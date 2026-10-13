Hiába nő a hitelezés, a beruházások nem indulnak be: fordulóponthoz értek a magyar kkv-k

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Jelentős költségvetési kiigazítás és nehéz átmeneti időszak várhat a magyar gazdaságra, a vállalkozások pedig 2027-ben sem számíthatnak érdemi keresleti vagy beruházási fellendülésre. A költségvetés rendbetételéhez a GDP több mint 1 százalékát kitevő beavatkozásra lehet szükség. A cégeknek eközben szigorúbb költségkontrollra, gyorsan megtérülő fejlesztésekre és hatékonyabb működésre kell berendezkedniük, miközben a kkv-hitelállomány növekedése mögött is inkább a forgóeszközhitelek fokozott igénybevétele állhat. A készülő vagyonadó az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre vetne ki évi 1 százalékos terhet, az uniós finanszírozásban pedig egyre inkább a kedvezményes hitelek kerülhetnek előtérbe. Mindezekről a Portfolio kecskeméti, „Merre tovább hazai kkv-k? – Versenyképesség 2026-ban” című konferenciáján beszéltek a szakértők.

A gazdasági kilátásokat és a vállalkozások előtt álló kihívásokat Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője, Moiskó János, a KÉSZ Holding Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese és Tigelmann Gábor, az Erste Bank Hungary kkv-üzletágának régióvezetője vitatta meg a Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője által moderált kerekasztal-beszélgetésen.

Madár István szerint a magyar költségvetés előtt jelentős kiigazítás áll. Az idei, 7 százalék körüli hiány érdemi intézkedések nélkül jövőre is 6 százalék körül alakulhatna, ezért a GDP több mint 1 százalékát kitevő beavatkozásra lehet szükség. A vezető elemző szerint ez nemzetközi összevetésben is jelentősnek számít, megfelelő szerkezetben végrehajtva azonban nem feltétlenül járna komoly növekedési áldozattal.

Moiskó János, a KÉSZ Holding Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Moiskó János, a KÉSZ Holding Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese szerint a gazdaságban eközben jelentős átalakulás zajlik. Az elmúlt másfél évtizedben kialakult működési rend lebontása megkezdődött, az új rendszer azonban még nem állt össze. Ez különösen az építőiparban okoz bizonytalanságot, ahol a vállalkozásoknak a megrendelések hiánya mellett is fenn kell tartaniuk kapacitásaikat.

A szakember rövid távon veszteségekre is számít, különösen, ha nagyobb piaci szereplők kerülnek nehéz helyzetbe, hosszabb távon ugyanakkor az erősödő verseny és a külföldi vállalatok megjelenése kedvezőbb piaci szerkezetet eredményezhet. A kilátások tisztulására szerinte legkorábban 2027 második negyedévében lehet számítani.

Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője, a beszélgetés moderátora arra volt kíváncsi, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben érzékelhető-e már a beruházási kedv élénkülése a kkv-knál, és milyen kihívásokkal szembesülnek leginkább a vállalkozások.

Tigelmann Gábor, az Erste Bank Hungary kkv-üzletágának régióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a kkv-hitelállomány az év első felében 11 százalékkal emelkedett, ez nem feltétlenül kedvező fejlemény. A gyenge beruházási kereslet alapján ugyanis elképzelhető, hogy a növekedés jelentős része a folyószámla- és forgóeszközhitelek fokozott igénybevételéből származik. Ez arra utalhat, hogy a vállalkozások eladósodottsága a termelékenység javulása nélkül növekszik. A banki szakember szerint ezért

most különösen fontos a költségek szigorú ellenőrzése és a gyorsan megtérülő, kisebb fejlesztések megvalósítása.

A támogatott finanszírozási konstrukciók meghatározó szerepe is szóba került. Moiskó János szerint a kedvezményes hiteleket a vállalkozások nem mindig közvetlenül termelékenységjavító beruházásokra fordították. Madár István ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a korábbi magas piaci kamatok mellett sok vállalkozás számára a támogatott hitelek jelentették az elérhető finanszírozási lehetőséget.

A képen balról-jobbra: Madár István, Moiskó János, Tigelmann Gábor és Szilágyi Péter - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Az euróbevezetés szintén javíthatná a gazdaság kiszámíthatóságát. Madár István a lehető leggyorsabb, de megvalósítható menetrendet tartaná kívánatosnak, Moiskó János pedig kiemelte, hogy a közös valuta az építőipari vállalatok árfolyamkockázatait és tervezési nehézségeit is mérsékelhetné.

