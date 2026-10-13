Nyomás alatt a technológiai részvények - Mi várható ma a tőzsdéken?

Esnek az olajárak kedden reggel, miután a befektetők az orosz energiahordozók globális piacra történő visszatérésének lehetőségét mérlegelik. A Brent típusú kőolaj jegyzése 1,5 százalékkal, 105,05 dollárra, míg a WTI árfolyama 1,6 százalékkal, 92,27 dollárra csökkent hordónként.

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Donald Trump hétfőn megvédte az orosz dízelszállításokra vonatkozó korlátozások ideiglenes enyhítését, amely hat hónapon keresztül tenné lehetővé az orosz dízel amerikai és nemzetközi piacokra történő szállítását.

A Goldman Sachs szerint ugyanakkor a többletkínálat csak korlátozottan enyhítheti az üzemanyagpiaci feszültségeket, mivel az orosz finomítói kapacitásokat jelentős kiesések sújtják, miközben a globális dízelkészletek továbbra is alacsonyak.

Az olajárak esését emellett mérsékli a közel-keleti helyzet kiéleződése: a jemeni húszik szombaton támadást intéztek Rijád nemzetközi repülőtere ellen, amelyben 12 ember meghalt, és több mint 300-an megsérültek.

(CNBC)