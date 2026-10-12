A Volkswagen új védőhálót kér Brüsszeltől a kínai árverseny ellen

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Közel 150 ezer megrendelés érkezett a Volkswagen új, olcsó villanyautó-családjára még az első kiszállítások előtt. A német konszern ezzel azt akarja bizonyítani, hogy Európa képes lehet megvédeni autóipari súlyát a kínai árversenyben, Oliver Blume vezérigazgató szerint azonban ehhez Brüsszelnek olyan „Made in Europe” szabályokat kell hoznia, amelyek az Európában létrehozott értéket jutalmazzák.

A Volkswagen a párizsi „For Europe” eseményen nem pusztán új modelleket mutatott be, hanem iparpolitikai üzenetet is küldött. A vállalat szerint Európa rendelkezik ipari bázissal, mérnöki tudással és innovációs kapacitással, de ezeket gyorsabban kell versenyképes termékekké, technológiákká és munkahelyekké alakítani. Blume ezt közös felelősségként keretezte. Az autógyártóknak gyorsabban és hatékonyabban kell fejleszteniük, az európai döntéshozóknak pedig

olyan szabályozási környezetet kell kialakítaniuk, amely nemcsak a kibocsátáscsökkentést, hanem az európai hozzáadott értéket is figyelembe veszi.

A kis elektromos autó lehet a Volkswagen válasza az árnyomásra

A bemutató központi eleme az Electric Urban Car Family volt, amelyet a Volkswagen ID. Polo és ID. Cross, a Škoda Epiq, valamint a CUPRA Raval alkot. A négy modell három márkához tartozik, de közös technológiai alapra épül, fejlesztésük és gyártásuk Európában történik, Martorellben és Pamplonában. A Volkswagen közlése szerint a komponensek és technológiák több mint 80 százaléka közös, ami érdemi méretgazdaságossági előnyt adhat, miközben a márkák dizájnban és pozicionálásban elkülönülhetnek.

Ez a stratégia arra a problémára reagál, hogy az európai gyártóknak az elektromos átállásban egyszerre kellene olcsóbb, tömegesen elérhető modelleket kínálniuk, megőrizniük a nyereségességet, és Európában tartaniuk a termelés érdemi részét. Bár a közel 150 ezres megrendelési adat fontos keresleti jelzés, ezt nem teljesített értékesítésként, hanem előzetes piaci visszajelzésként érdemes kezelni.

A csoport saját oldalról a komplexitás csökkentését, a közös platformok és modulok szélesebb használatát, valamint a mesterséges intelligencia fejlesztési folyamatokba építését emeli ki. A háttérben a Volkswagen egész működésének egyszerűsítése zajlik. A Guardian hétvégi cikke szernt

a vállalat globális modellportfólióját 150-ről 75-re csökkentené, hogy mérsékelje a gyártási és értékesítési komplexitást.

Mivel a Volkswagen éppen egy mély szerkezeti átalakításon fáradozik, Blume üzenetének politikai értelemben is súlya van. A Reuters szerint Blume „a vállalat történetének legnagyobb átalakítási programjáról” beszélt, miközben a konszern jelentős leépítéseket igyekszik keresztülvinni, és azt is kilátásba helyezte, hogy akár négy németországi üzemét is bezárhatja.

Ez árnyalja a „For Europe” üzenetet.

A Volkswagen európai iparpolitikai támogatást kér, miközben saját költségeit és kapacitásait is keményen lefaragná.

A kettős 70 százalékos képlet lett a vita központi eleme

A Volkswagen, a Stellantis és a Renault konkrét iparági javaslata a „Made in Europe” szabályok egyszerűsítésére épül. A három gyártó olyan rendszert támogat, amelyben az Európában értékesített járművek 70 százalékának legalább 70 százalékos uniós értéktartalmat kellene teljesítenie. A számítás a teljes értékláncot figyelembe venné, a kutatás-fejlesztéstől és mérnöki munkától a gyártásig.

