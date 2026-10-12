Nagyot szárnyalt az OTP, feszült a helyzet a kötvénypiacokon

Idehaza a pénteki több mint 6 százalékos plusz után tovább folytatódik az OTP emelkedése. A befektetői aggodalmakat úgy tűnik egyelőre képes eloszlatni a bejelentett részvényvisszavásárlás.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Vegyesen teljesítenek az amerikai papírok
Az S&P 500 tőzsdeindex egyelőre minimális mínuszban van (-0,05%), a Dow Jones index +0,41% körül, a Nasdaq 100 index -0,55% körül jár. Év eleje óta rendre 14, 8 és 22 százalékot emelkedtek a mutatók.
Veszélyes folyamat kezdődött a francia kötvénypiacon
Tovább nőtt a francia és a német állampapírhozamok közötti különbség, miután a befektetők beárazták a francia költségvetési helyzettel és a közelgő elnökválasztással kapcsolatos kockázatokat, valamint az emelkedő energiaárakat.
Emelkedéssel zárta a napot a magyar tőzsde, nagyot ment az OTP
Pluszban zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, a BUX index 0,9 százalékot emelkedett, elsősorban az OTP jó teljesítményének köszönhetően.
A hazai blue chipek közül egyedüliként az OTP részvényei drágultak, méghozzá 3,3 százalékkal, 41 620 forintra. Eközben a Mol 1,5 százalékkal, 4 978 forintra, a Magyar Telekom 1,2 százalékkal, 2 532 forintra, a Richter pedig 0,2 százalékkal, 12 320 forintra esett.
A legnagyobb forgalom az OTP piacán volt, 21,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bankpapírok.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most érdemes lehet lecsapni rá!
A tőzsdéken egyre fontosabbá válik a megfelelő időzítés, hiszen a legnagyobb hozamokat gyakran azok a befektetők érhetik el, akik még a jelentős árfolyammozgások előtt felismerik a kínálkozó lehetőségeket. Mostani elemzésünkben éppen egy ilyen részvényt mutatunk be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kitart az OTP lendülete
A BUX index 0,7 százalékos pluszban áll. A hazai blue chipek közül kiemelkedik az OTP, amely 3,2 százalékos emelkedést követően 41 600 forinton áll, ráadásul a forgalom is kiemelkedő, már több mint 19 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei.
Eközben a Mol és a Magyar Telekom egyaránt 1,3 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb.
Vegyes mozgások
Vegyes mozgásokkal indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken hétfőn. A Dow Jones 0,3 százalékos emelkedéssel kezdte a napot, az S&P 500 stagnál, mindössze 0,02 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 0,1 százalékos mínuszban van.
A Volkswagen új védőhálót kér Brüsszeltől a kínai árverseny ellen
Közel 150 ezer megrendelés érkezett a Volkswagen új, olcsó villanyautó-családjára még az első kiszállítások előtt. A német konszern ezzel azt akarja bizonyítani, hogy Európa képes lehet megvédeni autóipari súlyát a kínai árversenyben, Oliver Blume vezérigazgató szerint azonban ehhez Brüsszelnek olyan „Made in Europe” szabályokat kell hoznia, amelyek az Európában létrehozott értéket jutalmazzák.
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Történelmi üzletet emlegettek, most minden pletykát cáfolt a Starbucks
A Starbucks hétfőn határozottan cáfolta azokat a piaci értesüléseket, amelyek szerint a Chipotle Mexican Grill felvásárlására készülne, így véget vetett a napok óta keringő pletykáknak, amelyek az éttermi szektor eddigi legnagyobb összeolvadását vetítették előre - írta meg a CNBC. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagyot fordult ma a Brent
Komoly napon belüli fordulatot láthatunk hétfőn a Brent piacán: a reggeli órákban még 105 dollár közelében is járt a jegyzés, ezt követően azonban meredek emelkedés indult, és az árfolyam már a 109 dolláros szintet közelítette. A Brent spot jegyzése jelenleg 108,5 dollár körül áll, ami 0,5 százalékos napi pluszt, a reggeli mélyponthoz képest pedig több mint 3 százalékos emelkedést jelent.
A fordulat hátterében elsősorban a közel-keleti ellátási kockázatok állhatnak. A hétvégén az Irán által támogatott húszik támadást intéztek Rijád nemzetközi repülőtere ellen, miközben a Hormuzi-szoros térségében újabb olajszállító hajókat is támadás ért. Mindez ismét felerősítette a térség olajexportjának biztonságával kapcsolatos aggodalmakat.
Az olajárakat korábban lefelé nyomta Donald Trump bejelentése egy lehetséges orosz–ukrán energetikai tűzszünetről, valamint az orosz dízelszállítások növeléséről. Ezek megvalósulása azonban továbbra is bizonytalan, miközben a közel-keleti konfliktus miatt változatlanul jelentősek az ellátási kockázatok.
