Amerikában is az eladók diktálnak

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Kissebb mínuszban vannak az amerikai tőzsdék
A keddi kereskedés első felében csupán szerény eséseket láthatunk a tengerentúli részvénypiacokon: a Dow Jones értéke közel 0,4 százalékkal, a Nasdaq értéke 0,3 százalékkal, míg az S&P 500 értéke több mint 0,1 százalékkal esett a hétfői záróértékéhez képest.
Az OTP húzza a magyar tőzsdét, a Mol gyengélkedik
Emelkedik a magyar tőzsde kedden délután, a BUX 0,6 százalékos pluszban van.
A hazai blue chipek közül továbbra is az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 2,5 százalékkal emelkedett. A Magyar Telekom részvényei 2 százalékos pluszban állnak, míg a Richter 0,2 százalékkal került feljebb.
A Mol eközben kilóg a sorból, az olajvállalat részvényei 1,9 százalékot veszítettek értékükbő.
Alig mozdult Amerika
A nyitást követően mindhárom vezető részvényindexek stagnálásban van a tengerentúlon.
Itt az újabb jó hír, zöld jelzést kapott az OTP
Zöld jelzést adott az Európai Bizottság arra, hogy az OTP felvásárolja a Luminort. Ezzel viszont még nem zárult le a több mint két éve tartó történet, a tranzakcióhoz a bankfelügyeletek jóváhagyása is kell, az értékelésben pedig az OTP oroszországi jelenléte is fontos kérdés lehet. Mutatjuk a részleteket. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Folytatódik az emelkedés a magyar tőzsdén
A BUX index jelenleg 0,9 százalékos pluszban, 144 274,8 ponton áll.
A hazai blue chipek közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 2,3 százalékkal, 42 580 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom részvényei 2,5 százalékos pluszban állnak, míg a Richter 0,1 százalékkal került feljebb.
Eközben a Mol árfolyama 1,3 százalékkal csökkent Az OTP forgalma kiemelkedő, eddig több mint 14,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
A Wells Fargo a tavalyinál erősebb harmadik negyedéves eredményről számolt be: az egy részvényre jutó eredménye és a bevétele is nőtt éves alapon, ám a bevétel kis mértékben elmaradt a Reuters által gyűjtött elemzői várakozásban szereplőtől. A bank részvényeinek árfolyama 1,5%-ot esik a tőzsdenyitás előtti kereskedésben a gyorsjelentés utáni percekben.
Hidegzuhany a legnagyobb amerikai banktól: elmaradt a várttól a gyorsjelentés
A bevételek és az egy részvényre jutó eredmény szempontjából is elmarad a JP Morgan imént közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentése a piac által várttól. A tőzsde ennek megfelelően reagált: 3,7%-os mínuszban van a részvényárfolyama a nyitás előtti kereskedésben.
4 éve sztár a magyar tőzsde - Ugye, hogy megérte magyar részvénybe fektetni!
Az ukrajnai háború kitörését követően világszerte nagyot estek a világ tőzsdéi, az azt követő energiaválság még lejjebb nyomta az árfolyamokat. 2022 októberében viszont azóta is tartó rali indult el, amiben nagyot mentek nemcsak a vezető amerikai részvénypiacok, de több ázsiai tőzsde és még a régiónk is. A magyar piac kiemelkedően teljesített az elmúlt négy évben, sőt van olyan lista, ahol a magyar piac világbajnok. Négy éves lett a bika piac, megnéztük, mi hajtotta a világ tőzsdéit, hol lehetett igazán nagyot nyerni vagy bukni, és miért tették jól azok, akik a magyar részvényekre fogadtak. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Évtizedes fordulat a pénzvilágban: rekordösszegek zúdulnak az új kedvenc befektetésekbe
Az ázsiai befektetők – köztük nyugdíjalapok, családi vagyonkezelők és intézményi szereplők – egyre több tőkét csatornáznak hedge fundokba, mivel a hagyományos részvény-kötvény portfóliók teljesítménye megkérdőjeleződött a piaci turbulenciák közepette. A vagyonkezelés témakörével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio exkluzív Professional Investment Day konferenciáján, részletek és jelentkezés itt.
Emelkedik a magyar tőzsde
Emelkedik a magyar tőzsde kedden délelőtt, a BUX index 0,8 százalékos pluszban áll.
