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Rakétatámadás érte a gazdag olajállam repülőterét: azonnal megremegtek a tőzsdék
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Rakétatámadás érte a gazdag olajállam repülőterét: azonnal megremegtek a tőzsdék

Portfolio
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Vasárnap gyengültek a szaúdi tőzsdék, miután a rijádi nemzetközi repülőteret az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb támadása érte. A merényletben legalább 12 ember életét vesztette, és több mint 300-an megsebesültek - írja a Reuters.

A szaúdi irányadó tőzsdeindex 1 százalékkal került lejjebb, a papírok többsége a negatív tartományban zárt.

A legnagyobb szaúdi hitelintézet, a Saudi National Bank árfolyama 1 százalékkal esett, míg az olajipari óriás Saudi Aramco 0,6 százalékot veszített az értékéből.

A rijádi repülőtér elleni rakétatámadás ellenére a hónap folyamán esedékes két nagy szaúdi energia- és befektetési konferencia szervezői közölték, hogy a rendezvényeket az eredeti terveknek megfelelően megtartják.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Washington fontolóra veszi a csatlakozást a szaúdi légicsapásokhoz az Irán által támogatott húszik ellen. A lépés tovább szélesítheti a regionális konfliktust, amely az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújából alakult ki.

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Rijád a jemeni kormánnyal közösen több száz légicsapást mért a húszik ellenőrzése alatt álló területekre. A lázadók állítása szerint a támadásoknak civil áldozatai is voltak, köztük nők és gyermekek, ám ezeket az információkat a Reuters független forrásból nem tudta megerősíteni.

A katari tőzsdeindex szintén 1 százalékkal gyengült, míg a petrokémiai cég, az Industries Qatar részvényei 2,2 százalékos mínuszban zártak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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