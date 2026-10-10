21°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Öntik a piacra az új modelleket a kínai autógyártók, de egy új szabályozás keresztbe tehet nekik
Üzlet

Öntik a piacra az új modelleket a kínai autógyártók, de egy új szabályozás keresztbe tehet nekik

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kínai ipari minisztérium szigorúbb szabályozást javasol az autógyártók innovatív megoldásaira, mivel egyes vállalatok nem megfelelően tesztelt modelleket dobtak piacra.

A tárca szombaton közzétett tervezete szerint egyes autógyártók az utóbbi időben úgy hoztak forgalomba új modelleket,

hogy azok nem estek át a szükséges vizsgálatokon, ami komoly biztonsági és környezetvédelmi kockázatokat vet fel.

A szabályozás erre válaszul jelentősen megszigorítaná az új modellek típusengedélyezési eljárását.

A tervezet értelmében 2027. január 1-jétől az új modellek jóváhagyásához az autógyártóknak a korábbinál részletesebb műszaki dokumentációt kell benyújtaniuk az innovatív megoldásokról és a tesztelési eredményekről. A hiányosan alátámasztott vagy hamis adatokat tartalmazó kérelmeket a hatóság elutasítja. A már forgalomban lévő, jóváhagyott modellek esetében 2027. július 1-jéig kell benyújtani az innovatív megoldásokra vonatkozó adatokat. Ha ezt a gyártók elmulasztják, és emiatt biztonsági kockázat merül fel, le kell állítaniuk a gyártást, a már értékesített járműveket pedig vissza kell hívniuk.

Még több Üzlet

Nem kell 150 dolláros olaj ahhoz, hogy nagyon fájjon

Nagy szigorítás jön Magyarországon a környezetszennyező cégekkel szemben

Emelkedtek az amerikai tőzsdék

A javaslat konkrét tilalmakat is tartalmaz, így megtiltaná a teljesen rejtett ajtókilincsek, valamint az összehajtható vagy flexibilis kijelzők alkalmazását. Vezetés közben tilos lenne a "súlytalansági" vagy elforgatható ülések használata is. Az olyan alapvető funkciók vezérlése, mint a világítás és az ablaktörlők, kötelezően fizikai kezelőszervekkel működne a jövőben is.

A tervezetet az ipari minisztérium három másik hatósággal közösen dolgozta ki, a társadalmi egyeztetés november 10-ig tart.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért
Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről
Emelkedtek az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility