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Szigorít a Ryanair: fontos szabály változik a repülőtereken
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Szigorít a Ryanair: fontos szabály változik a repülőtereken

Portfolio
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Egy hónap múlva szigorítja szabályait a Ryanair, így az eddigi 40 helyett már a járat indulása előtt 60 perccel lezárul az utasfelvétel és a poggyászfeladás - írta a Telex.

Az új intézkedés 2026. november 10-én lép életbe a diszkont légitársaság által használt összes repülőtéren. A korábbi gyakorlattal ellentétben – amikor az utasoknak elegendő volt 40 perccel a felszállás előtt elintézniük az utasfelvételt és a csomagok leadását –, ez a lehetőség a jövő hónaptól húsz perccel korábban lezárul.

A légitársaság a változtatástól azt várja, hogy az utazók számára kényelmesebbé válik az átjutás a biztonsági és az útlevél-ellenőrzésen. A cél az, hogy a jövőben kevesebben késsék le a járatukat az elhúzódó repülőtéri sorban állás, valamint a beszállókapukhoz vezető időigényes séta miatt.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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