A kérdés az, hogyan méri majd az EU az európai értékteremtést. Az autó összeszerelésének helye önmagában kevés támpont, ha a fejlesztés, a mérnöki munka vagy a kulcsalkatrészek gyártása máshol történik. Közben egy Európán kívüli tulajdonú vállalat uniós beruházása is teremthet helyi munkahelyeket, beszállítói keresletet és technológiai tudást. A vita lényege ezért az, hogy

Brüsszel az összeszerelést, a tulajdonosi hátteret vagy a teljes értéklánc európai hozzáadott értékét tekinti-e mérvadónak.

A Volkswagen üzenete illeszkedik az Európai Bizottság iparpolitikai fordulatához. Az Industrial Accelerator Act bizottsági javaslat célja az alacsony karbonintenzitású, Európában gyártott technológiák és termékek iránti kereslet erősítése közbeszerzési és állami támogatási eszközökön keresztül. A tervezett szabályozás stratégiai ágazatokra vonatkozna, köztük az autóiparra, az acélra, az alumíniumra, a cementre és a nettó zéró technológiákra. A javaslat még az Európai Parlament és a Tanács elfogadására vár.

A tervezet a nagy külföldi beruházásokra is feltételeket szabna. A Bizottság szerint a legalább 100 millió eurós, stratégiai ágazatokban megvalósuló beruházásoknál elvárás lehet a tényleges uniós értékteremtés, a technológiai és tudástranszfer, a helyi tartalom, valamint legalább 50 százalékos uniós munkavállalói arány, ha a befektető országa az adott területen a globális gyártókapacitás több mint 40 százalékát ellenőrzi. Ez közvetlenül érinti azt a kérdést is, hogyan kezelje az EU a nem európai tulajdonú, de Európában termelő autóipari és akkumulátoripari beruházásokat.

A kínai nyomás már nem távoli kockázat

A párizsi autószalon jóval több lett hagyományos modellbemutatónál. A Reuters szerint az európai és kínai gyártók akár 60 új modellt mutathatnak be Párizsban, miközben mintegy 20 kínai márka vesz részt az eseményen. Ez kétszerese a 2024-es kínai jelenlétnek, ami jelzi, hogy a verseny már nem csak az elektromos prémiumszegmensben, hanem a tömegpiacon is éleződik.

A kereskedelmi konfliktus előzménye, hogy az EU 2024 októberében vámokat vetett ki a Kínában gyártott tisztán elektromos autókra. A kínai gyártók azonban nemcsak az akkumulátoros elektromos modellekkel, hanem a hibridekkel és plug-in hibridekkel is gyorsan erősödnek Európában. Ebben szerepet játszik a kínai belpiaci árháború, a gyengébb hazai kereslet és az is, hogy az Egyesült Államok piaca gyakorlatilag zártabb terep a kínai autóipar számára.

A feszültség a hibridpiacon különösen látványos. Az ACEA szerint 2026 első felében a kínai márkák európai részesedése a hibrid elektromos autók piacán 14 százalékra emelkedett a 2024-es 2 százalékról, a plug-in hibrideknél pedig 25 százalékra nőtt, szintén 2 százalékról.

Ez magyarázza, miért vált érzékeny témává az EU és Kína közötti ideiglenes megállapodás. A hírügynökségi beszámoló alapján ez a kínai hibridjármű-import több mint felére csökkentését eredményezheti, de a végrehajtás részletei egyelőre nem ismertek.

A helyzet azonban bonyolultabb, mint egy golyóscsapágy. Miközben az európai gyártók uniós tartalmi szabályokat sürgetnek, több kínai vállalat éppen európai termelési lehetőségeket keres, gyakran hagyományos autógyártókkal együttműködésben. A Geely például elektromos SUV-kat gyártana egy spanyolországi Ford-üzemben. Vagyis a verseny és az együttműködés egyszerre van jelen.

