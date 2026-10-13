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Amerikában az eladók diktáltak
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Amerikában az eladók diktáltak

Portfolio
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Komolyabb eladási hullám söpört végig kedden az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak. Európában ugyanakkor többnyire folytatódik az emelkedés. A magyar tőzsdén az OTP tovább emelkedett, viszont a Mol esett, miután Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét. Az Egyesült Államokban is az eladók diktáltak, a vezető részvényindexek értéke csökkent a keddi kereskedésben.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
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Esett Amerika

A keddi kereskedésben csupán szerény eséseket láthattunk a tengerentúli részvénypiacokon: a Dow Jones és a Nasdaq értéke több mint 0,3 százalékkal, míg az S&P 500 értéke kevesebb mint 0,1 százalékkal esett a hétfői záróértékéhez képest.

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Franciaországban csinált nagybevásárlást az Nvidia

Francia technológiai startupokba fektet be az Nvidia, a Les Echos üzleti napilap értesülései szerint ugyanis az amerikai chipgyártó a Doctolib, a Genesis AI, a Pigment és az Entalpic vállalatokban szerez részesedést.

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Franciaországban csinált nagybevásárlást az Nvidia
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Kissebb mínuszban vannak az amerikai tőzsdék

A keddi kereskedés első felében csupán szerény eséseket láthatunk a tengerentúli részvénypiacokon: a Dow Jones értéke közel 0,4 százalékkal, a Nasdaq értéke 0,3 százalékkal, míg az S&P 500 értéke több mint 0,1 százalékkal esett a hétfői záróértékéhez képest.

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Az OTP húzza a magyar tőzsdét, a Mol gyengélkedik

Emelkedik a magyar tőzsde kedden délután, a BUX 0,6 százalékos pluszban van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek közül továbbra is az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 2,5 százalékkal emelkedett. A Magyar Telekom részvényei 2 százalékos pluszban állnak, míg a Richter 0,2 százalékkal került feljebb.

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A Mol eközben kilóg a sorból, az olajvállalat részvényei 1,9 százalékot veszítettek értékükbő.

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Alig mozdult Amerika

A nyitást követően mindhárom vezető részvényindexek stagnálásban van a tengerentúlon.

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Itt az újabb jó hír, zöld jelzést kapott az OTP

Zöld jelzést adott az Európai Bizottság arra, hogy az OTP felvásárolja a Luminort. Ezzel viszont még nem zárult le a több mint két éve tartó történet, a tranzakcióhoz a bankfelügyeletek jóváhagyása is kell, az értékelésben pedig az OTP oroszországi jelenléte is fontos kérdés lehet. Mutatjuk a részleteket. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Itt az újabb jó hír, zöld jelzést kapott az OTP
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Folytatódik az emelkedés a magyar tőzsdén

A BUX index jelenleg 0,9 százalékos pluszban, 144 274,8 ponton áll.

A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 2,3 százalékkal, 42 580 forintra emelkedett.

A Magyar Telekom részvényei 2,5 százalékos pluszban állnak, míg a Richter 0,1 százalékkal került feljebb.

Eközben a Mol árfolyama 1,3 százalékkal csökkent Az OTP forgalma kiemelkedő, eddig több mint 14,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei.

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Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után

A Wells Fargo a tavalyinál erősebb harmadik negyedéves eredményről számolt be: az egy részvényre jutó eredménye és a bevétele is nőtt éves alapon, ám a bevétel kis mértékben elmaradt a Reuters által gyűjtött elemzői várakozásban szereplőtől.  A bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot esik a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés utáni percekben.

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Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
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Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banktól: elmaradt a várttól a gyorsjelentés

A bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is elmarad a JP Morgan imént közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése a piac által várttól. A tőzsde ennek megfelelően reagált: 3,7%-os mínuszban van a részvényárfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

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Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banktól: elmaradt a várttól a gyorsjelentés
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4 éve sztár a magyar tőzsde - Ugye, hogy megérte magyar részvénybe fektetni!

Az ukrajnai háború kitörését követően világszerte nagyot estek a világ tőzsdéi, az azt követő energiaválság még lejjebb nyomta az árfolyamokat. 2022 októberében viszont azóta is tartó rali indult el, amiben nagyot mentek nemcsak a vezető amerikai részvénypiacok, de több ázsiai tőzsde és még a régiónk is. A magyar piac kiemelkedően teljesített az elmúlt négy évben, sőt van olyan lista, ahol a magyar piac világbajnok. Négy éves lett a bika piac, megnéztük, mi hajtotta a világ tőzsdéit, hol lehetett igazán nagyot nyerni vagy bukni, és miért tették jól azok, akik a magyar részvényekre fogadtak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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4 éve sztár a magyar tőzsde - Ugye, hogy megérte magyar részvénybe fektetni!
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Évtizedes fordulat a pénzvilágban: rekordösszegek zúdulnak az új kedvenc befektetésekbe

Az ázsiai befektetők – köztük nyugdíjalapok, családi vagyonkezelők és intézményi szereplők – egyre több tőkét csatornáznak hedge fundokba, mivel a hagyományos részvény-kötvény portfóliók teljesítménye megkérdőjeleződött a piaci turbulenciák közepette. A vagyonkezelés témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.

