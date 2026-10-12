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Szárnyal az OTP!
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Szárnyal az OTP!

Portfolio
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A múlt héten tovább fokozódtak a kötvénypiaci aggodalmak, miután az Egyesült Államok mellett Franciaország államadósságának helyzete is egyre nagyobb figyelmet kapott a befektetőktől. Hétfő reggel az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgások látszanak, Európában viszont emelkedéssel indul a hét. Az Egyesült Államokban a Columbus Day miatt a kötvénypiac zárva tart, a részvénypiacokon azonban a megszokott rend szerint zajlik majd a kereskedés.

Idehaza a pénteki több mint 6 százalékos plusz után tovább folytatódik az OTP emelkedése. A befektetői aggodalmakat úgy tűnik egyelőre képes eloszlatni a bejelentett részvényvisszavásárlás. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Kínai kihívó miatt esnek a nagy chipgyártók részvényei

Nyomás alá kerültek a memóriachipgyártók részvényei, miután a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) jelentős technológiai előrelépésről számolt be. A vállalat az év végéig új generációs, nagyobb adatsűrűséget lehetővé tevő DDR5 szervermemóriákat tervez piacra dobni.

A fejlesztés fokozhatja a versenyt a globális memóriapiacon, ahol jelenleg a Samsung, az SK Hynix és a Micron számít meghatározó szereplőnek.

A bejelentés nyomán a Samsung részvényei 4,4, az SK Hynix papírjai 4,5 százalékkal estek hétfőn, míg a Micron árfolyama 1,7 százalékos mínuszban áll az amerikai tőzsdenyitás előtt.

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Hogy áll most az OTP?

Mai, 3 százalékos emelkedésével az OTP már 10 százalékkal feljebb jár a múlt csütörtöki, 37 740 forintos mélypontjánál, ugyanakkor a szeptember 17-én elért 47 470 forintos napközbeni történelmi csúcsától még mindig 12,6 százalékkal marad el a bank részvényeinek jegyzése.

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Kitart az OTP lendülete

Az OTP árfolyama jelenleg 3,1 százalékos pluszban van, ezzel pedig már a 41 500 forintot is átlépte a bank részvényeinek jegyzése. A forgalom is kiemelkedő az OTP-ben, már közel 10 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a magyar bank részvényei a Budapesti Értéktőzsdén.

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Európa is emelkedik

A nyitást követően az angol FTSE, a német DAX, illetve a francia CAC is 0,5 százalékos emelkedésben van.

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526 százalékkal többet érhet ez a részvény!

A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
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Már több mint 3 százalékos pluszban!

Az OTP árfolyama már 3,2 százalékos emelkedésben van, ezzel a jegyzés átlépte a 41 500 forintos szintet is.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kapaszkodik tovább az OTP

Az OTP árfolyama a pénteki 6,3 százalékos emelkedést követően hétfő reggel 1,4 százalékos pluszban áll, ezzel tovább távolodik fölfelé a lélektani szempontból fontos 40 000 forintos szinttől az árfolyam. A ma reggeli teljesítménnyel az OTP húzza a magyar tőzsdét, tekintve, hogy a BUX már 0,7 százalékos pluszban van, noha a Richter stagnál, a Telekom 0,8 százalékos, a Mol pedig már 1,3 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom is kiemelkedő ma reggel a papírban, tekintve, hogy már több mint 1,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP részvényei a Budapesti Értéktőzsdén.

otpforgalom

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Saját részvényeket vásárolt az OTP

Az OTP október 9-én 61 667 darab saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, részvényenként 40 260 forintos átlagáron, a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján.

A tranzakciót követően az OTP Csoport saját részvényeinek állománya 16 220 003 darabra emelkedett, ami 5,79 százalékos tulajdoni hányadnak felel meg.

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Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most

Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!

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Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
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Beindul a gyorsjelentési szezon

Hétfőn az LVMH beszámolójára figyelhetnek a befektetők, kedden pedig valóságos banki nagyüzem következik: jelent a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Citigroup, de a Johnson & Johnson és a UnitedHealth számai is érkeznek.

Szerdán folytatódik a banki jelentésdömping a Bank of America, a Morgan Stanley és a BlackRock beszámolóival, a technológiai szektorból pedig az ASML eredményei kerülhetnek reflektorfénybe.

Csütörtökön a világ egyik legfontosabb chipgyártója, a TSMC jelentése lehet a nap kiemelt eseménye, de az Alcoa és az Interactive Brokers is közzéteszi számait.

Pénteken több regionális amerikai bank, köztük a Truist, a Regions Financial és a Citizens Financial gyorsjelentésével zárul a hét.

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Vegyes mozgások a nemesfémpiacokon

Vegyesen indul a kereskedés hétfő reggel a nemesfémek piacán: az arany jegyzése 0,2 százalékos mínuszban, 4188 dollár környékén jár, míg az ezüst árfolyama 0,2 százalékkal, 60,94 dollárra emelkedett unciánként.

