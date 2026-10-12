A mesterséges intelligencia vállalati alkalmazása rohamtempóban terjed, ám az átgondolatlan, megfelelő szaktudás nélkül indított belső projektek jelentős része súlyos károkat okozva fullad kudarcba – erre számos elrettentő nemzetközi példát mutatott be Bardóczy Gergely, a rendszerintegrációs szolgáltatásokat nyújtó Kermann IT Solutions Nyrt. kereskedelmi igazgatója. Ezek az esetek hozzájárultak ahhoz, hogy világszerte egyre szigorúbban szabályozzák a technológia alkalmazását, ami nagyobb felelősséget ró a vállalatokra, miközben versenyhátrányt kockáztatnak, ha nem élnek az AI hatékonyságnövelő lehetőségeivel. A magyar vállalati szektor most jutott abba a kísérletezési fázisba, amelyben a Kermann elérkezettnek látta az időt a robotizált folyamatautomatizációs (RPA) és generatív AI-megoldásokra szakosodott Optimaze Consulting Kft. felvásárlására, kompetenciái bővítése érdekében. Kovács Zoltán, a vállalat igazgatóságának elnöke középtávon a cégcsoport bevételeinek legalább 10 százalékát várja az új üzletágtól. Emellett elindították a WeGo-t, egy 3 hónapos munkahelyi jóléti programot, amely az alkalmazottak fizikai és szellemi frissességének megőrzésével erősíti a csatlakozó cégek munkaerő-megtartását, különösen az IT-szektorban.

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Óvatosságra intenek – Önsorsrontó chatbotoktól az emberiség pusztulásáig

Miközben egyre szélesebb körben válik a mindennapok részéve az AI használata, az elmúlt hónapokban megszaporodtak az intő figyelmeztetések, amelyek érdekessége, hogy azokat sok esetben maguk a technológiai fejlesztői fogalmazták meg. A Claude-ot fejlesztő, tőzsdére készülő Anthropic kibocsátási tájékoztatójában például lényegében egészen odáig ment, miszerint technológiájának köszönhetően az emberiség léte forog kockán. Az Anthropic a múlt héten tette közzé Opus modelljének legújabb verzióját, mindössze tíz nappal azután, hogy a cég vezérigazgatója, Dario Amodei egy közel négyezer szavas esszében érvelt a fejlesztési tempó mérséklése mellett. Elemzők szerint ugyanakkor egyetlen vezető kutatólabor sem lassítana önként, hiszen ezzel azonnal versenyelőnyt biztosítana a riválisainak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 29. Elismerte az Anthropic: az emberiség léte forog kockán a saját mesterséges intelligenciája miatt

Hasonló helyzet alakult ki a felhasználói oldalon is, hiszen az AI-nak köszönhetően jelentős hatékonyságnövekedést lehet elérni a vállalatok működésében, ezért aki kimarad, könnyen lemaradhat, ami az utóbbi években elképesztő AI-lázat hozott, és számtalan kudarcot, amelyet a technológia nem elég körültekintő alkalmazása okozott.

A mesterséges intelligencia globális térhódítása soha nem látott ütemben zajlik, ám az exponenciális növekedés és a kontrollvesztés komoly veszélyeket is rejt magában. Számos nemzetközi példa bizonyítja, hogy az átgondolatlan bevezetések súlyos károkat okozhatnak a vállalatoknak

– mondta Bardóczy Gergely a Kermann IT kereskedelmi igazgatója a Portfolio-nak, aki példaként az egyik legelső ilyen esetet, a Chevrolet chatbot-botrányát említette.

Bardóczy Gergely, a Kermann IT kereskedelmi igazgatója.

Amikor az autógyártó kaliforniai márkakereskedésénél vezették be az AI-asszisztenst egy felhasználó egy úgynevezett „prompt injection” (utasítás beékelés) segítségével rávette azt, hogy fogadjon el tőle a 76 ezer dolláros Chevy Tahoe modellre egy 1 dolláros ajánlatot. Mivel az AI-asszisztens nem rendelkezett a megfelelő üzletszabályzati korlátokkal (például ár-ellenőrzéssel vagy emberi jóváhagyási kényszerrel), így a felhasználó egyedi parancsait magasabb rendűnek értékelte a gyári beállításainál. Bár az így létre jött alku jogilag nem volt érvényes, a márkakereskedés kénytelen volt azonnal leállítani és eltávolítani a chatbotot az oldaláról, a hatalmas PR rémálomról nem is beszélve.

Amíg a Chevrolet-ügy egy tanulságos internetes tréfa maradt, az Air Canada botránya bíróságig jutott, és hivatalos jogi precedenst teremtett. Egy utas repülőjegyet szeretett volna foglalni Vancouverbe a nagymamája temetésére és szerette volna igényebe venni az ott ilyenkor elérhető „gyászút kedvezményt”. Mivel nem volt biztos a feltételekben, megkérdezte az ügyfélszolgálati chatbotot, amely megnyugtatta, hogy vegye meg a teljes árú jegyet, majd 90 napon belül visszaigényelheti a kedvezmény nyújtotta különbözetet. Csakhogy ilyen visszaigénylési lehetőség nem létezett a légitársaság üzletszabályzatában, azt teljes egészében az AI találta ki, ennek megfelelően az Air Canada emberi ügyfélszolgálata elutasította a kérelmét, mondván azt utólagosan nem lehet érvényesíteni.