Emelkedik a magyar tőzsde, nagyot megy az OTP
1,1 százalékos pluszban áll a BUX index hétfő kora délután, az emelkedést elsősorban az OTP húzza. A bankpapír árfolyama 3,3 százalékkal került feljebb, jelenleg 41 630 forinton áll, ráadásul a forgalom is jelentős, már meghaladja a 15,3 milliárd forintot.
A többi blue chip közül a Richter 0,4 százalékkal emelkedik, míg a Mol 1,7, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékos mínuszban van.
Kínai kihívó miatt esnek a nagy chipgyártók részvényei
Nyomás alá kerültek a memóriachipgyártók részvényei, miután a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) jelentős technológiai előrelépésről számolt be. A vállalat az év végéig új generációs, nagyobb adatsűrűséget lehetővé tevő DDR5 szervermemóriákat tervez piacra dobni.
A fejlesztés fokozhatja a versenyt a globális memóriapiacon, ahol jelenleg a Samsung, az SK Hynix és a Micron számít meghatározó szereplőnek.
A bejelentés nyomán a Samsung részvényei 4,4, az SK Hynix papírjai 4,5 százalékkal estek hétfőn, míg a Micron árfolyama 1,7 százalékos mínuszban áll az amerikai tőzsdenyitás előtt.
Hogy áll most az OTP?
Mai, 3 százalékos emelkedésével az OTP már 10 százalékkal feljebb jár a múlt csütörtöki, 37 740 forintos mélypontjánál, ugyanakkor a szeptember 17-én elért 47 470 forintos napközbeni történelmi csúcsától még mindig 12,6 százalékkal marad el a bank részvényeinek jegyzése.
Kitart az OTP lendülete
Az OTP árfolyama jelenleg 3,1 százalékos pluszban van, ezzel pedig már a 41 500 forintot is átlépte a bank részvényeinek jegyzése. A forgalom is kiemelkedő az OTP-ben, már közel 10 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a magyar bank részvényei a Budapesti Értéktőzsdén.
Európa is emelkedik
A nyitást követően az angol FTSE, a német DAX, illetve a francia CAC is 0,5 százalékos emelkedésben van.
526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Már több mint 3 százalékos pluszban!
Az OTP árfolyama már 3,2 százalékos emelkedésben van, ezzel a jegyzés átlépte a 41 500 forintos szintet is.
Kapaszkodik tovább az OTP
Az OTP árfolyama a pénteki 6,3 százalékos emelkedést követően hétfő reggel 1,4 százalékos pluszban áll, ezzel tovább távolodik fölfelé a lélektani szempontból fontos 40 000 forintos szinttől az árfolyam. A ma reggeli teljesítménnyel az OTP húzza a magyar tőzsdét, tekintve, hogy a BUX már 0,7 százalékos pluszban van, noha a Richter stagnál, a Telekom 0,8 százalékos, a Mol pedig már 1,3 százalékos mínuszban van.
A forgalom is kiemelkedő ma reggel a papírban, tekintve, hogy már több mint 1,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvényei a Budapesti Értéktőzsdén.
Saját részvényeket vásárolt az OTP
Az OTP október 9-én 61 667 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként 40 260 forintos átlagáron, a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján.
A tranzakciót követően az OTP Csoport saját részvényeinek állománya 16 220 003 darabra emelkedett, ami 5,79 százalékos tulajdoni hányadnak felel meg.
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Beindul a gyorsjelentési szezon
Hétfőn az LVMH beszámolójára figyelhetnek a befektetők, kedden pedig valóságos banki nagyüzem következik: jelent a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Citigroup, de a Johnson & Johnson és a UnitedHealth számai is érkeznek.
Szerdán folytatódik a banki jelentésdömping a Bank of America, a Morgan Stanley és a BlackRock beszámolóival, a technológiai szektorból pedig az ASML eredményei kerülhetnek reflektorfénybe.
Csütörtökön a világ egyik legfontosabb chipgyártója, a TSMC jelentése lehet a nap kiemelt eseménye, de az Alcoa és az Interactive Brokers is közzéteszi számait.
Pénteken több regionális amerikai bank, köztük a Truist, a Regions Financial és a Citizens Financial gyorsjelentésével zárul a hét.
Vegyes mozgások a nemesfémpiacokon
Vegyesen indul a kereskedés hétfő reggel a nemesfémek piacán: az arany jegyzése 0,2 százalékos mínuszban, 4188 dollár környékén jár, míg az ezüst árfolyama 0,2 százalékkal, 60,94 dollárra emelkedett unciánként.
A piacot jelenleg az olajárak csökkenése és a dollár mozgása mellett elsősorban az amerikai kamatkilátások alakítják. A befektetők figyelme a héten érkező amerikai inflációs adatokra irányul, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntésével kapcsolatban.
Kis mínuszban az olaj, fontos bejelentések érkeztek
Hétfő reggel 0,8 százalékos mínuszban van a Brent olaj ára, miután Donald Trump amerikai elnök a hétvégén bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról.
A bejelentést azonban Moszkva nem erősítette meg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már újabb orosz támadásokról számolt be.
