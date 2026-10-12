Szárnyal az OTP!

Nyomás alá kerültek a memóriachipgyártók részvényei, miután a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) jelentős technológiai előrelépésről számolt be. A vállalat az év végéig új generációs, nagyobb adatsűrűséget lehetővé tevő DDR5 szervermemóriákat tervez piacra dobni.

A fejlesztés fokozhatja a versenyt a globális memóriapiacon, ahol jelenleg a Samsung, az SK Hynix és a Micron számít meghatározó szereplőnek.

A bejelentés nyomán a Samsung részvényei 4,4, az SK Hynix papírjai 4,5 százalékkal estek hétfőn, míg a Micron árfolyama 1,7 százalékos mínuszban áll az amerikai tőzsdenyitás előtt.