A hazai blue chipek közül
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az OTP 1,5 százalékot emelkedett,
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a Mol 0,9 százalékot esett,
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a Richter 0,2 százalékkal került feljebb,
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a Magyar Telekom pedig 2 százalékos pluszban van.
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most érdemes lehet lecsapni rá!
A tőzsdéken egyre fontosabbá válik a megfelelő időzítés, hiszen a legnagyobb hozamokat gyakran azok a befektetők érhetik el, akik még a jelentős árfolyammozgások előtt felismerik a kínálkozó lehetőségeket. Mostani elemzésünkben éppen egy ilyen részvényt mutatunk be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagyot megy az OTP
Az OTP részvényei folytatják az emelkedést, a mai napon már 2,5 százalékos pluszban van a bankrészvény, ezzel pedig már a 42 600 forintos szintet is átvitte az árfolyam.
Vészjelzést adott ki az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett Globális pénzügyi stabilitási jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a pénzpiacok ellenállóképessége nem jelent egyet a biztonsággal, és számos kockázati tényező – a mesterséges intelligencia körüli korrekciótól a kötvényhozamok emelkedésén át a kibertámadásokig – fenyegeti a globális pénzügyi stabilitást.
Emelkednek az európai tőzsdék, de a technológiai részvényeket ütik
Emelkedéssel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, miután a csökkenő olajárak javították a befektetői hangulatot. A STOXX 600 index 0,4 százalékkal került feljebb, míg a londoni FTSE 100 közel 1 százalékot emelkedett.
A szektorok közül a vegyipari vállalatok teljesítenek a legjobban, 2 százalékos emelkedéssel, miközben a technológiai részvények 1,5 százalékot estek. Az eladási hullám hátterében a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) memóriachip-fejlesztéseivel kapcsolatos hírek állnak, amelyek felerősítették a kínai versenytársak térnyerésével kapcsolatos aggodalmakat.
Az egyedi részvények közül a Nokia 4,4 százalékot esett, miután bejelentette Enterprise Campus Edge üzletágának eladását, míg az LVMH árfolyama a vártnál gyengébb harmadik negyedéves értékesítési adatok ellenére is enyhén emelkedett.
Egyre lejjebb a Mol
A Mol részvényei már 1,8 százalékos mínuszban járnak.
A forgalom is átlagon felüli, már több mint 500 millió forint értékbek cseréltek gazdát a Mol részvényeivel a BÉT-en.
Kisebb mínuszban a Mol
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét a Mol helyett.
A hírek hatására kisebb, 0,4 százalékos esésben van most a Mol árfolyama.
Nagy bejelentés jött a BYD magyar gyáráról!
A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi-gyárában - jelentette be Stella Li ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-be hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában.
Története legnagyobb bukójába futhatott bele a Gránit Bank
A Gránit Bank tőle szokatlan hírt közölt, a hitelintézet 16 éves történetében valószínűleg még nem fordult elő ekkora tartalékképzés. A bank a harmadik negyedévben 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el, amelyből 9 milliárd forint egyetlen ügyfélcsoporthoz kapcsolódik – jelentette be a hitelintézet. A szigorú banktitok miatt nem tudhatjuk biztosan, de feltételezhetően a csődvédelem alá került Bayer Constructtal szembeni követelésről van szó, a tartalékképzés a bank első három negyedéves nyereségét 16,6 milliárd forintról 7,2 milliárd forintra csökkentette.
Szakad a dél-koreai tőzsde, 10 százalékot zuhant az egyik legnagyobb chipgyártó
Nagy eladási hullám söpört végig kedden a dél-koreai tőzsdén, a Kospi index több mint 7 százalékot zuhant. Az esés élén a félvezetőgyártók állnak: a Samsung Electronics részvényei 7,6 százalékot, az SK Hynix papírjai pedig 10 százalékot veszítettek értékükből a reggeli kereskedésben.
A zuhanás mögött elsősorban a mesterségesintelligencia-szektor túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak, valamint a kínai chipgyártók erősödő versenye állnak. A befektetői hangulatot tovább rontották a Broadcom vezérigazgatójának figyelmeztető kijelentései, illetve az amerikai félvezetőgyártók hétfői gyengélkedése.
Váratlan fordulat a Mol szerbiai üzletében: az amerikaiak vihetik el a NIS-t a magyarok elől
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét. A politikus úgy véli, hogy az orosz fél már több fontos kérdésben megállapodott a magyar Mol-lal, ugyanakkor az amerikai–orosz energetikai közeledés új lehetőségeket nyithat meg – számolt be a Blic.
