontossá, amikor az energiaár-emelkedés már a bérképzésben, a vállalati margin- és árazási döntésekben, illetve az inflációs várakozásokban is megjelenik. Az egyszerű hüvelykujj szabály szerint valahol itt tartunk lassan. Kicsit olyan 2022 “déja vu”, ha nem történik semmi. Akkoriban nagyon sokáig a legtöbb elemző, de jegybankár is átmenetinek gondolta az energiaárak megugrását, később azonban sokkal tartósabb problémával szembesült a világ, így egy éles, gyors globális kamatemelési ciklus vette kezdetét. Ezért a kötvénypiac szempontjából nem biztos, hogy a következő 20 dolláros olajár-emelkedés a legnagyobb veszély. Lehet, hogy egyszerűen az idő.

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