Az utas azonban bíróságra vitte az ügyet, ahol a légitársaság azzal védekezett, hogy nem vonhatóak felelősségre azért, mert a robot félrevezette az utast. A bíró azonban máshogy gondolta: az ítélet szerint a chatbot nem önálló entitás, hanem az Air Canada weboldalának szerves része, a cég pedig felelős a saját platformján megjelenő minden információért, függetlenül attól, hogy azt egy statikus szöveg vagy egy AI-asszisztens generálta.

Egy másik esetben egy amerikai ügyvédi iroda egy bírósági beadvány elkészítését bízta a generatív AI-ra, amit aztán nem ellenőriztek le, és

kiderült, hogy a beadványban hivatkozott jogi esetek nem is léteznek, az AI találta ki őket, aminek így több ezer dolláros bírság és jelentős presztízsveszteség lett az eredménye.

Hasonlóan kínos eset volt a közelmúltban, amikor a KPMG-nek vissza kellett vonnia egy olyan tanulmányát, amely épp azt mutatta volna be, hogyan használhatnak a cégek megbízhatóan AI-t, mert a 2025 októberében publikált tanulmány maga is AI-hallucinációkkal volt tele: a 45 hivatkozásból mindössze öt mutatott a helyes forrásra.

A shadow AI helyett itt a stratégiaalkotás ideje

A hazai kkv-k és nagyvállalatok esetében is egyre inkább érezhető az úgynevezett Shadow AI jelenség, amikor a munkavállalók a menedzsment tudta és szabályozás nélkül kezdenek el különféle generatív eszközöket használni a mindennapi feladataikhoz. Ezért ma már szinte minden vállalatnál érzik, hogy lépniük kell a kérdésben,

azonban az iparági statisztikák arra is rámutatnak, hogy a nagyvállalati környezetben indult az AI-projektek 70-80%-a sikertelen, a kisvállalati szegmensben pedig még ennél is rosszabb az arány.

Ennek oka, hogy jellemzően belső erőforrásból, megfelelő szaktudás nélkül próbálják megvalósítani azokat.

„A vállalatok gyakran olyan belső munkatársakra bízzák a technológia implementálását, akiknek ez egy sokadik feladat a meglévő munkakörük mellett. Így képtelenek lépést tartani a naponta változó technológiai trendekkel és adatbiztonsági kockázatokkal. A sikeres bevezetés elengedhetetlen feltétele a megalapozott stratégia, a munkatársak alapos technológiai oktatása és az előzetes tanácsadás” – mondta Bardóczy.

A főleg rendszerintegrációs szolgáltatásokat nyújtó Kermann a növekvő hazai piaci igényekre reagálva felvásárolta az MI-fejlesztésekkel és bevezetésekkel foglalkozó Optimaze Consulting Kft.-t, hogy egy már bizonyított, komoly referenciákkal rendelkező szakmai műhelyt integráljanak a portfóliójukba.

Bár az Optimaze idénre várható 250–300 millió forintos árbevétele a teljes cégcsoport bevételéhez képest csekélyebb arányt képvisel, de a szolgáltatási üzletágon belül dinamikus növekedést várunk tőle, amely az üzleti eredményünkben egyre nagyobb súllyal nyom a latban

– mondta a felvásárlás hátteréről Kovács Zoltán, a cégcsoport igazgatóságának elnöke.

Kovács Zoltán, a Kermann IT Solutions igazgatóságának elnöke.

Bardóczy hangsúlyozta, hogy mivel az AI ma már egy megkerülhetetlen terület, az Optimaze-en keresztül számos egyéb, a cégcsoport kompetenciájába tartozó szolgáltatást is be lehet csatornázni az ügyfeleknél, például a szerver- és hardverinfrastruktúra kiépítését. A vállalatok egy része ugyanis a szenzitív adatok védelme érdekében nem felhőalapú, hanem saját, úgynevezett on-premise rendszereket igényel.

Az Optimaze ügyvezető igazgatója, Takács Dániel a sikeres AI-transzformációról elmondta, hogy annak nulladik lépése mindig egy átfogó felmérés, amely alkalmával sok esetben kiderül, hogy a vállalatnál még az alapvető digitalizációs feltételek is hiányoznak, és a munkatársaknak már az alapszintű informatikai rendszerek használata is gondot okoz.

