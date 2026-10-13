Nyomás alatt a technológiai részvények - Mi várható ma a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Nagy bejelentés jött a BYD magyar gyáráról!
A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi-gyárában - jelentette be Stella Li ügyvezető alelnök a Bloomberg TV-be hétfőn sugárzott interjúban. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozói számát Európában.
Története legnagyobb bukójába futhatott bele a Gránit Bank
A Gránit Bank tőle szokatlan hírt közölt, a hitelintézet 16 éves történetében valószínűleg még nem fordult elő ekkora tartalékképzés. A bank a harmadik negyedévben 9,4 milliárd forint hitelkockázati tartalékot számolt el, amelyből 9 milliárd forint egyetlen ügyfélcsoporthoz kapcsolódik – jelentette be a hitelintézet. A szigorú banktitok miatt nem tudhatjuk biztosan, de feltételezhetően a csődvédelem alá került Bayer Constructtal szembeni követelésről van szó, a tartalékképzés a bank első három negyedéves nyereségét 16,6 milliárd forintról 7,2 milliárd forintra csökkentette.
Szakad a dél-koreai tőzsde, 10 százalékot zuhant az egyik legnagyobb chipgyártó
Nagy eladási hullám söpört végig kedden a dél-koreai tőzsdén, a Kospi index több mint 7 százalékot zuhant. Az esés élén a félvezetőgyártók állnak: a Samsung Electronics részvényei 7,6 százalékot, az SK Hynix papírjai pedig 10 százalékot veszítettek értékükből a reggeli kereskedésben.
A zuhanás mögött elsősorban a mesterségesintelligencia-szektor túlfűtöttségével kapcsolatos aggodalmak, valamint a kínai chipgyártók erősödő versenye állnak. A befektetői hangulatot tovább rontották a Broadcom vezérigazgatójának figyelmeztető kijelentései, illetve az amerikai félvezetőgyártók hétfői gyengélkedése.
Váratlan fordulat a Mol szerbiai üzletében: az amerikaiak vihetik el a NIS-t a magyarok elől
Aleksandar Vučić szerb elnök szerint nem zárható ki, hogy Oroszország végül amerikai befektetőknek értékesíti a szerb NIS olajvállalatban meglévő tulajdonrészét. A politikus úgy véli, hogy az orosz fél már több fontos kérdésben megállapodott a magyar Mol-lal, ugyanakkor az amerikai–orosz energetikai közeledés új lehetőségeket nyithat meg – számolt be a Blic.
Olyasmire készülhet a mesterséges intelligencia, amire eddig csak a sci-fikben volt példa
Az Anthropic kísérletei szerint már csak néhány hónapra lehetünk attól, hogy a kisméretű mesterségesintelligencia-modellek képesek legyenek önmagukat replikálni a kereskedelmi forgalomban kapható IoT-eszközökön, például az okoshűtőkön vagy az olcsó Android TV-boxokon.
Hat év vesszőfutásának vethet véget a Citigroup
A Reuters két, az ügyet ismerő forrásból úgy értesült, hogy a Citigroup, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja igyekszik mielőbb lezárni a felügyeleti hatóságok által még 2020-ban előírt hiányosságok pótlását, hogy ezt követően teljes figyelmét a növekedésre fordíthassa.
Magasabb növekedés és alacsonyabb infláció jöhet itthon, de van rossz hír is
Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF), amely legfrissebb World Economic Outlook jelentésében idén 1,9, jövőre 2,1 százalékos GDP-bővülést vár. Az inflációs előrejelzést ennél is jelentősebben módosította a szervezet, hiszen az idei pénzromlás várható mértékét az áprilisi 3,8 százalékról 1,9 százalékra csökkentette. A munkanélküliség ugyanakkor a korábban vártnál magasabb lehet, idén 4,5 százalékos rátával számolnak. A globális gazdaság idén 3,1, jövőre 3,4 százalékkal nőhet, a világszintű infláció viszont 4,7 százalékra gyorsulhat. Az IMF szerint a nyersolaj átlagára idén közel 96 dollár lehet hordónként, szemben a tavalyi 68 dollárral.
Esésben az olajár
Esnek az olajárak kedden reggel, miután a befektetők az orosz energiahordozók globális piacra történő visszatérésének lehetőségét mérlegelik. A Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, 105,05 dollárra, míg a WTI árfolyama 1,6 százalékkal, 92,27 dollárra csökkent hordónként.
Donald Trump hétfőn megvédte az orosz dízelszállításokra vonatkozó korlátozások ideiglenes enyhítését, amely hat hónapon keresztül tenné lehetővé az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacokra történő szállítását.
A Goldman Sachs szerint ugyanakkor a többletkínálat csak korlátozottan enyhítheti az üzemanyagpiaci feszültségeket, mivel az orosz finomítói kapacitásokat jelentős kiesések sújtják, miközben a globális dízelkészletek továbbra is alacsonyak.
Az olajárak esését emellett mérsékli a közel-keleti helyzet kiéleződése: a jemeni húszik szombaton támadást intéztek Rijád nemzetközi repülőtere ellen, amelyben 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek.
(CNBC)
Figyelmeztet az IMF, az AI-részvények esése a gazdaságra is hatással lehet
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények jelentős árfolyamesése a reálgazdaságra is hatással lehet – figyelmeztetett kedden Athanasios Vamvakidis, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) monetáris és tőkepiaci részlegének igazgatóhelyettese.
A szakember szerint egy AI-részvényeket érintő piaci korrekció első körben nem feltétlenül rántaná magával a technológiai szektoron kívüli vállalatok papírjait, ugyanakkor a részvényárfolyamok esése a vagyonhatáson keresztül a reálgazdaságba is begyűrűzhet.