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Évtizedes fordulat a pénzvilágban: rekordösszegek zúdulnak az új kedvenc befektetésekbe
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Emelkedik a magyar tőzsde

Emelkedik a magyar tőzsde kedden délelőtt, a BUX index 0,8 százalékos pluszban áll.

A hazai blue chipek közül

  • az OTP 1,5 százalékot emelkedett,

  • a Mol 0,9 százalékot esett,

  • a Richter 0,2 százalékkal került feljebb,

  • a Magyar Telekom pedig 2 százalékos pluszban van.

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Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most érdemes lehet lecsapni rá!

A tőzsdéken egyre fontosabbá válik a megfelelő időzítés, hiszen a legnagyobb hozamokat gyakran azok a befektetők érhetik el, akik még a jelentős árfolyammozgások előtt felismerik a kínálkozó lehetőségeket. Mostani elemzésünkben éppen egy ilyen részvényt mutatunk be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most érdemes lehet lecsapni rá!
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Nagyot megy az OTP

Az OTP részvényei folytatják az emelkedést, a mai napon már 2,5 százalékos pluszban van a bankrészvény, ezzel pedig már a 42 600 forintos szintet is átvitte az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Vészjelzést adott ki az IMF

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett Globális pénzügyi stabilitási jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a pénzpiacok ellenállóképessége nem jelent egyet a biztonsággal, és számos kockázati tényező – a mesterséges intelligencia körüli korrekciótól a kötvényhozamok emelkedésén át a kibertámadásokig – fenyegeti a globális pénzügyi stabilitást.

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Vészjelzést adott ki az IMF
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Emelkednek az európai tőzsdék, de a technológiai részvényeket ütik

Emelkedéssel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, miután a csökkenő olajárak javították a befektetői hangulatot. A STOXX 600 index 0,4 százalékkal került feljebb, míg a londoni FTSE 100 közel 1 százalékot emelkedett.

A szektorok közül a vegyipari vállalatok teljesítenek a legjobban, 2 százalékos emelkedéssel, miközben a technológiai részvények 1,5 százalékot estek. Az eladási hullám hátterében a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) memóriachip-fejlesztéseivel kapcsolatos hírek állnak, amelyek felerősítették a kínai versenytársak térnyerésével kapcsolatos aggodalmakat.

Az egyedi részvények közül a Nokia 4,4 százalékot esett, miután bejelentette Enterprise Campus Edge üzletágának eladását, míg az LVMH árfolyama a vártnál gyengébb harmadik negyedéves értékesítési adatok ellenére is enyhén emelkedett.

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Egyre lejjebb a Mol

A Mol részvényei már 1,8 százalékos mínuszban járnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom is átlagon felüli, már több mint 500 millió forint értékbek cseréltek gazdát a Mol részvényeivel a BÉT-en.

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Kisebb mínuszban a Mol

Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét a Mol helyett.

A hírek hatására kisebb, 0,4 százalékos esésben van most a Mol árfolyama.

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Nagy bejelentés jött a BYD magyar gyáráról!

A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi-gyárában - jelentette be Stella Li ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-be hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában.

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Nagy bejelentés jött a BYD magyar gyáráról!
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Története legnagyobb bukójába futhatott bele a Gránit Bank

A Gránit Bank tőle szokatlan hírt közölt, a hitelintézet 16 éves történetében valószínűleg még nem fordult elő ekkora tartalékképzés. A bank a harmadik negyedévben 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el, amelyből 9 milliárd forint egyetlen ügyfélcsoporthoz kapcsolódik – jelentette be a hitelintézet. A szigorú banktitok miatt nem tudhatjuk biztosan, de feltételezhetően a csődvédelem alá került Bayer Constructtal szembeni követelésről van szó, a tartalékképzés a bank első három negyedéves nyereségét 16,6 milliárd forintról 7,2 milliárd forintra csökkentette.