Az árakra az is nyomást gyakorol, hogy az Egyesült Államok enyhített az orosz üzemanyag-exportot sújtó korlátozásokon, ami javíthatja a globális kínálási kilátásokat.
526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kolumbusz Kristóf napját ünneplik az USA-ban
Ma Kolumbusz Kristóf napját (Columbus Day) ünneplik az Egyesült Államokban, a szövetségi ünnepnap azonban nem jelenti a tőzsdei kereskedés teljes leállását.
A New York-i tőzsde és a Nasdaq a megszokott rend szerint tart nyitva, így magyar idő szerint 15:30-kor indul a kereskedés.
Az amerikai kötvénypiac ugyanakkor zárva tart, ezért a részvénypiacokon is visszafogottabb lehet a forgalom.
Feszült a helyzet az autóiparban: rendkívüli egyeztetést tartott az EU és Kína
Intenzív egyeztetéseket folytatott Kína és az Európai Unió a hibrid és elektromos járművek kereskedelméről, valamint a gazdasági és kereskedelmi feszültségek rendezéséről – közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint
A Revolut a pénzügyi szolgáltatásokon túlra tekint: Nik Sztoronszkij vezérigazgató pénteken bejelentette, hogy a cég szélesebb technológiai termékportfólió kiépítésén dolgozik, és saját fejlesztésű, ügyféladatokra épülő mesterségesintelligencia-modelleket is alkot - írja a Reuters.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,1 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,16 százalékot emelkedhet, a CAC 0,69 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,76 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,44 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 654,95
|0,8%
|0,9%
|-1,4%
|7,5%
|11,4%
|48,7%
|S&P 500
|7 811,54
|0,6%
|1,2%
|2,3%
|14,1%
|16,0%
|77,9%
|Nasdaq
|30 883,15
|0,5%
|0,2%
|5,0%
|22,3%
|23,0%
|108,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 030,92
|0,0%
|1,1%
|6,0%
|37,1%
|42,1%
|146,1%
|Hang Seng
|24 211,35
|1,8%
|1,0%
|-4,2%
|-5,5%
|-9,5%
|-2,5%
|CSI 300
|4 317,25
|0,2%
|-0,9%
|-5,6%
|-6,8%
|-8,3%
|-12,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 087,27
|1,1%
|-0,6%
|-1,9%
|2,4%
|1,9%
|65,0%
|CAC
|7 803,33
|1,0%
|-1,2%
|-4,3%
|-4,2%
|-3,0%
|19,0%
|FTSE
|10 552,05
|1,1%
|0,9%
|-1,1%
|6,2%
|11,0%
|48,7%
|FTSE MIB
|49 746,31
|0,9%
|-1,5%
|-4,1%
|10,7%
|16,3%
|91,0%
|IBEX
|19 033,1
|0,6%
|-0,3%
|-3,4%
|10,0%
|22,1%
|112,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 671
|3,3%
|1,2%
|-4,2%
|27,6%
|39,7%
|162,6%
|ATX
|6 543,45
|-0,3%
|-2,6%
|-4,6%
|22,9%
|38,3%
|77,4%
|PX
|2 576,77
|1,2%
|-1,5%
|-7,5%
|-4,1%
|9,1%
|88,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 300
|6,4%
|0,1%
|-11,2%
|14,8%
|35,8%
|116,8%
|Mol
|5 055
|1,1%
|4,2%
|1,0%
|71,9%
|83,6%
|88,3%
|Richter
|12 350
|1,2%
|1,0%
|-1,8%
|25,2%
|18,6%
|43,8%
|Magyar Telekom
|2 562
|1,3%
|1,7%
|0,9%
|43,0%
|44,6%
|504,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,73
|0,5%
|0,9%
|1,5%
|72,4%
|58,3%
|24,2%
|Brent
|104,39
|0,0%
|2,1%
|3,0%
|71,6%
|59,8%
|26,5%
|Arany
|4 185,04
|1,7%
|1,0%
|-4,7%
|-3,2%
|3,9%
|137,9%
|Devizák
|EURHUF
|365,6250
|-0,1%
|-0,7%
|0,4%
|-4,8%
|-6,6%
|1,3%
|USDHUF
|326,5675
|0,1%
|0,1%
|4,5%
|-0,1%
|-3,4%
|4,7%
|GBPHUF
|431,0349
|0,0%
|-0,6%
|1,6%
|-2,2%
|-4,2%
|1,7%
|EURUSD
|1,1196
|-0,1%
|-0,7%
|-3,9%
|-4,7%
|-3,3%
|-3,3%
|USDJPY
|158,2050
|0,0%
|0,3%
|3,3%
|0,9%
|3,4%
|41,2%
|GBPUSD
|1,3226
|0,0%
|-0,2%
|-2,5%
|-1,7%
|-0,8%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|82 562,19
|1,1%
|-2,3%
|5,5%
|-6,9%
|-32,2%
|53,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: seksan Mongkhonkhamsao
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