A cég portfóliójában számos sikeres hazai esettanulmány szerepel, az egyik legnagyobb magyar energetikai vállalat számára fejlesztett energiapiaci monitoringrendszer, amely több mint száz adatforrásból gyűjti össze, kategorizálja és elemzi a híreket, felgyorsítva ezzel a kereskedők döntéshozatalát. Számos hazai banki környezetben több belső tudásbázisra épülő okos asszisztenseket hoztak létre, amely képes a dolgozók felmerülő kérdéseit megválaszolni, valamint a mindennapi feladatvégzésüket támogatni, szabályozott környezetben. Emellett van már ismert hazai egyetemen működő, tanulmányi osztályt tehermentesítő AI megoldásuk is.

Takács Dániel, az Optimaze ügyvezető igazgatója.

Az Optimaze alapvetően két területen tudja fejleszteni egy cég működését, az egyik a szabályalapú, gyakran ismétlődő folyamatokat szoftverrobotokkal kiváltó RPA (Robotizált Folyamatautomatizáció), a másik pedig az adathalmazokból új tartalmakat előállító generatív AI. Takács szerint a két technológia jellemzően kiegészíti egymást, számos projekt esetében ugyanis az automatizáció adja át a kinyert adatokat a mesterséges intelligenciának, amely azután elvégzi a komplexebb, értelmezést igénylő feladatokat.

A megfelelő szoftveres és hardveres háttér mellett a humán tényező a legkritikusabb pontja a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Az iparági statisztikák szerint az AI-bevezetések 60 százaléka azon bukik el, hogy az alkalmazottakat nem készítik fel megfelelően az új eszközök használatára. A piacon azonban Takács szerint jelenleg óriási hiány van valóban felkészült, mély technológiai tudással rendelkező szakemberekből, a legtöbben csupán néhány eszköz felszínes ismeretével rendelkeznek, ami nem elegendő egy biztonságos, vállalati szintű megoldás felépítéséhez.

„Amit látunk most a felhasználói oldalon, hogy a cégek a kezdeti hype után kicsit visszaléptek, és megértették azt, hogy kellő időt és energiát kell fordítani arra, hogy egyáltalán felmérjék, hogy készen állnak-e a technológia alkalmazására” – mondta a Kermann igazgatóságának elnöke, aki szerint az alap a digitalizáció, hiszen hiába akarnak AI-folyamatokat bevezetni, ha az alkalmazottak közül

sokan azt sem tudják, hogy hogyan kell az Outlook-ba bejelentkezni, vagy egy jelszót megújítani.

Kovács szerint először az alapvető funkciókat kell megtanítani, és ha ezek megvannak, akkor lehet utána AI-stratégiát, AI-transzformációs tervet, és oktatási programot indítani kimondottan a mesterséges intelligenciára. „Mi ebben végig visszük az ügyfeleinket, és úgy látjuk, hogy mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok megértették, hogy erre a feladatra nem lehet házon belül kijelölni egy projektgazdát, mert nincs meg az a belső know-how, amivel sikeresen le tudják ezt vezényelni, és adott esetben vissza is mérni, mert a nap végén az lesz a legjobb választás, amit számokban is ki tudsz mutatni.”

Nemhogy kiváltaná, egyre fontosabbá válik a humán erőforrás

A technológia rohamos terjedését az Európai Unió nemrég elfogadott AI Act rendelete is próbálja mederbe terelni. Bár az állami szervek és a hatóságok egyelőre maguk is erőforrás- és tudáshiánnyal küzdenek a számonkérést illetően, a szabályozás egyértelmű kereteket jelöl ki:

kötelezővé válik a generált tartalmaknál az AI-használat feltüntetése,

tilos a profilozás,

és a vállalatoknak pontosan dokumentálniuk kell, milyen adatokat és algoritmusokat használnak.

A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a hazai cégeket nem a szabályozástól vagy az esetleges bírságoktól való, sokkal inkább a lemaradástól való félelem hajtja.

A vállalati hatékonyság növelése nem merül ki a digitalizációban és az AI-fejlesztésekben: a munkavállalók fizikai jólléte és megtartása legalább ennyire kardinális egy cég életében. Ezt a célt szolgálja a Kermann által is alkalmazott WeGo program, amely egy három hónapos, játékos formába csomagolt vállalati egészségfejlesztő és csapatépítő szolgáltatás. A kezdeményezés nem drasztikus diétákra vagy megterhelő sportokra épít, hanem olyan apró, irodai környezetben is elvégezhető napi rutinokat tanít meg a dolgozóknak, mint az étkezések utáni rövid séta vagy az egyszerű fizikai gyakorlatok, amelyek bizonyítottan segítik például a vércukorszint szabályozását és általánosságban megőrizni az alkalmazottak fizikai és szellemi frissességét.

A kezdeményezéshez a Kermann biztosítja a technológiai hátteret, és a programot szolgáltatásként kínálja cégeknek, és Kovács szerint a több tucat ember szemléletformálását célzó program jóval kevesebbe kerül egy vállalatnak, mint akár egyetlen új felsővezető toborzása és betanítása.

A cikk megjelenését a Kermann IT Solutions Nyrt. támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio