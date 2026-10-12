Veszélyek a kötvénypiacon - Mi történik a tőzsdéken?

Gazdasági események szempontjából nem várható ma piacmozgató adatközlés, az iráni hírekre érdemes így elsősorban figyelni.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!
Beindul a gyorsjelentési szezon
Hétfőn az LVMH beszámolójára figyelhetnek a befektetők, kedden pedig valóságos banki nagyüzem következik: jelent a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Citigroup, de a Johnson & Johnson és a UnitedHealth számai is érkeznek.
Szerdán folytatódik a banki jelentésdömping a Bank of America, a Morgan Stanley és a BlackRock beszámolóival, a technológiai szektorból pedig az ASML eredményei kerülhetnek reflektorfénybe.
Csütörtökön a világ egyik legfontosabb chipgyártója, a TSMC jelentése lehet a nap kiemelt eseménye, de az Alcoa és az Interactive Brokers is közzéteszi számait.
Pénteken több regionális amerikai bank, köztük a Truist, a Regions Financial és a Citizens Financial gyorsjelentésével zárul a hét.
Vegyes mozgások a nemesfémpiacokon
Vegyesen indul a kereskedés hétfő reggel a nemesfémek piacán: az arany jegyzése 0,2 százalékos mínuszban, 4188 dollár környékén jár, míg az ezüst árfolyama 0,2 százalékkal, 60,94 dollárra emelkedett unciánként.
A piacot jelenleg az olajárak csökkenése és a dollár mozgása mellett elsősorban az amerikai kamatkilátások alakítják. A befektetők figyelme a héten érkező amerikai inflációs adatokra irányul, amelyek újabb támpontot adhatnak a Fed következő kamatdöntésével kapcsolatban.
Kis mínuszban az olaj, fontos bejelentések érkeztek
Hétfő reggel 0,8 százalékos mínuszban van a Brent olaj ára, miután Donald Trump amerikai elnök a hétvégén bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról.
A bejelentést azonban Moszkva nem erősítette meg, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig már újabb orosz támadásokról számolt be.
Az árakra az is nyomást gyakorol, hogy az Egyesült Államok enyhített az orosz üzemanyag-exportot sújtó korlátozásokon, ami javíthatja a globális kínálási kilátásokat.
526 százalékkal többet érhet ez a részvény!
A tőzsdén időről időre felbukkannak olyan részvények, amelyekben egészen extrém felértékelődési potenciál rejlik. Mostani elemzésünkben is egy ilyen papírral foglalkozunk: a hozamlehetőség kiemelkedő, ráadásul egy ígéretes fejlesztés és több közelgő katalizátor is komoly lehetőséget tartogathat a befektetők számára. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kolumbusz Kristóf napját ünneplik az USA-ban
Ma Kolumbusz Kristóf napját (Columbus Day) ünneplik az Egyesült Államokban, a szövetségi ünnepnap azonban nem jelenti a tőzsdei kereskedés teljes leállását.
A New York-i tőzsde és a Nasdaq a megszokott rend szerint tart nyitva, így magyar idő szerint 15:30-kor indul a kereskedés.
Az amerikai kötvénypiac ugyanakkor zárva tart, ezért a részvénypiacokon is visszafogottabb lehet a forgalom.
Feszült a helyzet az autóiparban: rendkívüli egyeztetést tartott az EU és Kína
Intenzív egyeztetéseket folytatott Kína és az Európai Unió a hibrid és elektromos járművek kereskedelméről, valamint a gazdasági és kereskedelmi feszültségek rendezéséről – közölte hétfőn a kínai kereskedelmi minisztérium. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Technológiai portfóliót épít a Revolut a vezérigazgató szerint
A Revolut a pénzügyi szolgáltatásokon túlra tekint: Nik Sztoronszkij vezérigazgató pénteken bejelentette, hogy a cég szélesebb technológiai termékportfólió kiépítésén dolgozik, és saját fejlesztésű, ügyféladatokra épülő mesterségesintelligencia-modelleket is alkot - írja a Reuters.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,6 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,43 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,1 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,16 százalékot emelkedhet, a CAC 0,69 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,76 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,33 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,44 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 14,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 654,95
|0,8%
|0,9%
|-1,4%
|7,5%
|11,4%
|48,7%
|S&P 500
|7 811,54
|0,6%
|1,2%
|2,3%
|14,1%
|16,0%
|77,9%
|Nasdaq
|30 883,15
|0,5%
|0,2%
|5,0%
|22,3%
|23,0%
|108,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 030,92
|0,0%
|1,1%
|6,0%
|37,1%
|42,1%
|146,1%
|Hang Seng
|24 211,35
|1,8%
|1,0%
|-4,2%
|-5,5%
|-9,5%
|-2,5%
|CSI 300
|4 317,25
|0,2%
|-0,9%
|-5,6%
|-6,8%
|-8,3%
|-12,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 087,27
|1,1%
|-0,6%
|-1,9%
|2,4%
|1,9%
|65,0%
|CAC
|7 803,33
|1,0%
|-1,2%
|-4,3%
|-4,2%
|-3,0%
|19,0%
|FTSE
|10 552,05
|1,1%
|0,9%
|-1,1%
|6,2%
|11,0%
|48,7%
|FTSE MIB
|49 746,31
|0,9%
|-1,5%
|-4,1%
|10,7%
|16,3%
|91,0%
|IBEX
|19 033,1
|0,6%
|-0,3%
|-3,4%
|10,0%
|22,1%
|112,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 671
|3,3%
|1,2%
|-4,2%
|27,6%
|39,7%
|162,6%
|ATX
|6 543,45
|-0,3%
|-2,6%
|-4,6%
|22,9%
|38,3%
|77,4%
|PX
|2 576,77
|1,2%
|-1,5%
|-7,5%
|-4,1%
|9,1%
|88,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 300
|6,4%
|0,1%
|-11,2%
|14,8%
|35,8%
|116,8%
|Mol
|5 055
|1,1%
|4,2%
|1,0%
|71,9%
|83,6%
|88,3%
|Richter
|12 350
|1,2%
|1,0%
|-1,8%
|25,2%
|18,6%
|43,8%
|Magyar Telekom
|2 562
|1,3%
|1,7%
|0,9%
|43,0%
|44,6%
|504,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,73
|0,5%
|0,9%
|1,5%
|72,4%
|58,3%
|24,2%
|Brent
|104,39
|0,0%
|2,1%
|3,0%
|71,6%
|59,8%
|26,5%
|Arany
|4 185,04
|1,7%
|1,0%
|-4,7%
|-3,2%
|3,9%
|137,9%
|Devizák
|EURHUF
|365,6250
|-0,1%
|-0,7%
|0,4%
|-4,8%
|-6,6%
|1,3%
|USDHUF
|326,5675
|0,1%
|0,1%
|4,5%
|-0,1%
|-3,4%
|4,7%
|GBPHUF
|431,0349
|0,0%
|-0,6%
|1,6%
|-2,2%
|-4,2%
|1,7%
|EURUSD
|1,1196
|-0,1%
|-0,7%
|-3,9%
|-4,7%
|-3,3%
|-3,3%
|USDJPY
|158,2050
|0,0%
|0,3%
|3,3%
|0,9%
|3,4%
|41,2%
|GBPUSD
|1,3226
|0,0%
|-0,2%
|-2,5%
|-1,7%
|-0,8%
|-3,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|82 562,19
|1,1%
|-2,3%
|5,5%
|-6,9%
|-32,2%
|53,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: seksan Mongkhonkhamsao
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