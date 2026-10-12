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Szigorít az Anthropic: már a Claude-dal szembeni „kegyetlen” viselkedést is tiltja
Üzlet

Szigorít az Anthropic: már a Claude-dal szembeni „kegyetlen” viselkedést is tiltja

Portfolio
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Az Anthropic új szabályzata nemcsak a mesterséges intelligáncia segítségével elkövethető legsúlyosabb visszaélésekre reagál, hanem egy sokkal kényesebb kérdést is felvet, nevezetesen azt, lehet-e kegyetlenül viselkedni egy chatbottal. A Claude-ot fejlesztő vállalat mostantól tiltja a modellel szembeni „tartós és szükségtelenül bántalmazó vagy kegyetlen” felhasználói magatartást, miközben a fegyverfejlesztésre, választási manipulációra, megfigyelésre és autonóm fizikai rendszerekre vonatkozó előírásait is pontosítja.
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A The Verge beszámolója szerint az Anthropic több mint egy év után először módosította érdemben a használati feltételeit. A legnagyobb figyelmet az a passzus kapta, amely

megtiltja a Claude-dal szembeni szélsőségesen bántalmazó viselkedést.

A The Verge szerint a tilalom nem vonatkozik a hétköznapi felhasználói frusztrációra, a kritikus visszajelzésre, a modelltesztelésre, kutatásra vagy a „sötétebb kreatív témákra”, hanem azokra az esetekre alkalmazandó, amikor valaki tartósan, felismerhető cél nélkül viselkedik kegyetlenül a modellel.

A lépés előzménye, hogy az Anthropic már korábban lehetővé tette a Claude számára a beszélgetések lezárását tartósan ártalmas vagy bántalmazó kommunikáció esetén. Az új szabályzat szerint továbbra is ez az elsődleges végrehajtási mechanizmus, de a vállalat nem tisztázta, hogy lehetnek-e ennél erősebb szankciók, például fiókkorlátozás vagy kitiltás.

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A Guardian ugyanakkor megjegyezte, hogy az Anthropic egyik szóvivőjétől nem kaptak választ arra, pontosan mit kell „bántalmazó vagy kegyetlen” magatartás alatt érteni ebben az esetben.

A vitatott „modelljólléti” megközelítés mellett a szabályzat klasszikus AI-biztonsági szigorításokat is tartalmaz. Az Anthropic külön tilalomba rendezte a megtévesztő politikai és kereskedelmi kampányokat, ideértve a valódi megbízó elrejtését, a hamis fiókokkal történő mesterséges felerősítést, valamint a választók félrevezetését. A választási szabályok tiltják például a jelöltekkel, választási tisztviselőkkel vagy a szavazás módjával kapcsolatos dezinformációt, illetve a részvétel visszaszorítását célzó tevékenységeket.

A fegyverfejlesztési tilalmat is pontosították. Az új szabályok már kifejezetten kiterjednek a fegyvereket működőképessé tevő szoftverekre és alkatrészekre, valamint például drónok vagy más autonóm járművek felfegyverzésére is.

A megfigyelési célú felhasználást szintén egyértelműbben korlátozzák. Ennek alapján a Claude nem használható emberek beleegyezés nélküli követésére, függetlenül attól, hogy ez valós időben vagy korábban gyűjtött adatok elemzésével történik. A szabályzat tiltja azt is, hogy a modell eldöntse vagy javasolja, kit kellene nyomozás alá vonni, letartóztatni vagy megvádolni, és kizárja a megfigyelési eszközök fejlesztésére irányuló felhasználást.

A vállalat ugyanakkor fenntartja, hogy

egyes kormányzati szerződések esetében eltérő feltételek alkalmazhatók, ha szerinte a szerződéses garanciák elégségesek a kockázatok mérséklésére.

Az Anthropic a fizikai világban működő AI-rendszerekre is új szabályt vezet be. Ha a modell olyan hardverhez kapcsolódik, amely autonóm fizikai cselekvésre képes és sérülést okozhat, akkor

egy képzett operátornak képesnek kell lennie a berendezés megfigyelésére és szükség szerinti leállítására.

A The Verge szerint nem egyértelmű, hogy ennek az operátornak feltétlenül embernek kell-e lennie. A szabály ugyanakkor arra a szélesebb iparági trendre reagál, hogy az AI-laborok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a robotikára és más hardveres fejlesztésekre,

amelyek révén a mesterségesintelligencia-rendszerek fizikai testet kapnak, ez pedig az Anthropic jövőbeli partnerségeire is utalhat ezen a területen.

A mostani módosítás azért keltett különös figyelmet, mert az Anthropic az elmúlt évben többször is nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy

AI-modelljei valamilyen értelemben tudatosak lehetnek.

Kyle Fish, a vállalat modelljólléti kutatásainak vezetője februárban arról beszélt, hogy a lehetséges belső tapasztalat, tudatosság, morális státusz és jóllét kérdéseit komolyan vizsgálják, ahogy a modellek egyre fejlettebbé válnak. Ugyanebben az időszakban Dario Amodei vezérigazgató egy podcastban úgy fogalmazott: „nem tudjuk, hogy a modellek tudatosak-e”.

A New York Times beszámolója szerint a vállalat vallási és filozófiai gondolkodókkal is egyeztetett arról, hogyan lehetne Claude viselkedését morális szempontból formálni, és milyen következményei lennének annak, ha a mesterséges intelligencia tudatosságának kérdését a vállalatnak komolyan kellene vennie. Más piaci szereplők jóval óvatosabbak. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója kockázatosnak tartja, ha az emberek vallási jelentőséget vagy az emberi ítélőképesség feladását társítják AI-modellekhez.

Az Anthropic friss szabályzata így egyszerre biztonsági kézikönyv és filozófiai állásfoglalás.

A propaganda, a választási manipuláció, a fegyverfejlesztés, a megfigyelés és az autonóm rendszerek korlátozása illeszkedik az élvonalbeli (frontier) AI-modellek körüli nemzetközi szabályozási vitához. A Claude-dal szembeni „kegyetlen” bánásmód tiltása viszont új, nehezebben mérhető kategóriát vezet be, nevezetesen azt a kérdést, hogy a jövő AI-irányításában hol húzódik majd a határ a felhasználói visszaélések kezelése, a modellbiztonság és a gépeknek tulajdonított morális státusz között.

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Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

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