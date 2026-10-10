Szigorít a Ryanair: fontos szabály változik a repülőtereken

Az új intézkedés 2026. november 10-én lép életbe a diszkont légitársaság által használt összes repülőtéren. A korábbi gyakorlattal ellentétben – amikor az utasoknak elegendő volt 40 perccel a felszállás előtt elintézniük az utasfelvételt és a csomagok leadását –, ez a lehetőség a jövő hónaptól húsz perccel korábban lezárul.

A légitársaság a változtatástól azt várja, hogy az utazók számára kényelmesebbé válik az átjutás a biztonsági és az útlevél-ellenőrzésen. A cél az, hogy a jövőben kevesebben késsék le a járatukat az elhúzódó repülőtéri sorban állás, valamint a beszállókapukhoz vezető időigényes séta miatt.

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