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Története legnagyobb bukójába futhatott bele a Gránit Bank
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Szakad a dél-koreai tőzsde, 10 százalékot zuhant az egyik legnagyobb chipgyártó

Nagy eladási hullám söpört végig kedden a dél-koreai tőzsdén, a Kospi index több mint 7 százalékot zuhant. Az esés élén a félvezetőgyártók állnak: a Samsung Electronics részvényei 7,6 százalékot, az SK Hynix papírjai pedig 10 százalékot veszítettek értékükből a reggeli kereskedésben.

A zuhanás mögött elsősorban a mesterségesintelligencia-szektor túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak, valamint a kínai chipgyártók erősödő versenye állnak. A befektetői hangulatot tovább rontották a Broadcom vezérigazgatójának figyelmeztető kijelentései, illetve az amerikai félvezetőgyártók hétfői gyengélkedése.

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Váratlan fordulat a Mol szerbiai üzletében: az amerikaiak vihetik el a NIS-t a magyarok elől

Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét. A politikus úgy véli, hogy az orosz fél már több fontos kérdésben megállapodott a magyar Mol-lal, ugyanakkor az amerikai–orosz energetikai közeledés új lehetőségeket nyithat meg – számolt be a Blic.

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Váratlan fordulat a Mol szerbiai üzletében: az amerikaiak vihetik el a NIS-t a magyarok elől
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Olyasmire készülhet a mesterséges intelligencia, amire eddig csak a sci-fikben volt példa

Az Anthropic kísérletei szerint már csak néhány hónapra lehetünk attól, hogy a kisméretű mesterségesintelligencia-modellek képesek legyenek önmagukat replikálni a kereskedelmi forgalomban kapható IoT-eszközökön, például az okoshűtőkön vagy az olcsó Android TV-boxokon.

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Olyasmire készülhet a mesterséges intelligencia, amire eddig csak a sci-fikben volt példa
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Hat év vesszőfutásának vethet véget a Citigroup

A Reuters két, az ügyet ismerő forrásból úgy értesült, hogy a Citigroup, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja igyekszik mielőbb lezárni a felügyeleti hatóságok által még 2020-ban előírt hiányosságok pótlását, hogy ezt követően teljes figyelmét a növekedésre fordíthassa.

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Hat év vesszőfutásának vethet véget a Citigroup
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Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is

Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely legfrissebb World Economic Outlook jelentésében idén 1,9, jövőre 2,1 százalékos GDP-bővülést vár. Az inflációs előrejelzést ennél is jelentősebben módosította a szervezet, hiszen az idei pénzromlás várható mértékét az áprilisi 3,8 százalékról 1,9 százalékra csökkentette. A munkanélküliség ugyanakkor a korábban vártnál magasabb lehet, idén 4,5 százalékos rátával számolnak. A globális gazdaság idén 3,1, jövőre 3,4 százalékkal nőhet, a világszintű infláció viszont 4,7 százalékra gyorsulhat. Az IMF szerint a nyersolaj átlagára idén közel 96 dollár lehet hordónként, szemben a tavalyi 68 dollárral.

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Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is
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Esésben az olajár

Esnek az olajárak kedden reggel, miután a befektetők az orosz energiahordozók globális piacra történő visszatérésének lehetőségét mérlegelik. A Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, 105,05 dollárra, míg a WTI árfolyama 1,6 százalékkal, 92,27 dollárra csökkent hordónként.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Donald Trump hétfőn megvédte az orosz dízelszállításokra vonatkozó korlátozások ideiglenes enyhítését, amely hat hónapon keresztül tenné lehetővé az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacokra történő szállítását.

A Goldman Sachs szerint ugyanakkor a többletkínálat csak korlátozottan enyhítheti az üzemanyagpiaci feszültségeket, mivel az orosz finomítói kapacitásokat jelentős kiesések sújtják, miközben a globális dízelkészletek továbbra is alacsonyak.

Az olajárak esését emellett mérsékli a közel-keleti helyzet kiéleződése: a jemeni húszik szombaton támadást intéztek Rijád nemzetközi repülőtere ellen, amelyben 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek.

(CNBC)

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Figyelmeztet az IMF, az AI-részvények esése a gazdaságra is hatással lehet

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jelentős árfolyamesése a reálgazdaságra is hatással lehet – figyelmeztetett kedden Athanasios Vamvakidis, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) monetáris és tőkepiaci részlegének igazgatóhelyettese.

A szakember szerint egy AI-részvényeket érintő piaci korrekció első körben nem feltétlenül rántaná magával a technológiai szektoron kívüli vállalatok papírjait, ugyanakkor a részvényárfolyamok esése a vagyonhatáson keresztül a reálgazdaságba is begyűrűzhet.

Ez azt jelenti, hogy a befektetői vagyon csökkenése visszafoghatja a fogyasztást és a gazdasági aktivitást, a következmények súlyossága azonban attól függ, milyen forgatókönyv szerint zajlik le a piaci korrekció.