Az európai szereplők védenék a kontinens ipari bázisát, de közben a kínai technológia, tőke és volumen is egyre mélyebben épülhet be az európai értékláncokba.

Nem mindenki nyerne az európai tartalmi szabályokon

A „Made in Europe” szabályoknak lehetnek vesztesei is. Az EU-n kívüli, de európai autóipari értékláncokba mélyen beágyazott beszállítók, például brit, török vagy japán alkatrészforrások hátrányba kerülhetnek, ha a támogatások, közbeszerzések vagy piacra jutási előnyök szorosan az uniós tartalomhoz kötődnek. Az ACEA maga is óvatosabb hangot üt meg. Támogatja a kereskedelmi feszültségek rendezését és a tisztességes versenyt, de a szabályozás kalibrálása döntő lesz, mert a túl merev lokális tartalmi előírások drágíthatják az autókat és megbonthatják a meglévő beszállítói láncokat.

Magyarország számára lehetőség, de nem automatikus nyereség

Magyar szempontból a vita azért fontos, mert az ország mélyen beágyazódott a német és európai autóipari értékláncokba. A HIPA 2026-os ágazati anyaga szerint Németországon kívül Magyarország az egyetlen európai ország, ahol mindhárom német prémiumgyártó, az Audi, a BMW és a Mercedes-Benz is termelési egységgel rendelkezik. A dokumentum több mint 700 autóipari vállalatot, mintegy 70 Tier1 beszállítót és 437 ezer 2024-ben gyártott autót említ.

A Volkswagen-csoport szempontjából Győr kiemelt jelentőségű. Az Audi Hungaria 2025-ben 1,585 millió hajtásrendszert gyártott, ebből 264 871 elektromos hajtást. A vállalat ugyanakkor költségcsökkentést és hatékonyságnövelést is végrehajtott, az alkalmazottai száma pedig 2025 végére 11 430 főre csökkent a 2024-es 11 930-ról.

A győri üzem elektromos átállásban betöltött szerepét erősíti, hogy az Audi Hungaria 2026. június 18-án megkezdte az új MEBeco elektromos hajtás sorozatgyártását. Az első ezzel szerelt modell a CUPRA Raval. Ez jól illeszkedik a Volkswagen európai kisautó-stratégiájához, de a magyar hatás nem automatikus. A lokalizáció azoknak a kapacitásoknak kedvezhet, amelyek technológiai, minőségi és költségoldalon is versenyképesek maradnak.

A tét a versenyképesség és a védett piac közötti egyensúly

A Volkswagen azt az üzenetet próbálja elfogadtatni Brüsszelben, hogy a nyitott verseny összeegyeztethető az európai ipar célzott védelmével. A vállalat olyan szabályokat sürget, amelyek előnyben részesítik az európai munkahelyeket, beruházásokat és értékteremtést.

Az új európai iparpolitikai gondolkodás a dekarbonizációra, az ellátásbiztonságra és a stratégiai iparágak megtartására hivatkozva adna nagyobb szerepet az állami és uniós beavatkozásnak.

A kockázat ugyanakkor jelentős. Ha a szabályok túl szigorúak, drágíthatják az elektromos autókat, lassíthatják a fogyasztói átállást, és kereskedelmi ellenlépéseket válthatnak ki. Ha túl gyengék, az európai gyártók továbbra is nehezen tudnak versenyezni azokkal a kínai szereplőkkel, amelyek nagy volumenű termelésből, gyors modellciklusokból és agresszív árképzésből építenek előnyt.

A párizsi autószalon „tanulsága” az, hogy az elektromos átállás már iparpolitikai verseny is, Európa mozgástere pedig azon múlik, sikerül-e egyszerre ösztönöznie a helyi értékteremtést, megőriznie a versenyt és elkerülnie az autók drágulását.

Címlapkép forrása: Lars Penning/picture alliance via Getty Images