Olyasmire készülhet a mesterséges intelligencia, amire eddig csak a sci-fikben volt példa
Az Anthropic kísérletei szerint már csak néhány hónapra lehetünk attól, hogy a kisméretű mesterségesintelligencia-modellek képesek legyenek önmagukat replikálni a kereskedelmi forgalomban kapható IoT-eszközökön, például az okoshűtőkön vagy az olcsó Android TV-boxokon.
Hat év vesszőfutásának vethet véget a Citigroup
A Reuters két, az ügyet ismerő forrásból úgy értesült, hogy a Citigroup, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja igyekszik mielőbb lezárni a felügyeleti hatóságok által még 2020-ban előírt hiányosságok pótlását, hogy ezt követően teljes figyelmét a növekedésre fordíthassa.
Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is
Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely legfrissebb World Economic Outlook jelentésében idén 1,9, jövőre 2,1 százalékos GDP-bővülést vár. Az inflációs előrejelzést ennél is jelentősebben módosította a szervezet, hiszen az idei pénzromlás várható mértékét az áprilisi 3,8 százalékról 1,9 százalékra csökkentette. A munkanélküliség ugyanakkor a korábban vártnál magasabb lehet, idén 4,5 százalékos rátával számolnak. A globális gazdaság idén 3,1, jövőre 3,4 százalékkal nőhet, a világszintű infláció viszont 4,7 százalékra gyorsulhat. Az IMF szerint a nyersolaj átlagára idén közel 96 dollár lehet hordónként, szemben a tavalyi 68 dollárral.
Esésben az olajár
Esnek az olajárak kedden reggel, miután a befektetők az orosz energiahordozók globális piacra történő visszatérésének lehetőségét mérlegelik. A Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, 105,05 dollárra, míg a WTI árfolyama 1,6 százalékkal, 92,27 dollárra csökkent hordónként.
Donald Trump hétfőn megvédte az orosz dízelszállításokra vonatkozó korlátozások ideiglenes enyhítését, amely hat hónapon keresztül tenné lehetővé az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacokra történő szállítását.
A Goldman Sachs szerint ugyanakkor a többletkínálat csak korlátozottan enyhítheti az üzemanyagpiaci feszültségeket, mivel az orosz finomítói kapacitásokat jelentős kiesések sújtják, miközben a globális dízelkészletek továbbra is alacsonyak.
Az olajárak esését emellett mérsékli a közel-keleti helyzet kiéleződése: a jemeni húszik szombaton támadást intéztek Rijád nemzetközi repülőtere ellen, amelyben 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek.
(CNBC)
Figyelmeztet az IMF, az AI-részvények esése a gazdaságra is hatással lehet
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jelentős árfolyamesése a reálgazdaságra is hatással lehet – figyelmeztetett kedden Athanasios Vamvakidis, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) monetáris és tőkepiaci részlegének igazgatóhelyettese.
A szakember szerint egy AI-részvényeket érintő piaci korrekció első körben nem feltétlenül rántaná magával a technológiai szektoron kívüli vállalatok papírjait, ugyanakkor a részvényárfolyamok esése a vagyonhatáson keresztül a reálgazdaságba is begyűrűzhet.
Ez azt jelenti, hogy a befektetői vagyon csökkenése visszafoghatja a fogyasztást és a gazdasági aktivitást, a következmények súlyossága azonban attól függ, milyen forgatókönyv szerint zajlik le a piaci korrekció.
(Reuters)
Komoly eladási hullám söpör végig az ázsiai technológiai részvényeken
Komoly eladási hullám söpör végig az ázsiai technológiai részvényeken, miután a Wall Streeten hétfőn látott chipipari gyengélkedés átterjedt az ázsiai piacokra is.
A dél-koreai SK Hynix árfolyama több mint 8 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,9 százalékot esett, míg Japánban a SoftBank 8,0, a Tokyo Electron pedig 6,6 százalékos mínuszba került.
Az esést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozásával kapcsolatos aggodalmak, valamint a kínai chipgyártók erősödő versenye magyarázza. A kínai CXMT ugyanis jelentős előrelépést jelentett be egy új memóriachip-architektúra fejlesztésében, ami a befektetők szerint hosszabb távon veszélyeztetheti a piacvezető gyártók pozícióját.
