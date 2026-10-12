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Több százmillió dolláros mentőövet kap a Getty Images, teljesen átalakul a cég
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Több százmillió dolláros mentőövet kap a Getty Images, teljesen átalakul a cég

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A Getty Images csődvédelmet kért, és a Koch család befektetési cégének segítségével zártkörűen működő vállalattá alakul át egy előre egyeztetett szerkezetátalakítási megállapodás keretében - írta a WSJ.

A Koch Equity Development és a Getty család egyes tagjai összesen 533 millió dolláros tőkebefektetést vállaltak a Getty Images privatizációjának és a Chapter 11 szerinti csődeljárásának lebonyolítására. A szerkezetátalakítás eredményeként a Koch és a Getty család befektetői együttesen a reorganizált cég 100 százalékát birtokolják majd.

A megállapodás részeként a Getty fedezetlen kötvényeinek 83,5 százalékát birtokló kötvénytulajdonosok beleegyeztek 270 millió dollárnyi fedezetlen kötelezettség leírásába, ami jelentősen csökkenti a vállalat adósságállományát. Emellett a biztosított kötvények és a lejárati hitelek mintegy 89 százalékát, valamint a rulírozó hitelkeret teljes egészét jegyző hitelezők is elfogadták a kamatterhek mérséklését és a futamidők meghosszabbítását.

A Getty a következő hetekben kéri a hitelezők hivatalos jóváhagyását a tervre,

ezt követően indítja el az előre előkészített csődeljárást. A szükséges hitelezői többség már elkötelezte magát a reorganizációs terv megszavazása mellett, a szerkezetátalakítást pedig az év végéig tervezik lezárni.

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A vállalat az eljárás alatt is zavartalanul folytatja működését, az átmeneti időszakban ugyanis a Koch akár 143 millió dolláros áthidaló finanszírozással támogatja a céget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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