Ez azt jelenti, hogy a befektetői vagyon csökkenése visszafoghatja a fogyasztást és a gazdasági aktivitást, a következmények súlyossága azonban attól függ, milyen forgatókönyv szerint zajlik le a piaci korrekció.
(Reuters)
Komoly eladási hullám söpör végig az ázsiai technológiai részvényeken
Komoly eladási hullám söpör végig az ázsiai technológiai részvényeken, miután a Wall Streeten hétfőn látott chipipari gyengélkedés átterjedt az ázsiai piacokra is.
A dél-koreai SK Hynix árfolyama több mint 8 százalékot zuhant, a Samsung Electronics 7,9 százalékot esett, míg Japánban a SoftBank 8,0, a Tokyo Electron pedig 6,6 százalékos mínuszba került.
Az esést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások finanszírozásával kapcsolatos aggodalmak, valamint a kínai chipgyártók erősödő versenye magyarázza. A kínai CXMT ugyanis jelentős előrelépést jelentett be egy új memóriachip-architektúra fejlesztésében, ami a befektetők szerint hosszabb távon veszélyeztetheti a piacvezető gyártók pozícióját.
Elemzők szerint ugyanakkor a heves piaci reakció inkább az AI-részvényekkel kapcsolatos befektetői hangulat sérülékenységét jelzi, mintsem a chipipari versenyhelyzet azonnali megváltozását. A kínai gyártók ugyanis továbbra is jelentős technológiai lemaradásban vannak a fejlett HBM-memóriák piacán.
(CNBC)
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,94 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,32 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,08 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,36 százalékot emelkedhet, a CAC 0,35 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,19 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,79 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az építőipar augusztusi teljesítményét ismerhetjük meg, amely az ágazat helyzetéről és a beruházási folyamatokról adhat friss képet. Az Egyesült Államokban az NFIB szeptemberi kisvállalati üzleti optimizmus indexe érkezik, emellett az OPEC havi olajpiaci jelentésére érdemes figyelni. Utóbbi a keresleti és kínálati kilátások értékelésén keresztül az olajárakat is megmozgathatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 72,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 850,55
|0,4%
|1,1%
|-1,4%
|7,9%
|14,0%
|50,8%
|S&P 500
|7 807,24
|-0,1%
|0,4%
|2,0%
|14,0%
|19,1%
|79,4%
|Nasdaq
|30 664,7
|-0,7%
|-1,3%
|4,4%
|21,4%
|26,6%
|109,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 030,92
|0,0%
|-1,3%
|7,8%
|37,1%
|43,5%
|144,5%
|Hang Seng
|24 271,2
|0,2%
|1,0%
|-2,2%
|-5,3%
|-7,7%
|-2,8%
|CSI 300
|4 287,98
|-0,7%
|-1,6%
|-4,9%
|-7,4%
|-7,1%
|-12,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 277,68
|0,8%
|0,1%
|-1,1%
|3,2%
|4,3%
|66,9%
|CAC
|7 832,88
|0,4%
|0,0%
|-4,2%
|-3,9%
|-1,1%
|19,6%
|FTSE
|10 656,28
|1,0%
|1,5%
|0,1%
|7,3%
|13,0%
|49,5%
|FTSE MIB
|50 035
|0,6%
|-1,5%
|-4,7%
|11,3%
|19,0%
|92,5%
|IBEX
|19 285,8
|1,3%
|-0,1%
|-2,8%
|11,4%
|24,6%
|115,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 940,3
|0,9%
|0,8%
|-6,3%
|28,7%
|40,2%
|161,6%
|ATX
|6 609,76
|1,0%
|-2,0%
|-4,0%
|24,1%
|41,6%
|76,7%
|PX
|2 597,75
|0,8%
|-1,5%
|-6,7%
|-3,3%
|9,8%
|89,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 640
|3,3%
|2,3%
|-11,4%
|18,6%
|40,9%
|120,8%
|Mol
|4 976
|-1,6%
|-0,1%
|-7,5%
|69,3%
|79,6%
|81,6%
|Richter
|12 350
|0,0%
|0,4%
|-1,4%
|25,2%
|16,5%
|43,3%
|Magyar Telekom
|2 530
|-1,2%
|-1,9%
|-0,7%
|41,2%
|40,6%
|495,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,73
|0,0%
|2,7%
|-2,5%
|72,4%
|65,2%
|22,2%
|Brent
|104,89
|0,0%
|4,5%
|0,2%
|72,4%
|67,0%
|25,6%
|Arany
|4 170,74
|-0,3%
|0,8%
|-4,4%
|-3,6%
|4,1%
|136,5%
|Devizák
|EURHUF
|365,0250
|-0,2%
|-0,7%
|0,5%
|-4,9%
|-6,7%
|1,3%
|USDHUF
|326,7028
|0,0%
|-0,4%
|4,5%
|-0,1%
|-3,3%
|4,7%
|GBPHUF
|431,9800
|0,2%
|-0,2%
|1,9%
|-2,0%
|-4,3%
|1,7%
|EURUSD
|1,1173
|-0,2%
|-0,3%
|-3,8%
|-4,9%
|-3,5%
|-3,3%
|USDJPY
|158,4200
|0,0%
|0,3%
|3,2%
|1,1%
|3,9%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3220
|0,0%
|0,0%
|-2,3%
|-1,7%
|-0,6%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 745,88
|-1,0%
|-4,7%
|5,9%
|-7,9%
|-27,7%
|46,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: sefa ozel
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