Elemzők szerint ugyanakkor a heves piaci reakció inkább az AI-részvényekkel kapcsolatos befektetői hangulat sérülékenységét jelzi, mintsem a chipipari versenyhelyzet azonnali megváltozását. A kínai gyártók ugyanis továbbra is jelentős technológiai lemaradásban vannak a fejlett HBM-memóriák piacán.
(CNBC)
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,94 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,32 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,36 százalékot emelkedhet, a CAC 0,35 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,19 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,79 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az építőipar augusztusi teljesítményét ismerhetjük meg, amely az ágazat helyzetéről és a beruházási folyamatokról adhat friss képet. Az Egyesült Államokban az NFIB szeptemberi kisvállalati üzleti optimizmus indexe érkezik, emellett az OPEC havi olajpiaci jelentésére érdemes figyelni. Utóbbi a keresleti és kínálati kilátások értékelésén keresztül az olajárakat is megmozgathatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 850,55
|0,4%
|1,1%
|-1,4%
|7,9%
|14,0%
|50,8%
|S&P 500
|7 807,24
|-0,1%
|0,4%
|2,0%
|14,0%
|19,1%
|79,4%
|Nasdaq
|30 664,7
|-0,7%
|-1,3%
|4,4%
|21,4%
|26,6%
|109,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 030,92
|0,0%
|-1,3%
|7,8%
|37,1%
|43,5%
|144,5%
|Hang Seng
|24 271,2
|0,2%
|1,0%
|-2,2%
|-5,3%
|-7,7%
|-2,8%
|CSI 300
|4 287,98
|-0,7%
|-1,6%
|-4,9%
|-7,4%
|-7,1%
|-12,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 277,68
|0,8%
|0,1%
|-1,1%
|3,2%
|4,3%
|66,9%
|CAC
|7 832,88
|0,4%
|0,0%
|-4,2%
|-3,9%
|-1,1%
|19,6%
|FTSE
|10 656,28
|1,0%
|1,5%
|0,1%
|7,3%
|13,0%
|49,5%
|FTSE MIB
|50 035
|0,6%
|-1,5%
|-4,7%
|11,3%
|19,0%
|92,5%
|IBEX
|19 285,8
|1,3%
|-0,1%
|-2,8%
|11,4%
|24,6%
|115,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 940,3
|0,9%
|0,8%
|-6,3%
|28,7%
|40,2%
|161,6%
|ATX
|6 609,76
|1,0%
|-2,0%
|-4,0%
|24,1%
|41,6%
|76,7%
|PX
|2 597,75
|0,8%
|-1,5%
|-6,7%
|-3,3%
|9,8%
|89,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 640
|3,3%
|2,3%
|-11,4%
|18,6%
|40,9%
|120,8%
|Mol
|4 976
|-1,6%
|-0,1%
|-7,5%
|69,3%
|79,6%
|81,6%
|Richter
|12 350
|0,0%
|0,4%
|-1,4%
|25,2%
|16,5%
|43,3%
|Magyar Telekom
|2 530
|-1,2%
|-1,9%
|-0,7%
|41,2%
|40,6%
|495,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,73
|0,0%
|2,7%
|-2,5%
|72,4%
|65,2%
|22,2%
|Brent
|104,89
|0,0%
|4,5%
|0,2%
|72,4%
|67,0%
|25,6%
|Arany
|4 170,74
|-0,3%
|0,8%
|-4,4%
|-3,6%
|4,1%
|136,5%
|Devizák
|EURHUF
|365,0250
|-0,2%
|-0,7%
|0,5%
|-4,9%
|-6,7%
|1,3%
|USDHUF
|326,7028
|0,0%
|-0,4%
|4,5%
|-0,1%
|-3,3%
|4,7%
|GBPHUF
|431,9800
|0,2%
|-0,2%
|1,9%
|-2,0%
|-4,3%
|1,7%
|EURUSD
|1,1173
|-0,2%
|-0,3%
|-3,8%
|-4,9%
|-3,5%
|-3,3%
|USDJPY
|158,4200
|0,0%
|0,3%
|3,2%
|1,1%
|3,9%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3220
|0,0%
|0,0%
|-2,3%
|-1,7%
|-0,6%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 745,88
|-1,0%
|-4,7%
|5,9%
|-7,9%
|-27,7%
|46,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: sefa ozel
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