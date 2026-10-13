Amerikában is az eladók diktálnak

Emelkedik a magyar tőzsde kedden délután, a BUX 0,6 százalékos pluszban van.

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A hazai blue chipek közül továbbra is az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 2,5 százalékkal emelkedett. A Magyar Telekom részvényei 2 százalékos pluszban állnak, míg a Richter 0,2 százalékkal került feljebb.

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A Mol eközben kilóg a sorból, az olajvállalat részvényei 1,9 százalékot veszítettek értékükbő.