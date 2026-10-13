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Kevesebb késés, több utas - Ez a nyár vasúti mérlege a Balatonon
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Kevesebb késés, több utas - Ez a nyár vasúti mérlege a Balatonon

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Jelentősen nőtt az utasszám és javult a pontosság az idei balatoni vasúti szezonban a több mint egymilliárd forintos pályakarbantartásoknak, az adatalapú menetrendi finomhangolásnak és a megerősített üzemirányításnak köszönhetően. A nyári szezon eredményeiről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

A főszezont megelőzően és azt követően összesen mintegy 27 kilométeres szakaszon hajtott végre pályakarbantartásokat a MÁV az északi és a déli parti vonalon, valamint a Déli pályaudvaron, több mint egymilliárd forint értékben. A Székesfehérvár és Lepsény közötti szakaszon elvégzett ágyazatrostálás, sín- és betonaljcsere, valamint vágányszabályozás eredményeként megszűntek a lassújelek, így a pályasebesség 120 km/órára emelkedett. Az északi parton szintén jelentős felújítások zajlottak, amelyek az utószezonban is folytatódnak, a Balatonfüred–Tapolca és a Székesfehérvár–Balatonfüred közötti munkálatok nyomán Badacsonytomaj és Badacsonytördemic-Szigliget között is megszüntethetővé válik a 40 km/órás sebességkorlátozás. A Déli pályaudvaron az alagút- és támfalvizsgálatok mellett átfogó pálya- és peronfelújítást végeztek.

A pályarekonstrukciók mellett adatalapon finomhangolták a balatoni menetrendet és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen – mintegy 20 településen éjjel-nappal – álltak készenlétben pótlóbuszok. Az intézkedések hatására a legforgalmasabb hetekben az északi parti vonal pontossága a tavalyi 65 százalékról 72 százalékra javult.

A szolgáltatási színvonal emelkedésével párhuzamosan nőtt az utasszám is. A főszezonban a helyjegyes balatoni járatokon 1 227 969 utazást regisztráltak, ami

4,6 százalékos bővülés a tavalyi évhez képest, míg az utószezonban további 192 ezer utazás történt, ami 4,3 százalékos növekedést jelent.

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A kerékpáros turizmus terén is emelkedés tapasztalható, 73 626 kerékpár-helyjegyet értékesítettek (+6,5%), a Jégmadár járatok kerékpárférőhely-kihasználtsága pedig elérte a 96,5 százalékot. Ezzel párhuzamosan a fedélzeti vendéglátás forgalma is érdemben növekedett az InterCity-járatokon.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a most szerzett tapasztalatokat a jövőbeli országos vasútfejlesztésekben is hasznosítani fogják.

A magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani. De az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemirányítással mérhetően, lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson

– emelte ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy ezt a szemléletet kívánják követni országosan és a 2027-es költségvetés tervezése során is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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