(Reuters)

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Komoly eladási hullám söpör végig az ázsiai technológiai részvényeken

Komoly eladási hullám söpör végig az ázsiai technológiai részvényeken, miután a Wall Streeten hétfőn látott chipipari gyengélkedés átterjedt az ázsiai piacokra is.

A dél-koreai SK Hynix árfolyama több mint 8 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,9 százalékot esett, míg Japánban a SoftBank 8,0, a Tokyo Electron pedig 6,6 százalékos mínuszba került.

Az esést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozásával kapcsolatos aggodalmak, valamint a kínai chipgyártók erősödő versenye magyarázza. A kínai CXMT ugyanis jelentős előrelépést jelentett be egy új memóriachip-architektúra fejlesztésében, ami a befektetők szerint hosszabb távon veszélyeztetheti a piacvezető gyártók pozícióját.

Elemzők szerint ugyanakkor a heves piaci reakció inkább az AI-részvényekkel kapcsolatos befektetői hangulat sérülékenységét jelzi, mintsem a chipipari versenyhelyzet azonnali megváltozását. A kínai gyártók ugyanis továbbra is jelentős technológiai lemaradásban vannak a fejlett HBM-memóriák piacán.

(CNBC)

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Esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,94 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,32 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,36 százalékot emelkedhet, a CAC 0,35 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,19 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,79 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az építőipar augusztusi teljesítményét ismerhetjük meg, amely az ágazat helyzetéről és a beruházási folyamatokról adhat friss képet. Az Egyesült Államokban az NFIB szeptemberi kisvállalati üzleti optimizmus indexe érkezik, emellett az OPEC havi olajpiaci jelentésére érdemes figyelni. Utóbbi a keresleti és kínálati kilátások értékelésén keresztül az olajárakat is megmozgathatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 850,55 0,4% 1,1% -1,4% 7,9% 14,0% 50,8%
S&P 500 7 807,24 -0,1% 0,4% 2,0% 14,0% 19,1% 79,4%
Nasdaq 30 664,7 -0,7% -1,3% 4,4% 21,4% 26,6% 109,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 030,92 0,0% -1,3% 7,8% 37,1% 43,5% 144,5%
Hang Seng 24 271,2 0,2% 1,0% -2,2% -5,3% -7,7% -2,8%
CSI 300 4 287,98 -0,7% -1,6% -4,9% -7,4% -7,1% -12,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 277,68 0,8% 0,1% -1,1% 3,2% 4,3% 66,9%
CAC 7 832,88 0,4% 0,0% -4,2% -3,9% -1,1% 19,6%
FTSE 10 656,28 1,0% 1,5% 0,1% 7,3% 13,0% 49,5%
FTSE MIB 50 035 0,6% -1,5% -4,7% 11,3% 19,0% 92,5%
IBEX 19 285,8 1,3% -0,1% -2,8% 11,4% 24,6% 115,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 142 940,3 0,9% 0,8% -6,3% 28,7% 40,2% 161,6%
ATX 6 609,76 1,0% -2,0% -4,0% 24,1% 41,6% 76,7%
PX 2 597,75 0,8% -1,5% -6,7% -3,3% 9,8% 89,0%
Magyar blue chipek              
OTP 41 640 3,3% 2,3% -11,4% 18,6% 40,9% 120,8%
Mol 4 976 -1,6% -0,1% -7,5% 69,3% 79,6% 81,6%
Richter 12 350 0,0% 0,4% -1,4% 25,2% 16,5% 43,3%
Magyar Telekom 2 530 -1,2% -1,9% -0,7% 41,2% 40,6% 495,3%
Nyersanyagok              
WTI 98,73 0,0% 2,7% -2,5% 72,4% 65,2% 22,2%
Brent 104,89 0,0% 4,5% 0,2% 72,4% 67,0% 25,6%
Arany 4 170,74 -0,3% 0,8% -4,4% -3,6% 4,1% 136,5%
Devizák              
EURHUF 365,0250 -0,2% -0,7% 0,5% -4,9% -6,7% 1,3%
USDHUF 326,7028 0,0% -0,4% 4,5% -0,1% -3,3% 4,7%
GBPHUF 431,9800 0,2% -0,2% 1,9% -2,0% -4,3% 1,7%
EURUSD 1,1173 -0,2% -0,3% -3,8% -4,9% -3,5% -3,3%
USDJPY 158,4200 0,0% 0,3% 3,2% 1,1% 3,9% 39,4%
GBPUSD 1,3220 0,0% 0,0% -2,3% -1,7% -0,6% -2,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 745,88 -1,0% -4,7% 5,9% -7,9% -27,7% 46,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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