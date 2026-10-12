Veszélyek a kötvénypiacon - Mi történik a tőzsdéken?

Hétfőn az LVMH beszámolójára figyelhetnek a befektetők, kedden pedig valóságos banki nagyüzem következik: jelent a JPMorgan, a Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Citigroup, de a Johnson & Johnson és a UnitedHealth számai is érkeznek.

Szerdán folytatódik a banki jelentésdömping a Bank of America, a Morgan Stanley és a BlackRock beszámolóival, a technológiai szektorból pedig az ASML eredményei kerülhetnek reflektorfénybe.

Csütörtökön a világ egyik legfontosabb chipgyártója, a TSMC jelentése lehet a nap kiemelt eseménye, de az Alcoa és az Interactive Brokers is közzéteszi számait.

Pénteken több regionális amerikai bank, köztük a Truist, a Regions Financial és a Citizens Financial gyorsjelentésével zárul a hét.