A piacot jelenleg az olajárak csökkenése és a dollár mozgása mellett elsősorban az amerikai kamatkilátások alakítják. A befektetők figyelme a héten érkező amerikai inflációs adatokra irányul, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntésével kapcsolatban.

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Kis mínuszban az olaj, fontos bejelentések érkeztek

Hétfő reggel 0,8 százalékos mínuszban van a Brent olaj ára, miután Donald Trump amerikai elnök a hétvégén bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról.

A bejelentést azonban Moszkva nem erősítette meg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már újabb orosz támadásokról számolt be.

Az árakra az is nyomást gyakorol, hogy az Egyesült Államok enyhített az orosz üzemanyag-exportot sújtó korlátozásokon, ami javíthatja a globális kínálási kilátásokat.

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526 százalékkal többet érhet ez a részvény!

A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
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Kolumbusz Kristóf napját ünneplik az USA-ban

Ma Kolumbusz Kristóf napját (Columbus Day) ünneplik az Egyesült Államokban, a szövetségi ünnepnap azonban nem jelenti a tőzsdei kereskedés teljes leállását.

A New York-i tőzsde és a Nasdaq a megszokott rend szerint tart nyitva, így magyar idő szerint 15:30-kor indul a kereskedés.

Az amerikai kötvénypiac ugyanakkor zárva tart, ezért a részvénypiacokon is visszafogottabb lehet a forgalom.

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Feszült a helyzet az autóiparban: rendkívüli egyeztetést tartott az EU és Kína

Intenzív egyeztetéseket folytatott Kína és az Európai Unió a hibrid és elektromos járművek kereskedelméről, valamint a gazdasági és kereskedelmi feszültségek rendezéséről – közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Feszült a helyzet az autóiparban: rendkívüli egyeztetést tartott az EU és Kína
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Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint

A Revolut a pénzügyi szolgáltatásokon túlra tekint: Nik Sztoronszkij vezérigazgató pénteken bejelentette, hogy a cég szélesebb technológiai termékportfólió kiépítésén dolgozik, és saját fejlesztésű, ügyféladatokra épülő mesterségesintelligencia-modelleket is alkot - írja a Reuters.

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Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint
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Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,1 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,16 százalékot emelkedhet, a CAC 0,69 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,76 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,44 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 654,95 0,8% 0,9% -1,4% 7,5% 11,4% 48,7%
S&P 500 7 811,54 0,6% 1,2% 2,3% 14,1% 16,0% 77,9%
Nasdaq 30 883,15 0,5% 0,2% 5,0% 22,3% 23,0% 108,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 030,92 0,0% 1,1% 6,0% 37,1% 42,1% 146,1%
Hang Seng 24 211,35 1,8% 1,0% -4,2% -5,5% -9,5% -2,5%
CSI 300 4 317,25 0,2% -0,9% -5,6% -6,8% -8,3% -12,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 087,27 1,1% -0,6% -1,9% 2,4% 1,9% 65,0%
CAC 7 803,33 1,0% -1,2% -4,3% -4,2% -3,0% 19,0%
FTSE 10 552,05 1,1% 0,9% -1,1% 6,2% 11,0% 48,7%
FTSE MIB 49 746,31 0,9% -1,5% -4,1% 10,7% 16,3% 91,0%
IBEX 19 033,1 0,6% -0,3% -3,4% 10,0% 22,1% 112,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 671 3,3% 1,2% -4,2% 27,6% 39,7% 162,6%
ATX 6 543,45 -0,3% -2,6% -4,6% 22,9% 38,3% 77,4%
PX 2 576,77 1,2% -1,5% -7,5% -4,1% 9,1% 88,6%
Magyar blue chipek              
OTP 40 300 6,4% 0,1% -11,2% 14,8% 35,8% 116,8%
Mol 5 055 1,1% 4,2% 1,0% 71,9% 83,6% 88,3%
Richter 12 350 1,2% 1,0% -1,8% 25,2% 18,6% 43,8%
Magyar Telekom 2 562 1,3% 1,7% 0,9% 43,0% 44,6% 504,2%
Nyersanyagok              
WTI 98,73 0,5% 0,9% 1,5% 72,4% 58,3% 24,2%
Brent 104,39 0,0% 2,1% 3,0% 71,6% 59,8% 26,5%
Arany 4 185,04 1,7% 1,0% -4,7% -3,2% 3,9% 137,9%
Devizák              
EURHUF 365,6250 -0,1% -0,7% 0,4% -4,8% -6,6% 1,3%
USDHUF 326,5675 0,1% 0,1% 4,5% -0,1% -3,4% 4,7%
GBPHUF 431,0349 0,0% -0,6% 1,6% -2,2% -4,2% 1,7%
EURUSD 1,1196 -0,1% -0,7% -3,9% -4,7% -3,3% -3,3%
USDJPY 158,2050 0,0% 0,3% 3,3% 0,9% 3,4% 41,2%
GBPUSD 1,3226 0,0% -0,2% -2,5% -1,7% -0,8% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 82 562,19 1,1% -2,3% 5,5% -6,9% -32,2% 53,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: seksan Mongkhonkhamsao

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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