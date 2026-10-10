Öntik a piacra az új modelleket a kínai autógyártók, de egy új szabályozás keresztbe tehet nekik

A kínai ipari minisztérium szigorúbb szabályozást javasol az autógyártók innovatív megoldásaira, mivel egyes vállalatok nem megfelelően tesztelt modelleket dobtak piacra.

A tárca szombaton közzétett tervezete szerint egyes autógyártók az utóbbi időben úgy hoztak forgalomba új modelleket,

hogy azok nem estek át a szükséges vizsgálatokon, ami komoly biztonsági és környezetvédelmi kockázatokat vet fel.

A szabályozás erre válaszul jelentősen megszigorítaná az új modellek típusengedélyezési eljárását.

A tervezet értelmében 2027. január 1-jétől az új modellek jóváhagyásához az autógyártóknak a korábbinál részletesebb műszaki dokumentációt kell benyújtaniuk az innovatív megoldásokról és a tesztelési eredményekről. A hiányosan alátámasztott vagy hamis adatokat tartalmazó kérelmeket a hatóság elutasítja. A már forgalomban lévő, jóváhagyott modellek esetében 2027. július 1-jéig kell benyújtani az innovatív megoldásokra vonatkozó adatokat. Ha ezt a gyártók elmulasztják, és emiatt biztonsági kockázat merül fel, le kell állítaniuk a gyártást, a már értékesített járműveket pedig vissza kell hívniuk.

A javaslat konkrét tilalmakat is tartalmaz, így megtiltaná a teljesen rejtett ajtókilincsek, valamint az összehajtható vagy flexibilis kijelzők alkalmazását. Vezetés közben tilos lenne a "súlytalansági" vagy elforgatható ülések használata is. Az olyan alapvető funkciók vezérlése, mint a világítás és az ablaktörlők, kötelezően fizikai kezelőszervekkel működne a jövőben is.

A tervezetet az ipari minisztérium három másik hatósággal közösen dolgozta ki, a társadalmi egyeztetés november 10-ig tart.

Forrás: Reuters

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