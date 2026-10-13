Fordulat a Mol gigaüzletében - Mit csinál az árfolyam?

Emelkedéssel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken, miután a csökkenő olajárak javították a befektetői hangulatot. A STOXX 600 index 0,4 százalékkal került feljebb, míg a londoni FTSE 100 közel 1 százalékot emelkedett.

A szektorok közül a vegyipari vállalatok teljesítenek a legjobban, 2 százalékos emelkedéssel, miközben a technológiai részvények 1,5 százalékot estek. Az eladási hullám hátterében a kínai ChangXin Memory Technologies (CXMT) memóriachip-fejlesztéseivel kapcsolatos hírek állnak, amelyek felerősítették a kínai versenytársak térnyerésével kapcsolatos aggodalmakat.

Az egyedi részvények közül a Nokia 4,4 százalékot esett, miután bejelentette Enterprise Campus Edge üzletágának eladását, míg az LVMH árfolyama a vártnál gyengébb harmadik negyedéves értékesítési adatok ellenére is enyhén emelkedett.