Nagyot szárnyalt az OTP, feszült a helyzet a kötvénypiacokon

Pluszban zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, a BUX index 0,9 százalékot emelkedett, elsősorban az OTP jó teljesítményének köszönhetően.

A hazai blue chipek közül egyedüliként az OTP részvényei drágultak, méghozzá 3,3 százalékkal, 41 620 forintra. Eközben a Mol 1,5 százalékkal, 4 978 forintra, a Magyar Telekom 1,2 százalékkal, 2 532 forintra, a Richter pedig 0,2 százalékkal, 12 320 forintra esett.

A legnagyobb forgalom az OTP piacán volt, 21,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bankpapírok.