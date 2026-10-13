Megszavazták a fuvarozók adócsökkentését

Keddi ülésén megszavazta az Országgyűlés azt, hogy az év végéig a fuvarozók literenként 25 forintot visszaigényelhessenek a gázolaj jövedéki adójából. A kormány a lépéssel próbálja enyhíteni a szektor megnövekedett terheit.

Év végéig

25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni a kereskedelmi gázolaj után. A rendelkezés a 7,5 tonna feletti fuvarozók számára jelent könnyítést,

akik a mezőgazdasági termelőkhöz hasonló rendszerben igényelhetik vissza a befizetett jövedéki adót.

Az Országgyűlés 124 igen, 30 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett határozott a lépésről. A kereskedelmi gázolaj beszerzéséről a most elfogadott törvény hatálybalépésének napjától december 31-ig kiállított bizonylatok után a törvényben meghatározott összegnél literenként 25 forinttal magasabb összegű adó igényelhető vissza - rendelkezik a jogszabály. A törvény célja az indoklás szerint a gázolajárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálása.

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