A résztvevők szerint 2027-ben nem várható jelentős keresleti vagy beruházási fellendülés, ezért a vállalkozásoknak elsősorban saját működésük javítására kell összpontosítaniuk. Tigelmann Gábor a belső folyamatok átalakítását, a munkatársak képzését és a mesterséges intelligencia lehetőségeinek kihasználását emelte ki. A megalapozott pénzügyi tervezés is felértékelődik, hiszen

a gyengébb eredményeket felmutató vállalkozásoknak a bankok felé is bizonyítaniuk kell jövőbeli hitelképességüket.

Madár István szerint ennél is hosszabb távra kellene készülni: minden vállalatnak érdemes felvázolnia, hol szeretne tartani öt év múlva, hogyan alakulhat át a piaca, és miként reagálhat az erősödő regionális versenyre.

Tigelmann Gábor, az Erste Bank Hungary kkv-üzletágának régióvezetője - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Moiskó János a következő egy-két évre defenzív beruházási politikát javasolt, elsősorban költségcsökkentő és termelékenységjavító fejlesztésekkel. Tigelmann Gábor szerint pedig a hatékonyság növelésének másik útja a vállalati felvásárlások és összeolvadások erősödése lehet. A magyar gazdaság elaprózott vállalati szerkezetében ugyanis számos cég alacsony kapacitáskihasználtsággal működik, ami hosszabb távon nem feltétlenül fenntartható.

Új kihívások előtt a cégtulajdonosok: jöhet a vagyonadó

A költségvetési kiigazításhoz kapcsolódva a készülő magyarországi vagyonadó szabályait és várható következményeit mutatta be Illés István, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja. Hangsúlyozta, hogy a törvénytervezet egyelőre társadalmi egyeztetés alatt áll, így a részletek még változhatnak. A szakértő szerint a vagyonadó költségvetési szempontból nem lesz csodafegyver: a kormányzati hatásvizsgálat alapján

négy év alatt mintegy 800 milliárd forint bevételt várnak tőle, és becslések szerint nagyjából 17 ezer személyt érinthet.

A tervezet alapján az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyon egymilliárd feletti része után évente 1 százalékos adót kellene fizetni, az értékhatár alatt pedig bevallási kötelezettség sem keletkezne. Az első mérési időpont december 31. lenne, vagyis az év végi vagyoni állapot alapján kellene meghatározni az adóalapot. A vagyonba a pénzügyi eszközök, ingatlanok és nagyobb értékű ingóságok mellett a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészek is beleszámítanának. Ez különösen a családi cégek tulajdonosainak jelenthet új feladatot, hiszen sok esetben már önmagában az sem egyértelmű, mennyit ér a vállalkozásuk.

Illés István, partner, igazgatósági tag, Apelso Trust - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A nem tőzsdei cégeknél a tervezet egy Svájcban alkalmazott értékelési módszert venne át, amely a vállalkozás saját tőkéje és az elmúlt három év eredményéből számított hozamérték alapján határozná meg az adóértéket. Ez nem feltétlenül egyezne meg a tényleges piaci értékkel, de elkerülhetővé tenné, hogy minden érintett cégnek külön értékbecslést kelljen készíttetnie.

Az 500 millió forintot meg nem haladó saját tőkéjű vállalkozások könnyítést kapnának: bizonyos vagyonelemek könyv szerinti és piaci értéke közötti eltéréseket nem kellene figyelembe venniük. Ez például a régebben vásárolt, azóta jelentősen felértékelődött ingatlanokkal rendelkező cégeknél lehet fontos. A kisebbségi tulajdonrészek értékelésénél pedig külön diszkontot lehetne alkalmazni.

A vagyon értéke és az adófizetési képesség két külön dolog

A törvénytervezet a bizalmi vagyonkezeléseket és a magáncélú vagyonkezelő alapítványokat önálló adóalanyként kezelné, saját egymilliárd forintos értékhatárral. A családon belüli vagyonmegosztás szintén befolyásolhatná az adóterhet: a nagykorú gyermekek tulajdonossá válása például kedvezőbb helyzetet eredményezhetne, míg a kiskorúak vagyonát a szülőkéhez kellene számítani. Illés István ugyanakkor figyelmeztetett, hogy

kizárólag adóelkerülési céllal nem érdemes átrendezni a családi vagyont.

A tervezet alapján a NAV vizsgálhatná, hogy egy tranzakció mögött valódi családi vagy gazdasági cél állt-e. Az egyik legnagyobb gyakorlati problémát azonban az adó megfizetése jelentheti. A vagyonadó ugyanis nem igazodna automatikusan ahhoz, hogy az adott vagyon termel-e elegendő jövedelmet. Egy értékes családi cég vagy ingatlanportfólió tulajdonosának akkor is adófizetési kötelezettsége keletkezhetne, ha nem rendelkezik elegendő szabad pénzzel. Bár méltányossági alapon lehetne fizetési halasztást kérni, ez csak átmeneti megoldást jelentene.

A szakértő ezért azt javasolta az érintetteknek, hogy időben mérjék fel vagyonuk értékét, tekintsék át családi tulajdonviszonyaikat, és készüljenek fel az esetleges adófizetés finanszírozására. A vagyonadó ugyanis a tervezet alapján a családi vagyontervezés mellett a vállalkozói döntéseket és a beruházási lehetőségeket is befolyásolhatja.

EU-s források: a kedvezményes hitelek kerülhetnek előtérbe

Miközben a vállalkozásoknak a változó gazdasági és adózási környezethez kell alkalmazkodniuk, a fejlesztéseik finanszírozásában is új feltételekre készülhetnek. Szőke Ramon, a Goodwill Consulting üzletfejlesztési menedzsere arra hívta fel a figyelmet, hogy fokozatosan átalakulhat az uniós források rendszere. A vissza nem térítendő támogatások szerepe csökkenhet, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak a kedvezményes, akár kamatmentes hitelek és a támogatással kombinált hitelkonstrukciók.

Szőke Ramon, a Goodwill Consulting üzletfejlesztési menedzsere - fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A szakember szerint az uniós helyreállítási és kohéziós források sorsa alapvetően meghatározhatja a következő egy-két év pályázati lehetőségeit. Bár a döntések körül még sok a bizonytalanság, a várható fejlesztési irányok már körvonalazódnak. A digitalizáció, az infrastruktúra-fejlesztés, az energiahatékonyság és az innováció továbbra is kiemelt területek lehetnek.

A jó pályázatra már a megjelenése előtt készülni kell

Szőke Ramon úgy látja, hogy a vállalkozások egyik leggyakoribb hibája, hogy csak egy megfelelő pályázat meghirdetésekor kezdenek foglalkozni a beruházás előkészítésével. Egy összetettebb fejlesztéshez azonban számos dokumentumra, árajánlatra, tulajdoni lapra, műszaki tervre és egyéb igazolásra lehet szükség, amelyek beszerzése hosszabb időt vehet igénybe. A népszerű konstrukciók ráadásul gyorsan lezárulhatnak, így egyes pályázatoknál a mielőbbi benyújtás is előnyt jelenthet.

A jogosultsági feltételek ellenőrzése szintén fontos. A köztartozásmentesség, a rendezett munkaügyi viszonyok és a megfelelő saját tőke hiánya akár azonnali kizárást is eredményezhet. Az előadó példaként említette, hogy egy parkolási bírságból eredő végrehajtás is akadálya lehet a pályázásnak. A bizonytalanság ellenére ugyanakkor jelenleg is vannak elérhető támogatási lehetőségek.

A digitalizációs fejlesztésekre például 3–20 millió forintos, akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást kínáló konstrukciókról beszélt.

Ezekből ügyviteli és vállalatirányítási rendszerek, valamint saját mesterségesintelligencia-fejlesztések is finanszírozhatók. Nagyobb, komplex beruházásokra, például gépbeszerzésre, telephelyfejlesztésre vagy energetikai korszerűsítésre szintén léteznek támogatási lehetőségek, akár 45 százalékos vissza nem térítendő támogatással. Emellett a nulla százalékos kamatozású, hosszú futamidejű és türelmi időt biztosító hitelkonstrukciók is többféle beruházáshoz nyújthatnak finanszírozást.

A kutatás-fejlesztés és az innováció ugyancsak fontos támogatási terület maradhat. A vállalkozások akár saját mérnökeik és fejlesztőik bérköltségeinek finanszírozására is igényelhetnek forrást, ha új terméken, szolgáltatáson vagy technológián dolgoznak. Az előadó olyan várható konstrukciókat is említett, amelyek 120 millió forinttól akár egymilliárd forintig biztosíthatnak támogatást.

Szőke Ramon külön felhívta a figyelmet a közvetlen uniós pályázatokra, amelyekből a hazai konstrukcióknál jóval szélesebb kínálat érhető el. Ezek gyakran nemzetközi együttműködésre épülnek, ugyanakkor olyan speciális fejlesztési ötletekhez is található megfelelő forrás, amelyekre Magyarországon nincs célzott pályázat. Az előadó szerint tehát

a források körüli bizonytalanság ellenére sem érdemes lemondani a tervezett fejlesztésekről.

A vállalkozásoknak célszerű időben előkészíteniük beruházásaikat, és a banki finanszírozás mellett a hazai és közvetlen uniós pályázati lehetőségeket is megvizsgálniuk. A következő időszakban ugyanis különösen sok múlhat azon, hogy a cégek milyen felkészülten tudnak élni a rendelkezésükre álló lehetőségekkel.

Címlapkép forrása: Portfolio